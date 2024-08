Placas adulteradas: No hay medida ni autoridad que saque al infractor de las calles

Sobra la decepción y, una vez más, los guayaquileños denuncian que la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) pasa por alto la “viveza”, por llamarla de alguna manera, de algunos conductores. Y es que si antes era común ver rodar a uno que otro carro sin placa, desde la semana pasada que la entidad empezó a multar a los infractores que quedan registrados en las cámaras que instaló en el norte de la ciudad, la escena se ha multiplicado a tal punto que no hay calle en la que no se vean vehículos sin placas o con placas adulteradas. Evitan ser sancionados.

EXPRESO hizo un recorrido por la ciudad y constató que en avenidas como la Carlos Julio Arosemena, del Bombero, la Francisco de Orellana, la Víctor Emilio Estrada, la Rodolfo Baquerizo Nazur, la 9 de Octubre, la 25 de Julio, la vía Daule y la vía a la costa, solo por citar algunas; hubo carros que circulaban con sus rótulos partidos en dos, con los números difuminados o pintados con marcador, o cubiertos de stickers o hasta de gasas y trozos de tela.

En Urdesa, por ejemplo, uno de los conductores tapó los tres números de su placa con una especie de sábana que salía de la cajuela. “Esa es la nueva forma de verle la cara a los agentes de tránsito. Es lunes, no son ni las 10:00 y ya he visto a cuatro conductores hacer lo mismo. El que vio tapó la placa con una sábana; mientras que el resto lo hizo con la punta de una colcha, de un mantel y de una toalla que asimismo colgaba “coincidentemente” en la misma esquina del carro. ¿Casualidad? Imposible”, se quejó el conductor Alonso Llerena; quien criticó que en Guayaquil las autoridades permitan, “por vagancia o desgano, que los infractores hagan lo que les da la reverenda gana”.

Dos infracciones en un mismo sitio. En la imagen, se puede ver al vehículo de la izquierda sin placa y al que está más adelante, con la placa ilegible. Christian Vinueza

En la parada del 28 de Mayo, donde a diario suele haber agentes de tránsito en las horas pico, los vehículos sin placas desfilan sin límites. Christian Vinueza

Los conductores de motos también ruedas sin placas. En la imagen, el conductor lleva puesto el uniforme de las Fuerzas Armadas. Christian Vinueza

A diario, a orillas del Municipio de Guayaquil, vehículos sin placas o con rótulos adulterados se desplazan sin que sean sus conductores multados, denuncian comerciantes y residentes. FREDDY RODRÍGUEZ

Los conductores de motos, otros de los infractores comunes en la ciudad. Christian Vinueza

Entre más cámaras de vigilancia, más placas adulteradas, denuncia la ciudad

Desde el pasado 1 de agosto en Guayaquil, la medida de registrar a los contraventores a través de cámaras de vigilancia, aplicada desde hace poco más de un mes en el centro, se replicó en el norte y noroeste. En sectores como Los Ceibos, Bellavista, Urdesa y Mapasingue se empezó entonces a sancionar a quienes bloquean las intersecciones, hacen doble columna, se estacionan en sitios prohibidos o donde se encuentran las rampas de acceso para personas con discapacidad; lo que ha dado cabida, a juicio de los guayaquileños, a que los infractores vean la forma de burlarse del sistema.

Mientras haya placas adulteradas habrá un sinfín de infracciones. Así, las cámaras no servirán para nada.

Leonel Garzón, conductor

“Nadie toma en serio nada y es vergonzoso. Veo rodar todo el tiempo a vehículos sin placas o con insignias adulteradas, incluso en las narices de los mismos agentes . ¿Por qué no los paran? ¿Por qué no les dice nada? ¿No se supone que hay una ley? Me desespera ver a los agentes con los brazos cruzados, sin mover un dedo cuando tienen que hacerlo”, denunció a EXPRESO el conductor Lorenzo Argudo, quien habita en la décima etapa de la Alborada y ha sido testigo, precisó, de esas falta a diario. Cada hora.

