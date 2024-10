La Guayaca: más de 80 mil tarjetas han sido aprobadas

Hasta este 31 de octubre se han entregado aproximadamente 60 mil tarjetas ‘La Guayaca’ a los ciudadanos del Puerto Principal, que buscan acceder a la tarifa preferencial de 30 centavos para el pasaje de la Metrovía, cuyo valor cambiará mañana, 1 de noviembre, a 45 centavos por usuario.

La tarde de ayer 30 de octubre, se pudo observar un gran número de ciudadanos que se acercaron a las instalaciones de la Terminal Río Daule para solicitar este documento y otros para retirarlo.

Usuarios aprobados

De acuerdo con las cifras de la Empresa Pública Municipal de Acción Social y Educación de Guayaquil (DASE), un total de 149 mil usuarios han solicitado este nuevo carnet, y de esta cantidad, 80 mil han sido aprobadas para su posterior entrega. Desde el inicio de esta campaña, esta entidad tenía previsto que al menos el 93 % de los usuarios de Metrovía (aproximadamente 111 mil ciudadanos) fueran beneficiarios de esta nueva documentación.

Pocos días antes de que se cumpliera el plazo previo, que fue el 20 de octubre, solo el 50 % de los usuarios esperados había conseguido este documento. Hoy, 31 de octubre, el último día para acceder a este beneficio, la cifra alcanza cerca del 70 %, pero aún está por debajo de lo esperado.

No obstante, durante este proceso, los ciudadanos han experimentado varias complicaciones al solicitar ‘La Guayaca’, ya que, además de problemas por cortes, también han enfrentado largas filas y fallas en la página web.

Complicaciones en el proceso

“Por suerte conseguí la tarjeta, porque antes de que anunciaran el nuevo plazo, ya me había rendido. La página no funcionaba, las filas eran demasiado largas; tuve que reunir fuerzas para plantarme en la Terminal Río Daule por casi cuatro horas y pedirla, porque si no lo hacía, nunca obtendría esa tarjeta. Para mí, todo este proceso ha sido un desastre”, comenta María Contreras.

Asimismo, más ciudadanos como Contreras han experimentado estas mismas dificultades. Usuarios como Wilman Hidalgo, que buscaron todas las formas posibles de solicitar este beneficio, no lo han logrado pese a las prórrogas.

“Iba a cualquier punto para solicitar la tarjeta y estaba repleto. Cuando estaba cerca, decían que dejarían de atender y que volviéramos al siguiente día. Para la quinta vez que me pasó eso, ya me cansé y me resigné a pagar los 15 centavos adicionales para el bus”, comenta.

