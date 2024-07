Tramo del Puente de la Unidad Nacional se vuelve a cerrar: ¿por cuánto tiempo?

Otra vez un tramo del Puente de la Unidad Nacional vuelve a cerrarse por trabajos de mantenimiento. Esta vez el área intervenida serán dos carriles del lado derecho, en el tramo Durán-La Puntilla; donde se ejecutaron hace dos semanas trabajos similares en el resto de carriles. Una labor que dio cabida a un congestionamiento tal, que la ciudadanía exigió que "al menos por una vez en sus vidas las autoridades planifiquen y lo hagan bien".

Que los trabajos no se ejecuten más durante el día y que asimismo no por tantas horas, sugirieron, y fueron escuchados. Ahora, como pasó ya la semana pasada con la intervención el puente en el tramo Guayaquil-La Puntilla, los arreglos se harán solo en horario nocturno, desde las 21:00 hasta las 5:00.

¿Por cuánto tiempo permanecerá cerrado el puente?

Según un comunicado emitido este 29 de julio por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), debido a los últimos trabajos que se harán para colocar las nuevas juntas en el puente, el tramo indicado se cerrará entre las 21:00 de este 29 de julio y las 5:00 de este martes 30 de julio. En total, 8 horas en la que, precisó, habrá agentes de tránsito para mejorar la fluidez.

📌#Comunicado | Desde las 21:00 del lunes 29 de julio hasta las 05:00 del martes 30 de julio de 2024, se cerrarán dos carriles del lado derecho, en el tramo Durán-La Puntilla por colocación de nuevas juntas.



La ciudadanía espera que así sea, a fin de no tener más inconvenientes a la hora de desplazarse de una ciudad a otra. "Entiendo que estas labores son necesarias, pero en los dos últimos meses que se han llevado a cabo, me han generado una serie de inconvenientes. Soy doctora, tengo un consultorio en Durán y cierro cada noche, a las 20:30. Se imaginarán lo que he vivido cada que me ha tocado regresar a Guayaquil, donde vivo, y el puente ha estado parcialmente abierto... Me ha tomado media hora más, un día casi una hora desplazarme. Es molestoso", señaló; haciendo énfasis en que esperaba que las labores ahora sí terminen y que esta vez duren.

Se ha vuelto común ver que cada que bachean el paso, por ejemplo, los huecos asoman a los dos meses y ahí se quedan por otros tantos. Las autoridades han reconocido que el material de bacheo que usan es malo. ¿Ya arreglaron esa situación acaso? Pues, ya veremos", precisó.

