La competencia de la avenida Nicolás Lapentti, en Durán, vuelve a la CTE

La competencia de la avenida Nicolás Lapentti, en Durán, volverá a manos de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) , aunque no está aún confirmado desde cuando. El cambio se da, según informó la entidad, por ser esta vía estatal y por un pedido expreso de los transportistas; que han denunciado ser víctimas de una serie de irregularidades, incluidas supuestas extorsiones, por parte de los agentes de la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD), a cargo todavía de la arteria.

"La ATD no tiene competencia en el anillo vial nacional, en la avenida Nicolás Lapentti, donde se vienen realizando controles que se han convertido en claras denuncias de extorsión", señaló hace una semana Napoleón Cabrera, miembro de la Federación de Transporte Liviano.

Según el subgerente de la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD), Luis Samaniego, esa acusación está siendo investigada, pero además el tema podría estar relacionado a los controles exhaustivos que están haciendo en la vía. “Estamos haciendo una serie de controles para que los vehículos de carga pesada, respetando la ordenanza, no circulen en los horarios no permitidos por la Nicolás Lapentti. Ellos lo estaban haciendo y eso no lo estábamos permitiendo”, señaló en una entrevista con Ecuavisa este 6 de agosto.

Sobre este último punto, los conductores aseguran que camiones y tráileres sí rodaban por la arteria, una de las más transitadas del cantón, a cualquier hora. “Los veías rodar a las 7 de la mañana, a la 11:00, 13:00, 18:00, 19:00, 23:00… Los veías desplazarse todo el día y congestionando aún más la arteria. Es verdad que hay que ponerle un freno u orden a los transportistas. También es verdad que los agentes de la ATD no se abastecen. Que la CTE esté de vuelta en el sitio con más personal, me parece correcto”, sentenció Lucas Rodríguez, habitante de Durán.

Las autoridades del cantón siguen a la espera de la notificación oficial del traspaso, que deberá ser notificado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT)

“Estamos esperando hacer mesas de trabajo para articular y trabajar entre todos en el tema de tránsito. Estamos esperando que nos convoquen a una reunión”, señaló Samaniego.

¿Qué hará la CTE para evitar posibles y futuros cuestionamientos?

Según el coronel Rafael Orozco Llanos, comandante de la CTE, para evitar que denuncias como las ahora hechas se repitan, el accionar de los agentes será monitoreado a través del uso de body cam y de las cámaras del ECU 911. “Vamos a verificar además el cumplimiento de los procedimientos por parte de la Inspectoría General y el Departamento de Asuntos internos. Se ejecutarán acciones preventivas y controles en sitios de concurrencia de accidentes de transito, los que serán planificados y ejecutados conjuntamente con las Fuerzas Armadas. Identificar a los vehículos sin placas y con películas antisolares será una prioridad”, alegó.

En el cantón, la CTE destinará a 50 agentes para vigilar nueve puntos críticos, no solo de la Nicolás Lapentti, sino de la vía Durán-Boliche, Durán-Tambo y Durán- Yaguachi, también estatales.