En el recorrido que hizo este Diario durante tres días distintos constató que la contravención la cometen también los conductores de buses, quienes continúan dejando y recogiendo pasajeros en lugares no permitidos, aun cuando por las cámaras se ha fijado que, de cometer esa falta, deben pagar $ 230.

La ATM defiende su labor, alega que hay controles permanentes

Según ha dicho el Cabildo, a través sus canales oficiales en X, la ATM sin embargo está realizando los debidos controles y estos, pese a los cuestionamientos del ciudadano, han dado resultado.

Que un aproximado de 800 vehículos, entre motos y carros, han sido retenidos en lo que va de 2024 por no portar placas; y que un total de 2.975 citaciones se han emitido en el mismo periodo por tener las placas ocultas, adulteradas o en mal estado, defendió la entidad; que hace énfasis en que las faltas han sido registradas en los operativos.

No obstante para la ciudadanía, la escena que se ve en las calles confirma que el control es más que insuficiente.

Infracción. Hasta con gasas y pintando los números distorsionan los rótulos. CARLOS KLINGER

A diario en #Guayaquil vemos carros con placas adulteradas a vista y paciencia de la ⁦@ATMGuayaquil⁩ pic.twitter.com/Zc8bnhwkVy — Tu fría mirada (@tufriamirada) August 2, 2024

“La ATM puede decir que el número de citados es alto, que hacen un buen trabajo, pero la realidad es que son cientos, por no decir miles, de vehículos que falsean o dañan sus rótulos para no ser identificados y así no pagar el resto de multas que registran las cámaras. Me parece un acto de soberbia lo que hace la gente, porque conozco a mucha que además nunca paga las sanciones. Eso es soberbia y decepciona. Decepciona porque no veo que la autoridad haga algo para que también cumpla. Entonces, todo termina reduciéndose en la comodidad del agente por trabajar. Ya hemos denunciado que no laboran pasadas las 18:00; que cuando hay zonas críticas de tráfico se concentran donde no está el caos, y ahora esto. Algo está fallando. No digo que el conductor no tenga la culpa, la tiene. Sin duda quienes infringen la ley no quieren a la ciudad y son desadaptados. Pero la norma está para hacerlos cambiar el chip y obligarlos a que la respeten y eso no pasa. Yo quisiera saber si un agente se siente bien, orgulloso de lo que hace, al ver que hay cientos de carros desfilando frente a él con los rótulos tapados hasta con un chicle. Me dolería que me crean tonto, que consideren que mi profesión no sirve para nada”, alegó Federico Delgado, ingeniero civil y habitante del centro que hizo un llamado a que los vigilantes “amen su profesión” y tomen las riendas de las vías, pero de “forma honesta”.

800 vehículos han sido retenidos en lo que va del año en Guayaquil por no portar placas.

¿Qué hará la ATM para dar solución al problema? Una respuesta pendiente

Guayaquil está llena de sabidos que no quiere a la ciudad y de autoridades que les da igual hacer cumplir la ley.



Lili Mackliff, conductora

Para conocer por qué prevalece esta falta y cuáles son las medidas que la Agencia de Tránsito y Movilidad está tomando para revertir este escenario, EXPRESO solicitó una entrevista a los directivos de la ATM, y aunque se confirmó que estaba siendo gestionada hasta el cierre de esta edición no fue otorgada.

“Yo solo quiero saber si es por falta de personal que no se alcanzan a identificar a los infractores y los dejan pasar, o a qué responde. ¿Por lo menos tienen identificado que son quienes no portan sus placas los que cometen grandes y repetidas infracciones? Vayan, salgan a la calle y vean cómo aquellos carros que no tienen sus insignias son los que bloquean el paso a quien se moviliza en silla de ruedas o hacen dos o hasta tres columnas en las calles del centro. Confirmen y actúen. Estamos hartos de que la ATM actúa como alcahuete”, sentenció el guayaquileño Robin Villarroel, de 73 años de edad.

