¿Cuándo aumenta el pasaje de la Metrovía a 45 centavos? Ya hay fecha

Usuarios lamentan que aumente la tarifa cuando aún no son testigos de las mejoras. La Metrovía promete cambios en poco tiempo

El ciudadano solicita que las unidades no vayan repletas como, de forma habitual, sucede, como se observa en la imagen.

La fecha está definida. A través de un comunicado emitido la tarde de este 11 de diciembre, la Agencia Metrovía informó que, a partir del 1 de enero de 2025, solo los usuarios que cuenten con la tarjeta 'La Guayaca' y hayan accedido al beneficio del aporte social, podrán mantener la tarifa de $0.30 por el pago del pasaje.

Aquellos que no hayan retirado su tarjeta antes del 31 de diciembre de 2024 o no hayan hecho el proceso para obtenerla, deberán pagar la tarifa fijada de $0.45, según lo dispuesto en la ordenanza municipal.

¿Aún hay plazo para retirar la tarjeta?

Los usuarios que aún están en proceso de subsanación de observaciones tienen plazo hasta el 31 de diciembre para regularizar su situación, indica la entidad, criticada por elevar el costo de la tarifa sin hacer adecuaciones al sistema, descrito por los usuarios como inseguro y obsoleto.

Las quejas ciudadanas apuntan al deterioro del sistema

"Yo, como siempre lo he dicho, pagaría $0.60, $1 si es que el servicio que recibo es el adecuado. Pero las unidades de la Metrovía son viejísimas, todo huele mal, las puertas no sirven, los torniquetes menos. No sé cómo se le ocurre a las autoridades cobrar más justo ahora que han reconocido que el sistema incluso está atravesando una de sus peores emergencias", se quejó Sergio Carpio, guayaquileño y usuario del servicio.

La ATM promete mejores

Pero a decir de la ATM, a partir del 1 de enero, se incorporarán al sistema de transporte Metrovía 14 nuevos buses con aire acondicionado en las Troncales 1 y 3, y otros 5 adicionales se sumarán a finales de enero.

La ciudadanía aún siente incredulidad. "Esperaré a que llegue el 1 de enero para ver si es verdad que veo nuevos vehículos rodar. Esperaré a ver si tienen aire acondicionado. Y es que tantas veces nos han mentido. Ni siquiera las puertas sirven, solo pasan abiertas ahora", denunció Noraima Zavala, usuaria.

Las puertas de varias paradas permanecen abiertas, con o sin cortes de energía, lo que implica un riesgo. FREDDY RODRIGUEZ

Colapso de torniquetes y puertas de embarque

Sobre este último punto, aunque sin dar mayores detalles, la ATM confirmó a EXPRESO que la falta de equipos UPS y bancos de batería que puedan reemplazar la energía eléctrica durante los cortes de luz ha generado daños en puertas de embarque y desembarque, y torniquetes.

De allí que, como evidenció el pasado 10 de diciembre EXPRESO, las puertas de algunas paradas permanecían abiertas durante un horario en el que no había cortes energéticos.

Socialización de la nueva tarifa

Según indica la ATM, para garantizar que todos los beneficiarios reciban la información a tiempo en cuanto al costo de la tarifa, se han enviado más de 170.000 correos electrónicos y 20.000 mensajes de WhatsApp.

La entrega de tarjetas continúa en la Terminal Río Daule, en el siguiente horario: de lunes a viernes de 08:30 a 19:00, y los fines de semana de 10:00 a 14:00. Además, los días festivos 24 y 31 de diciembre, el horario de atención será de 08:30 a 15:00.

