Playas: En apenas 4 días se registraron 12 asesinatos en el balneario

Hace apenas unas semanas, Playa fue declarada en emergencia. Pese a ellos los crímenes no cesan. La ciudadanía está alarmada.

Los asesinatos no paran en Playas. Los habitantes de este balneario, por décadas turístico, piden a gritos ayuda: ya no saben qué hacer. Temen que los hechos delictivos los encierren aún más, los obliguen a "vivir en un duelo permanente" y que la actividad turística termine de morir.

"Así nadie va a querer venir a este sitio que fue hermoso. Ahora solo suenan las balas, no importa el sector. Suenan a diario y todos los días, y tras ello viene el llanto y terror", denunció Noemí Castillo, habitante del lugar.

La noche del pasado 30 de octubre, las familias de Playas se llenaron de pánico cuando dos delincuentes se bajaron de un carro en la calle Alfonso Jurado y avenida Paquisha, en barrio Lindo, y dispararon a tres personas que se encontraban comiendo en un restaurante de asados.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:00 y en un momento en el que no había luz. Velas, linternas de los celulares y focos recargables iluminaban el área, que en instantes se llenó de gente.

Este 31 de octubre se han incrementado los operativos en el balneario. Pese a ello, las familias temen salir de casa. EXPRESO

Datos sobre las víctimas del crimen

Tres personas, dos de sexo masculino y uno femenino, fueron las víctimas. Quedaron tendidas en el piso en medio de las sillas y las mesas. Esto, mientras los asesinos emprendieron la huida, enseñando sus armas para atemorizar a los transeúntes que caminaban por el sitio.

Dos de las tres víctimas hacían el servicio rural en el Hospital Básico de Playas. Eran de Quevedo. EXPRESO

A través de un informe emitido por la Policía Nacional del Distrito Playas se conoció que dos de las víctima eran internos de enfermería del Hospital Básico de Playas, y se encontraban en su día libre. Ambos eran provenientes de Quevedo.

La tercera víctima, quien fue trasladada al centro médico para tratar sus heridas, llegó con vida, pero falleció la mañana de este 31 de octubre. Por la gravedad de las heridas fue trasladado hacia un hospital de la ciudad de Guayaquil, pero en el camino murió.

Las personas fallecidas no tenían antecedentes penales. La policía se hizo presente en el lugar de los hechos para el respectivo levantamiento de información y registro de cámaras, que en su momento no pudieron revisarse puesto que, aseguraron, no había luz.

Los asesinatos van en aumento en el balneario

Al momento se realizan las investigaciones para conocer las causas de este triple crimen con los que ya suman ya 12 asesinatos en apenas 4 días, entre el 26 al 30 de octubre.

Sobre el reciente crimen, las personas que estaban en el sitio dijeron que los sicarios dispararon en ráfaga, por lo que consideran que los enfermeros serían víctimas colaterales, pues no son de Playas, y estaban dedicados hacer la rural en el hospital del cantón. "Quizás a quien buscaban para matar era a la tercera víctima o a otra, aquí ya nada se sabe, Mueren culpables, inocentes, niños, todos... Es nuestra realidad", aseguró un testigo del hecho.

Pese a los intentos que hizo EXPRESO para hablar con los directivos del Hospital Básico de Playas, no hubo respuesta. Que no había personal alguno que se pronuncie sobre el caso, aseguraron desde la casa de salud.

Empleados del hospital, sin embargo, aseguraron a EXPRESO que los chicos asesinados estaban contentos de hacer su rural en Playas porque era una ciudad menos peligrosa que las otras. "Decían que se sentían bien, que en Playas hallarían más paz que en otras ciudades. No sabían lo que la vida les deparaba. Sentimos pena. No puedo ni pensar en lo que sentirá la familia", señaló uno de ellos a este Diario.

