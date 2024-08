La CTE fija 326 puntos de control para el feriado del 10 de agosto

Se acerca el feriado del 10 de agosto y, a nivel nacional, decenas de familias se preparan para salir de sus ciudades; y a fin de evitar posibles accidentes de tránsito, como los registrados antes en estas fechas o días de descanso, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) ha anunciado que tiene lista la ruta de monitoreo y control para prevenirlo.

A través de un comunicado emitido la mañana de este 7 de agosto, la entidad aseguró que ha establecido 326 puntos de control estratégico en las en las vías cantonales y estatales de las nueve provincias en las que tiene competencia. Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Azuay, Santo Domingo, Manabí, Pichincha y Bolívar, integran la lista.

Los puntos, según detalló, han sido fijados según el grado de siniestralidad registrado y lo concurridos que son por los visitantes. Y aunque no ha precisado cuáles serán, ha anticipado que han sido tomadas en cuenta las zonas aledañas a las gasolineras, a los paraderos turísticos y a los pasos peatonales.

¿Cuándo iniciarán los controles?

Los operativos iniciarán este jueves 8 de agosto y se realizarán hasta el domingo 11 de agosto; 5.091 agentes de tránsito han sido asignados para resguardas las vías y habrá 317 vehículos de rescate que estarán operativos junto a 291 motos y bicicletas.

Según ha dicho la entidad, los controles se harán también en los buses de transporte de 8 terminales terrestres, a fin de garantizar que no haya accidentes durante el viaje.

Para Sonia Cáceres, quien habita en Santa Elena, es vital que se hagan a la par operativos de seguridad. "Urge, no solo por el feriado, que se hagan operativos para confirmar si corremos algún tipo de riesgo. Hay que confirmar que no hay pillos al interior de las unidades, que nadie lleva armas, cuchillos, estilete; cualquier cosa, por mínima de sea, que ponga en riesgo nuestras vidas. Rarísima vez se hace controles de este tipo y por eso es que cada vez hay más robos en las carreteras del país. En la que conecta a Guayaquil con mi provincia siempre pasa algo, hay delitos. Necesitamos que garanticen que vamos a estar bien. Y ojo, no solo en este feriado. Que los militares salgan, queremos que den su apoyo", señaló la habitante que, por trabajo, viaja tres semanas al Puerto Principal.

Otro pedido de la ciudadanía se centró en las placas adulteradas. Los habitantes exigieron que sean multados e incluso los vehículos retenidos de aquellos conductores que no las porten o las tengan falseadas o cubiertas.

La ciudadanía exige controlar y sancionar a quien tenga placas adulteradas

Este 7 de agosto, EXPRESO publicó un tema en el que abordó precisamente esta problemática denunciada en Guayaquil, donde cada vez es más común ver rodar a vehículos sin placas o con placas incluso tapadas con pintura o gasas.

EXPRESO hizo un recorrido por la ciudad y constató que en avenidas como la Carlos Julio Arosemena, del Bombero, la Francisco de Orellana, la Víctor Emilio Estrada, la Rodolfo Baquerizo Nazur, la 9 de Octubre, la 25 de Julio, la vía Daule y la vía a la costa, solo por citar algunas; hubo carros que circulaban con sus rótulos partidos en dos, con los números difuminados o pintados con marcador, o cubiertos de stickers o trozos de tela.

En Urdesa, por ejemplo, uno de los conductores tapó los tres números de su placa con una especie de sábana que salía de la cajuela. “Esa es la nueva forma de verle la cara a los agentes de tránsito. Es lunes, no son ni las 10:00 y ya he visto a cuatro conductores hacer lo mismo. El que vio tapó la placa con una sábana; mientras que el resto lo hizo con la punta de una colcha, de un mantel y de una toalla que asimismo colgaba “coincidentemente” en la misma esquina del carro. ¿Casualidad? Imposible”, se quejó el conductor Alonso Llerena; quien criticó que en Guayaquil las autoridades permitan, “por vagancia o desgano, que los infractores hagan lo que les da la reverenda gana”.

En la parada del 28 de Mayo, donde a diario suele haber agentes de tránsito en las horas pico, los vehículos sin placas desfilan sin límites. Christian Vinueza

"Ahora, en este feriado, queremos que se ponga un freno al problema. No podemos seguir así. Hay pillos, delincuentes, que para robar o asesinar falsean sus rótulos para los vehículos en los que se movilizan no queden registrados en ningún lado", sentenció Lucía Romero, habitante de vía a la costa.

