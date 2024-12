Nuevas unidades para la Metrovía: ¿Cuántas serán y a qué troncales se integrarán?

Desde este lunes 23 de diciembre, cuatro nuevas unidades refuerzan el servicio de la Troncal 1 de la Metrovía, beneficiando a más de 80.000 pasajeros diarios que conectan el Guasmo con la Terminal Río Daule.

Expansión del sistema para enero

¿Cuándo aumenta el pasaje de la Metrovía a 45 centavos? Ya hay fecha Leer más

En enero, según lo comunicado por el Municipio de Guayaquil, otras 14 unidades nuevas con aire acondicionado, como lo venía exigiendo el usuario, se integrarán a las troncales 1 y 3, y otras cinco adicionales lo harán al finalizar ese mes.

"Estamos cerrando el año con un claro mensaje: la transformación del transporte público es una realidad. Este esfuerzo histórico, que rompe con el abandono de las administraciones anteriores, simboliza el futuro que estamos construyendo: moderno, inclusivo y funcional", señaló la entidad en un comunicado.

(Le puede interesar leer: Metrovía sube el pasaje, pero la transportación en Guayaquil sigue en crisis)

Sobre esta noticia, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también se pronunció esta mañana para hacer hincapié en que está construyendo un sistema digno.

Respuesta del gobierno local

"Después de años de abandono, este es el inicio de un cambio trascendental. La Troncal 1 ya cuenta con nuevos buses. En enero, 14 buses más con aire acondicionado se sumarán a las troncales 1 y 3, además de otros 5. Estamos construyendo un sistema digno y eficiente", sentenció.

Después de años de abandono, este es el inicio de un cambio trascendental. La Troncal 1 ya cuenta con nuevos buses. En enero, 14 buses más con aire acondicionado se suman a la Troncal 1 y 3 y otros 5 antes de cerrar el mes.



Construimos un sistema digno, eficiente y moderno para… https://t.co/YJqLIZO1Ea pic.twitter.com/m5xqemSQCY — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) December 23, 2024

La ciudadanía demanda poner atención al tema de la delincuenia

Así demolerán parada de Metrovía en Av. de las Américas: ¿Cerrarán el paso? Leer más

Para la ciudadanía, que había cuestionado que aumente el pasaje aun cuando el servicio de la Metrovía es "deplorable", es justo que ahora puedan viajar en mejores condiciones. "Parece que finalmente se cumplió la promesa de que harían cambios antes de que suba el pasaje (1 de enero), y me alegro. Así debió ser. Ahora toca esperar a que lleguen todas las unidades hasta finales de enero. Necesitábamos cambios urgentes: ya no debemos movilizarnos en vehículos destartalados. Lo que falta ahora es que haya seguridad, eso no lo soluciona un aire acondicionado. Necesitamos más control y que se respete a los grupos vulnerables", señaló Óscar Méndez, habitante de Sauces 4 y usuario de la Metrovía.

(Le puede interesar leer: Deficiencias en la Metrovía: ¿Por qué siguen abiertas las puertas de las paradas?)

Una opinión similar fue compartida por Lisette Tagle, también usuaria de este medio de transporte, quien considera que es necesario incrementar los controles y renovar las paradas de la Metrovía, especialmente las más críticas. "En algunas, las puertas ya ni sirven, y esa es la razón por la que el sistema fue declarado en emergencia semanas atrás. Por lo tanto, debe ir reparándose todo, poco a poco, pero de manera integral. Tener aire acondicionado es magnífico, digno, pero necesitamos que la seguridad también se tenga en cuenta. Como usuaria, lo que más valoro es sentirme protegida", precisó.

Crisis en el sistema Metrovía

La parada "error" de Las Américas se va: ATM anuncia cierre nocturno por demolición Leer más

Como publicó EXPRESO días atrás, las puertas de la Metrovía siguen exponiendo a sus usuarios. Tanto en medio de apagones como en situaciones normales, las puertas de las paradas permanecían abiertas en varios puntos de Guayaquil, y todavía lo hacen.

Frente a ello, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) explicó que la razón de este problema radica en la crisis que enfrenta actualmente el sitema para mantener el correcto funcionamiento de estos y otros elementos de las paradas.

(Le puede interesar leer: El sentir ciudadano alerta que Aquiles Álvarez no va por buen camino)

El problema se debe a las dificultades para adquirir equipos necesarios para áreas como: torniquetes para permitir el acceso a las estaciones, puertas de embarque y desembarque, y el sistema de vigilancia.

La ATM indicó que brindaría una entrevista a EXPRESO para dar más detalles sobre esta problemática, pero hasta entonces no lo ha hecho. Han pasado ya 13 días.

“Este no es un problema nuevo, llevamos más de cinco años sufriendo con un sistema deficiente. Faltan unidades, arreglos en los buses, puertas abiertas porque están dañadas, sensores de ingreso y recargadores de tarjetas. Hay muchas cosas por arreglar, pero no comienzan con ninguna y así quieren subir el pasaje”, reclamó entonces el ciudadano y usuario Miguel Hurtado.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!