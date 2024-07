Un tramo de la Juan Tanca Marengo se cierra la noche de este 14 de julio por trabajos

Un tramo de la avenida Juan Tanca Marengo, en el norte de Guayaquil, cerrará el paso vehicular la noche de este 14 de julio. Según un comunicado de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), el cierre se da por los trabajos que personal municipal hará sobre el paso elevado que se levanta en el sitio.

El sentir ciudadano alerta que Aquiles Álvarez no va por buen camino Leer más

Las labores iniciarán a las 21:00 y desde ese instante no se permitirá el paso en la intersección de la avenida José Gómez Gault. Está previsto que los trabajos culminen a las 5:00 de este 15 de julio.

La ATM sugiere tomar el desvío por la avenida Del Santuario hasta la avenida Felipe Pezo. Para evitar contratiempos y posibles incidentes, la ATM ha asegurado que habrá agentes de tránsito en los extremos del tramo cerrado. La ciudadanía, por su parte, espera que el personal esté presente. Aseguran que en ocasiones anteriores, donde el cierre de la vía se ha dado por razones similares, sí se han reportado percances.

(Le puede interesar leer: Guayaquileños: “Los vigilantes de la ATM tienen horario de oficina”)

🚧 Atentos a los cierres viales nocturnos en la Av. Juan Tanca Marengo por trabajos en el paso elevado en la intersección de la Av. José Gómez Gault.

Te recomendamos tomar el desvío por la Av. Del Santuario hasta la Av. Felipe Pezo. 🛣️ pic.twitter.com/7Yj2j2Na53 — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) July 11, 2024

"Hace apenas unas semanas, que se realizaron una serie de obras sobre la estructura, hubo un cierre temporal nocturno por varios días. En esa ocasión, familiares que tomaban esa ruta para ir al aeropuerto llegaron tarde porque tuvieron que desviarse. Ellos no son de Guayaquil, son de Manta y se perdieron. La queja por parte de ellos fue que no había agentes que los puedan guiar. Estuvieron a minutos de perder el vuelo. Ojalá eso no pase ahora. En lo personal, espero ver terminada ya la estructura para ver si es verdad que el intenso tráfico que en el sitio se reporta, disminuye. He leído y escuchado decir a los urbanistas que la solución nunca será poner o levantar más cemento", señaló Reynaldo Chiriboga, habitante de la décima etapa de la Alborada.

El tráfico que experimentan en la ciudad los guayaquileños es, a juicio de los habitantes, uno de los principales problemas que debe ya ser solucionado. Joffre Flores

Las dudas en torno a los beneficios que dará la obra

En repetidas ocasiones, arquitectos y urbanistas han asegurado que levantar estructuras de este tipo no reducirán el tráfico. Han alegado que quizás lo haga a corto plazo, pero a futuro el problema será el mismo: vías congestionadas. Que la solución, han hecho énfasis, siempre será que la ciudadanía deje de usar tanto el carro y opte por movilizarse en bus.. Para ello, especialistas y ciudadanos han hecho un llamado a que de una vez por todas se priorice este tema y el Puerto Principal dé paso a tener un sistema de transporte bueno y sustentable. Que hoy es deplorable, han denunciado.

Álvarez ante el tráfico: "Toca aguantar un año más hasta contratar más agentes" Leer más

Para Carlos Jiménez, máster en Planificación Urbana y Regional, por ejemplo, construir más pasos a desnivel no es una solución al tránsito a largo plazo.

(Lo invitamos a leer: Los pasos a desnivel no son una solución a largo plazo)

“Puede ser que inicialmente sirva como paliativo, probablemente los carros puedan ir un poquito más rápido por ahí, pero el tráfico no va a desaparecer, el tráfico se va a mover más hacia la zona de Vernaza Norte que ya tiene problemas, o más hacia la zona de la avenida Plaza Dañín y todas estas calles que absorben todo el tráfico, como la Hermano Miguel”, dijo.

En una entrevista anterior, el experto explicó que las complicaciones en el tránsito se generan por los vehículos que salen desde las avenidas León Febres-Cordero y Samborondón, convergen en la autopista Narcisa de Jesús y cruzan hacia la avenida de Las Américas. “Yo veo que siguen promoviendo el movimiento de carros, y Guayaquil sigue pagando pasos a desnivel por el desorden en el uso de suelo que tienen municipios conurbanos como el de Daule, como Samborondón, inclusive toda la extensión hasta la vía a Salitre”, advirtió entonces Jiménez.

Francisco de Orellana. De lunes a viernes, entre las 18:00 y las 20:00, al menos, este es el panorama en la arteria del norte. Archivo

Los habitantes de vía a la costa se preguntan dónde está la planificación Leer más

Jhonny Cóndor, arquitecto y planificador urbano, ha coincidido en que mientras no se solucione el desorden vehicular que se forma a diario en las vías principales de las parroquias La Puntilla y La Aurora, en Samborondón y Daule respectivamente, se mantendrán los problemas de tránsito en tramos del norte de Guayaquil.

(Lo invitamos a leer: El atasco de cuatro horas para regresar de la playa a Guayaquil)

“La desconcentración de los puentes (Sauces 4 y La Joya) la va a asumir la Isidro Ayora, que ya la tenemos saturada. El norte está saturado, no se va a desarrollar haga lo que se haga. Tenemos que reducir la cantidad de vehículos que circulan por el norte”, analizó Cóndor.

¿Qué hacer para descongestionar a Guayaquil entonces?

Los especialistas han insistido en que es primordial proponer nuevos proyectos que traten de descaotizar el norte, como por ejemplo el Viaducto Sur o Quinto Puente.

(Le puede interesar leer: La impostergable necesidad de trazar la ciudad hacia arriba)

Jiménez, por su parte, ha dicho que los Municipios de Guayaquil, Daule, Samborondón y Durán deben comenzar a funcionar en conjunto para definir lineamientos respecto al tránsito. “Deben hablar entre ellos para que haya una homogenización de los usos de suelos, para que verdaderamente sea un tema policéntrico y no se siga promoviendo la movilidad del vehículo”, indicó el experto.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!