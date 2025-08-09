Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro tras el Orense vs. Universidad Católica

El duelo terminó en empate 1-1, con goles de Ángel Mena y Byron Palacios, en la apertura de la fecha 24 de la LigaPro

El portero Rafael Romo tuvo mucho trabajo en el pórtico celeste.

Orense y Universidad Católica dieron inicio a la jornada 24 de la LigaPro Ecuabet 2025 con un emocionante empate 1-1 en el estadio 9 de Mayo de Machala.

El cuadro local llegó al partido con la necesidad de sumar de a tres para consolidarse entre los cuatro primeros de la tabla, mientras que la Chatolei buscaba regresar a la zona del primer hexagonal que define al campeón.

DOBLE CABEZAZO EN EL ÁREA ES … 🔥 || Ángel Mena apareció en el segundo palo y marcó el primer gol para Orense sobre Católica 👏🏼 pic.twitter.com/EObIN2XAhZ — Ecuagol (@ECUAGOL) August 9, 2025

Los goles llegaron de la mano de dos figuras: Ángel Mena abrió el marcador para Orense, mientras que Byron ‘Tigre’ Palacios igualó para Universidad Católica, sellando un duelo vibrante y lleno de emociones.

⚽ 𝙂𝙊𝙊𝙊𝙇𝙇𝙇 ¡ 𝙀𝙍𝙍𝙊𝙍 𝘿𝙀 𝙎𝙄𝙇𝙑𝘼❗🐯 Byron Palacios |Oportuno en ubicarse en el lugar preciso, aprovecharse del error del golero y empujar el esférico.



🟢⚪ #Orense 1️⃣🆚1️⃣ #UniversidadCatolica ⚪🔵

🏟️ #9deMayopic.twitter.com/1TfhCRFirt — ¡De táctica se habla así! (@Detactica8) August 9, 2025

La LigaPro continuará este sábado 9 de agosto con tres partidos de alto voltaje: Mushuc Runa enfrentará a Libertad a las 14:00; Aucas recibirá a Liga de Quito a las 16:30; y Manta se medirá ante Independiente del Valle a las 19:00.

Tabla de posiciones de la LigaPro 2025

