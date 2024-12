Concejo Cantonal aprueba la ordenanza para regular el cobro del impuesto al rodaje

La ciudadanía no está del todo contenta. El Concejo Cantonal de Guayaquil aprobó este 23 de diciembre la ordenanza que regulará el cobro del impuesto al rodaje, el cual se reanudará a partir de 2025, luego de cuatro años de suspensión bajo la administración anterior, según anunciaron los ediles la semana anterior. La medida establece que la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) sea la encargada de gestionar el cobro del tributo.

La concejala Emily Vera, quien impulsó la moción, hizo énfasis en que, pese a las críticas ciudadanas y el rechazo de dos ediles (Cinthia García y Ana Choez) este no es un impuesto nuevo, sino que se trata de la regulación para el cobro de una tasa establecida por la ley, específicamente en el artículo 491 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). De acuerdo con el artículo 539 del Cootad, la base imponible de este impuesto será el avalúo de los vehículos registrados en el SRI y en los organismos de tránsito correspondientes.

El alcalde Aquiles Álvarez, en su intervención durante la sesión, reiteró que, aunque la ordenanza sea aprobada, trabajarán en mesas técnicas para evitar que se cobre el retroactivo de 2021 a 2024. “Vamos a luchar hasta el final para no cobrar ese retroactivo”, enfatizó Álvarez, quien también hizo un llamado a no politizar el tema.

Sin embargo, la medida no fue bien recibida por todos los concejales. Las ediles Cynthia García y Ana Chóez votaron en contra de la ordenanza, argumentando que el impuesto afectaría económicamente a los guayaquileños, especialmente en un contexto de crisis económica. Chóez sugirió que se busquen alternativas para evitar el cobro retroactivo, mientras que García defendió que la ley permite ajustar el valor de la tasa para aliviar la carga a los ciudadanos.

Por su parte, Vera cuestionó a sus colegas, señalando que durante la administración pasada, cuando ellas formaban parte del Concejo Cantonal, no se tomó ninguna acción sobre el cobro de este impuesto. "Ustedes fueron parte de la administración anterior, en la que debió haberse cobrado este impuesto. No podemos hacer lo que ustedes no hicieron", destacó Vera, quien criticó la falta de gestión sobre el tema en años anteriores.

En este punto García hizo hincapié en que ella no había sido parte del Concejo ni del Municipio, sí, su esposo. Pero eso nada tiene que ver en este asunto, mencionó.

La ciudadanía, en desacuerdo

Como publicó EXPRESO días atrás, el debate no solo se dio en el Concejo, sino que también generó reacciones en la ciudadanía. Muchos guayaquileños, ya en el primer debate de aprobación de la ordenanza, se mostraron en contra del cobro retroactivo del impuesto. Algunos consideraron que el cobro es una forma más de “sangrar” económicamente a los ciudadanos, mientras que otros cuestionaron la falta de transparencia en la forma en que se ha manejado el tema.

"Al alcalde Aquiles Álvarez no le bastó con cobrar ya un impuesto por la contribución de mejoras, sino que ahora se cobrará esta tasa por rodar. Que arregle primero los problemas que hay en la ciudad", comentó entonces Marco Angulo, residente de la Alborada.

Desde el ámbito empresarial, algunos ciudadanos como el arquitecto Diego Lecaro piden mayor claridad sobre cómo se llevará a cabo el cobro retroactivo, que afecta a quienes no pagaron entre 2021 y 2024. "¿Por qué no lo cobraron antes?", cuestionó Lecaro.

La ATM, a través de su gerente Manuel Salvatierra, hace una semana explicó que el cobro anual comenzará en enero de 2025 y se destinará a obras de bacheo en la ciudad. No obstante, la falta de información sobre los cobros pasados sigue siendo una preocupación para muchos.

"Este 23 de diciembre, el alcalde ha dicho que luchará para que no se cobre el retroactivo, ¿pero, y si no lo logra? Culpa nuestra no es. La culpa es de las autoridades que, existiendo una ley como dicen, decidieron no cobrarla. Me opongo rotundamente a tener que pagar por esos 4 años", aseguró Leonel Flores, conductor guayaquileño.

Propuestas de la ciudadanía

Desde el sector social, Gelacio Mora, representante del colectivo Tejido Social de Guayaquil, sugirió que se considere diferir los cobros retroactivos en cuotas mensuales para aliviar la carga económica de los propietarios de vehículos, si es que el valor se llegara a cobrar. Mora también propuso que este proceso se haga en mesas de trabajo con los ciudadanos y representantes del tejido social para encontrar una solución consensuada.

Por su parte, Sonia Pino, residente de Urdesa, se mostró preocupada por el impacto del cobro retroactivo y sugirió que el tema debería ser analizado por la Asamblea Nacional, dado el mal estado de los servicios públicos en la ciudad. "Todos los servicios de Guayaquil deberían ser analizados por los legisladores, porque no se salva ninguno", concluyó Pino.

