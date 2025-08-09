Expreso
Universidad Católica
El portero Rafael Romo tuvo mucho trabajo en el pórtico celeste.cortesía

Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro tras el Orense vs. Universidad Católica

El duelo terminó en empate 1-1, con goles de Ángel Mena y Byron Palacios, en la apertura de la fecha 24 de la LigaPro

  • Redacción Expreso

Orense y Universidad Católica dieron inicio a la jornada 24 de la LigaPro Ecuabet 2025 con un emocionante empate 1-1 en el estadio 9 de Mayo de Machala.

(Le puede interesar: La Liga, La Premier, La Bundesliga, La Seria A: ¿Cuándo regresa el fútbol europeo?)

El cuadro local llegó al partido con la necesidad de sumar de a tres para consolidarse entre los cuatro primeros de la tabla, mientras que la Chatolei buscaba regresar a la zona del primer hexagonal que define al campeón.

Los goles llegaron de la mano de dos figuras: Ángel Mena abrió el marcador para Orense, mientras que Byron ‘Tigre’ Palacios igualó para Universidad Católica, sellando un duelo vibrante y lleno de emociones.

La LigaPro continuará este sábado 9 de agosto con tres partidos de alto voltaje: Mushuc Runa enfrentará a Libertad a las 14:00; Aucas recibirá a Liga de Quito a las 16:30; y Manta se medirá ante Independiente del Valle a las 19:00.

Tabla de posiciones de la LigaPro 2025

