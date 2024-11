Metrovía sube el pasaje, pero la transportación en Guayaquil sigue en crisis

Tarifa. El pasaje para el sistema Metrovía costará 45 centavos a partir de hoy. El servicio no ha cambiado mucho.

Este viernes 1 de noviembre del 2024, después de ocho años, se incrementa la tarifa del pasaje del sistema de transporte masivo Metrovía a 45 centavos, un servicio cuestionado desde hace bastante tiempo.

Esta medida ha generado varios problemas, incluyendo el rechazo de los transportistas urbanos a unirse al proyecto de pago con tarjeta única y la posterior presentación de una notificación delictiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y su predecesora, Cynthia Viteri.

En medio de este escenario tormentoso, el usuario se encuentra en una situación complicada, ya que ahora pagará más por el mismo servicio.

Sí, con la tarjeta La Guayaca los 80.000 usuarios aprobados para recibirla (hasta la mañana de este jueves 31 de octubre) podrán congelar la tarifa en 30 centavos, pero solo por dos ingresos al día. Es decir, un pasaje de ida y otro de vuelta.

La disposición gubernamental de que el 31 de octubre se suspenda la jornada laboral no fue acatada por todos los sectores. Guayaquil no descansó en su totalidad, muchos salieron a 'ganarse el pan'.



Los conflictos entre la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug) y el Municipio de Guayaquil se derivan de la implementación del nuevo sistema de pago, que fue introducido como parte de un contrato de 20 años con el consorcio STG, encargado del cobro y control de la flota de transporte.

Los transportistas han señalado que el nuevo sistema se está implementando de manera inadecuada y con falta de transparencia. La Contraloría General del Estado ha respaldado estas preocupaciones, señalando supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato a STG. Esto ha resultado en denuncias de posible peculado contra Álvarez y Viteri.

Pero el guayaquileño está decepcionado del servicio de la Metrovía y del Sistema de Transportación Urbana (SITU).

“Ha sido un problema registrarse con esa tarjeta. Los buses van a seguir siendo los mismos. Vamos a pagar más y los problemas no se resuelven. Los carros se demoran en llegar y cuando llegan no es posible abordarlos porque están repletos”, expresó Martín Gómez, quien reside en la ciudadela 9 de Octubre, en el sur, y utiliza la Metrovía a diario para ir hacia su lugar de trabajo.

El sector transportista sigue inconforme tras no llegar a acuerdos con el Municipio

Christian Sarmiento, presidente de la Fetug, indicó que el gremio no se opone al mejoramiento del servicio, pero hay condiciones pedidas por el Cabildo que no son factibles, como la aplicación de aire acondicionado en ciertas unidades, debido a sus diseños.

Ellos han enviado propuestas como la implementación de anunciadores de llamadas de buses en paraderos, capacitación y uso de uniformes a los conductores, sistemas de aire forzado en las unidades, entre otras.

Popular. El sector transportista señala que algunos pedidos del Cabildo no son aplicables en las actuales unidades. FRANCISCO FLORES

Sarmiento insistió en el alza del pasaje para el SITU, pero no ser parte del sistema de recaudación dirigido por el consorcio STG. “Eso es algo que no se puede dar porque las unidades son privadas y todos los compañeros que dan un servicio de transporte público de pasajeros de forma legal cumplimos con todos los requisitos para hacerlo. Es inaudito que tengamos que entregar todo el trabajo a manos de alguien que no conoce de esto”, argumentó.

El dirigente gremial contó que debido a la falta de pago de sus propietarios por la crisis que enfrentan desde hace varios años, sus unidades han sido retenidas por las entidades financieras que les otorgaron créditos.

Asimismo, agregó que 320 buses saldrán de circulación en diciembre próximo porque ya cumplieron su vida útil. Eso corresponde al 10 % del parque automotor de transporte público en el Puerto Principal.

Además, las extorsiones también los agobian. Por lo menos el 60 % de rutas en la ciudad pagan ‘vacunas’ para poder rodar.

Todo este escenario se traduce en el servicio a los usuarios. Quejas ciudadanas sobran, enfocadas en los conductores irrespetuosos y las unidades destartaladas.

“El lunes fui en la 107 desde La Garzota hasta el SRI en la Orellana. El conductor pasaba mandando audios de WhatsApp mientras manejaba. Había que gritarle para que pare y abra la puerta porque no sirve el timbre. ¿Si sube el pasaje a 40 centavos ese conductor va a cambiar su conducta? Así le suban a 1 dólar no lo hará”, expuso el ciudadano René López.

El alcalde Álvarez señaló la semana pasada que se analiza implementar un sistema de buses ejecutivos alterno al de la transportación popular, cuyo precio seguramente será superior a $ 0,30.

El guayaquileño sigue esperando que terminen las disputas y que, finalmente, el transporte público sea eficiente. Hoy, no obstante, esa promesa sigue sin cumplirse, aunque ya se exige pagar 45 centavos por un servicio que aún dista de estar a la altura.

