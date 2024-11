Y sigue el cuento de los "sin placa" en Guayaquil

No han pasado ni tres meses desde que EXPRESO publicó un reportaje en el que evidenció que decenas de carros se desplazan por las calles de la ciudad sin placas o con rótulos alterados, pero hoy los casos son los mismos o hasta se multiplican, pese a las promesas de la ATM de aplicar más controles y frenar el problema.

“La ATM no hace absolutamente nada. Por día cuento de 20 a 30 vehículos sin placas o con sus números pintados o con franela, y nadie hace nada. Esto lo veo en la Francisco de Orellana. Mi queja hoy se centra en que, por las crisis que experimentamos, energética y de inseguridad, el desplazamiento de estos carros cuyos conductores no respetan nada vuelve todavía más riesgosa la circulación. ¿Para qué está la ATM en la ciudad si nunca está en los momentos críticos?”, se quejó Daniel Medina, habitante de la décima etapa de la Alborada, que denuncia a EXPRESO su malestar.

“En vista de que Aquiles Álvarez como alcalde no exige sanciones, hago público este problema: la ATM está en el banquillo y los agentes no ejecutan ni una sola acción. Que la ATM desaparezca. Si no funciona, que se vaya”, sentenció el ciudadano, que solo la semana anterior, dijo, fue testigo de un choque y dos posibles accidentes en la Francisco de Orellana. Uno de ellos en contra de una persona con movilidad reducida que, ante la falta de semáforos y agentes, casi es atropellada por un conductor.

El peatón, afectado por varios frentes

En Guayaquil es tan común ver vehículos sin placas o con las placas lijadas, rayadas y alteradas circulando. Estos pasan en las narices de la ATM y nadie los para.

Sobre este último punto, peatones que habitan en el sur ven como un sacrificio, por no decir una pesadilla, cruzar la transitada avenida 25 de Julio cada mañana.

“Los temores más tenebrosos invaden mi mente ante la idea de tener que cruzar esta vía. Se puede pensar que cruzar una calle no es nada del otro mundo. No lo es para quienes tienen todas sus facultades, pero se vuelve un acto de alto riesgo para quien tiene un 72 % de discapacidad física. Son las 07:30, no hay luz, el semáforo está apagado y no hay agentes. Cada día me paro en una esquina pensando y tratando de espantar mis pánicos, pero al final ellos ganan y no queda de otra que pagarle 4 dólares a un taxi para ir al trabajo. Ese sacrificio económico diario no sería necesario si tan solo hubiese aquí un agente”, se lamenta Inés Zambrano, quien ve cómo su situación la viven muchos, siendo la mayoría los adultos mayores.

Cobertura. ¿Una placa sobre otra? Fue lo que observó EXPRESO en varios ocasiones en el recorrido. CHRISTIAN VINUEZA

Esta semana, solo por citar un ejemplo, un adulto mayor intentó llegar a la ciudadela Valdivia, donde se hace atender con un médico. Y otra vez, ante la falta de señalética y personal, no pudo cruzar hacia la parada de la Metrovía ni se atrevió a subir la veintena de escalones del paso peatonal ubicado entre las calles José de la Cuadra y Aurora Estrada y Ayala, por temor a que le roben.

Arrinconado entre los apagones y la inseguridad, el ciudadano buscó unas monedas, sacó dos dólares e hizo detener un taxi.

La labor del agente, cuestionada cada vez más

Por situaciones como estas, que los lectores de EXPRESO han cuestionado muchas veces ya, los guayaquileños exigen a la ATM y al Municipio que “ejecuten un trabajo real, a conciencia”.

Sebastián Villagrán, quien labora en una compañía de la avenida Domingo Comín, en el sur, pero habita en Sauces 2, lamenta ver cómo las calles de la ciudad no tienen “ni ley ni orden”.

“Solo ayer (jueves 28 de noviembre) en el transcurso hacia mi trabajo, lo que no me tomó ni 30 minutos, conté 30 vehículos, entre motos y carros, sin placas. A estos se sumaron vehículos de la Metrovía que por el esmog tenían cubiertos los números de su rótulo. ¿Es esto aceptable? No lo creo. El alcalde Aquiles Álvarez no está trabajando por el bienestar del guayaquileño. ¿Para qué sigue vigente entonces la entidad de tránsito? Y es que da igual si contamos con ellos o no, porque a la final las vías siguen siendo un caos”.

En un recorrido este Diario constató que en efecto hay buses de transporte público urbano y de la Metrovía a los que resulta imposible distinguirles el número de placa. Hubo unidades circulando bajo esa condición en la Víctor Emilio Estrada, la Orellana, la Rodolfo Baquerizo Nazur, la Felipe Pezo, la 9 de Octubre, la Quito y Machala… La lista es enorme.

Motos. También suelen colocar fundas o telas para cubrir los rótulos. Hay quienes además los destornillan. FREDDY RODRIGUEZ

Julian Cascol, quien reside en la calle Tungurahua, de hecho asegura ser testigo de cómo los motociclistas giran sus rótulos hacia abajo para que no los noten las cámaras de videovigilancia. “Los he visto moverlos incluso con un destornillador que llevan con ellos. Los conductores se burlan en la cara de la autoridad y esta lo sabe”, denunció.

Silencio, el sello de la autoridad de tránsito

Frente a esta situación, el pasado 23 de noviembre EXPRESO solicitó, a través del equipo de comunicación de la ATM, una entrevista con su director o uno de sus directivos, para saber qué está haciendo la entidad para frenar la problemática de una vez por todas. No obstante, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Según los comunicados emitidos por la entidad, esta semana en un operativo se retuvo y sancionó a 71 vehículos que no portaban las placas. Y según las cifras que emitió meses atrás, hasta agosto de este año ya había ejecutado más de 150 controles en territorio.

Para 2025, conforme a lo anunciado también en comunicados públicos, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que se implementarán nuevas placas vehiculares con el objetivo de elevar los niveles de seguridad y prevenir su adulteración. El directorio de la entidad emitió el reglamento para la gestión integral de placas de identificación vehicular que faculta los cambios.

Camuflaje. Algunos vehículos tienen las letras y números de sus placas pintados. Eso evita reconocerlas. CHRISTIAN VINUEZA

Pero para la ciudadanía, esto no basta. “Los operativos no son a diario y tampoco hay suficiente personal. De hecho, la noche del 28 de noviembre, no sé si por las compras adelantadas al Black Friday, las vías del norte fueron un infierno. Circular por la Orellana y llegar hasta Samanes, la Alborada o Las Orquídeas fue terrorífico. Hora y media atascados y sin un solo agente. La situación se tornó estresante cuando se fue la luz. El riesgo a que nos roben era inmenso, pero no hubo uniformados. Ni de la Policía, que a la par de la ATM y los metropolitanos debería estar en la calle. Si la gente no duerme ni cierra sus negocios a las 18:00, como sí lo hacen la mayoría de autoridades, entonces deberían también estar en las calles. Se viene diciembre, un mes históricamente caótico. ¿Ya tienen un plan para descongestionar las rutas? Por lo visto, no. El abandono es el sello de esta administración municipal”, expresó Andrés Jarrín, líder comunitario de Sauces.

La ciudadanía cuestiona que los vehículos incluso de entidades y direcciones municipales no den el ejemplo y se preocupen por portar bien sus placas. CHRISTIAN VINUEZA

