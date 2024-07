Puente de la Unidad Nacional vuelve a cerrar sus carriles, pero ahora en La Puntilla

Tras los atascos registrados el pasado 13 y 14 de julio de este año en el puente de la Unidad Nacional, en el tramo que conecta Durán con La Puntilla, en Samborondón, donde se ejecutaron una serie de trabajos, a los habitantes les preocupa que ese mismo escenario se replique este 17 de julio que las labores continúan, aunque en un punto distinto.

Según el comunicado emitido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, desde las 21:00 de este 17 de julio, un carril del puente de la Unidad Nacional, en el tramo Guayaquil-La Puntilla, será cerrado por 32 horas para colocar señalética horizontal. El cierre se mantendrá hasta las 05:00 del viernes 19 de julio y, según lo anunciado, habrá agentes de tránsito para mejorar la fluidez.

#Comunicado | Informamos el cierre a la circulación vehicular en un carril del tramo Guayaquil - La Puntilla, del Complejo de Puentes de la Unidad Nacional, por trabajos de señalización horizontal.



🗓️Desde el miércoles 17 hasta el viernes 19 de julio de 2024.

⏰De 21:00 a 05:00. pic.twitter.com/hILSDbgZut — Ministerio de Transporte y Obras Públicas 🇪🇨 (@ObrasPublicasEc) July 17, 2024

Para los ciudadanos, sin embargo, la presencia de los vigilantes no es garantía, y no solo por las escenas que dejó el cierre vial el fin de semana anterior, sino porque “el caos que se ha registrado en el puente cuando un carro se ha dañado ha sido enorme, de horas”. Por lo que pronostican que ahora será peor.

En el Puente de la Unidad Nacional se realizan desde hoy trabajos en las juntas de la estructura. Cortesía

“Ojalá me equivoque y este jueves 18 de julio conducir no sea catastrófico. Ya de por sí en la avenida Samborondón, cruzando el puente hasta llegar o regresar de Guayaquil, es un desastre. Tocará esperar hasta la noche de hoy (ayer) para ver cuánto tiempo demoro. Muchos dirán que cerrar un carril no causará molestias, pero si a veces por quedarse dañada una moto al ras de la vereda o del pasamanos del puente, demoramos una hora más en llegar a nuestros destinos. La otra opción es tomar el viaducto que sale desde Sauces o que se conecta con La Aurora, en Daule, pero no lo sé. Los embotellamientos en ambos puntos suelen ser peores”, mencionó Patricia Zapata, residente de Ciudad Celeste.

De igual manera opinó Paulina Cabello, quien reside en la ciudadela Entre Ríos y trabaja en el centro de Guayaquil. Retornar a casa por Daule o Sauces, aseguró, no será una opción por las distancias. “Me conviene, a simple vista, ir por el puente de la Unidad Nacional y aguantar el tráfico que pueda experimentar. No obstante, si la circulación será de casi dos horas o más, que fue lo que les pasó a los conductores el fin de semana anterior en el otro tramo, pues definitivamente tendré que pensar en otra opción, aunque las que quedan sean igual de desalentadoras”.

Las medidas tomadas en el cierre anterior del puente no dieron resultado

Como publicó EXPRESO días atrás, ni una de las medidas previstas para reducir los atascos que la ciudadanía predijo que experimentarían en el puente de la Unidad Nacional, entre la noche de pasado 12 julio y la madrugada del 15 de julio que se realizaron una serie de trabajos, lograron su objetivo. El sábado 13 de julio, la estructura permaneció colapsada y las críticas por el tiempo que tomó desplazarse desde Durán hacia La Puntilla, el tramo intervenido, se multiplicaron con el pasar de las horas.

La queja, otra vez, apuntó a la falta de planificación. “Las autoridades actúan como les da la gana. Es increíble que nadie piense en otra solución, en cerrar menos carriles o por menos días, o en ejecutar solo los trabajos en la madrugada. ¡Bravo!. Nos volvieron a dañar el día”, se quejó entonces Aurelio Morantes, guayaquileño que trabaja en Durán y el 13 de julio tuvo que ir y venir de un territorio a otro al menos tres veces. Su día, dijo, se desarrollaría sobre el puente.

Cerca del mediodía, en su segundo viaje, llevaba ya sobre la estructura estancado hora y media.

Territorio. En varias ocasiones, solo este mes, se han cerrado los carriles en el puente de la Unidad Nacional. Cortesía

Debido a que los trabajos (cambio de las juntas del puente), ejecutados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se realizaron hasta las 5:00 del lunes 15 de julio en los tres carriles (sentido Durán-La Puntilla) que permanecieron, por lo tanto, cerrados; la noche del pasado 12 de julio el alcalde de Durán, Luis Chonillo, aseguró que a fin de reducir los estragos viales había destinado que más agentes controlen el tránsito y que se anulen además las fotomultas en la avenida Nicolás Lapentti, la arteria principal de Durán, para generar fluidez mientras duren las labores. Pero no se lo logró.

Debido a los arreglos en el Puente de la Unidad Nacional por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, he dispuesto a la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD) que realice una mesa técnica de trabajo con las instancias correspondientes, para poder reducir cualquier tipo… — Luis Chonillo (@CHONILLOec) July 12, 2024

Que notificó a la empresa encargada de los radares que se anulen las multas por pasarse la luz roja en la avenida para evitar sanciones a los conductores, señaló. Y aunque la acción fue recibida con gusto, a juicio de los conductores, de poco o nada sirvió.

“No generó fluidez simplemente porque estamos estancados, parados 20, 30 minutos en el mismo lugar como si fuéramos una piedra. Así no se puede estar. Tengo una ferretería en Durán, son de Guayaquil. He decidido este fin de semana no trabajar. Es invivible. ¿Por qué si el ciudadano común anticipó este caótico escenario, las autoridades no lo hacen? ¿Qué les pasa? ¿Por qué siempre lo mismo?”, se preguntó de camino al Puerto Principal.

Hoy estas dudas vuelvan a saltar en la mente de los conductores que se desplazan por las vías del Gran Guayaquil, que lamentan que el tráfico siga siendo un dolor de cabeza que ninguna autoridad logra solucionar.

