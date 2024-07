La inseguridad congestiona el tráfico cerca a las unidades educativas en La Puntilla

Padres optan por no contratar expresos; ellos llevan a sus hijos. El alcalde dice que apenas el 20 % usa el servicio

La circulación en La Puntilla, en Samborondón, se ha convertido en un auténtico desafío, pues cada vez registra más congestionamiento vehicular. La situación se ha agravado en los últimos meses debido a las clases presenciales de las unidades educativas que se concentran esta zona de alta plusvalía.

Que transitar solo tres kilómetro puede tomar hasta 30 minutos y que la presencia de agentes de tránsito para que agilicen el tráfico es mínima, son los principales reclamos de los conductores que ruedan por calles como Diana Quintana, La Moderna o a lo largo de la arteria principal de Samborondón.

En un reciente recorrido de un equipo de EXPRESO por algunas zonas escolares de la ciudadela, se comprobó el caos vehicular que se forma en los exteriores de las instituciones. Las largas filas de carros ponían en evidencia la incomodidad de los conductores.

2. Peligros. Muchas veces los menores se bajan cuadras antes para poder llegar a tiempo a las escuelas. Esa actividad representa peligro para los más pequeños. Alex Lima

“Debo llevar a mi hijo a su escuela y pese a que estoy a solo tres kilómetros, me tomo hasta más de 30 minutos. El tráfico es terrible y muy pocas veces se ven vigilantes, y cuando los hay no abastecen”, contó Emilio Avendaño, padre de Santiago, quien estudia en el Instituto Particular Abdón Calderón (IPAC), en el kilómetro 1 de La Puntilla.

Avendaño reconoció que este territorio es conflictivo y hasta enlistó los factores: “Aquí cerca también están el (colegio) Naciones Unidas y varias entradas y salidas de las urbanizaciones. Entonces todo se complica más”.

Durante el recorrido, se observó que la mayoría de padres de familia llegaban en sus propios vehículos a dejar a los estudiantes y se observaron pocos expresos escolares. Apenas dos hicieron su aparición, pero estos lucieron casi vacíos.

Antes los estudiantes iban en expreso a las escuelas. Ahora no lo hace ni el 20%. Todo por la inseguridad.

Juan José Yúnez alcalde de Samborondón

El tráfico se volvía casi intransitable y el sonido de las bocinas de los autos generaba excesivo ruido, lo que provocaba que los más pequeños se tapen los oídos con sus manos. Algunos padres, afanados por dejar a sus hijos lo más cerca posible, se parquearon en lugares indebidos, lo que provocaba que el tránsito se vuelva aún más pesado. Mientras tanto, otros menores tenían que esquivar los carros hasta llegar a las puertas de las unidades educativas, ya que se bajaban cuadras antes.

Esta situación ocurre con más frecuencia en las primeras horas de la mañana, y muchos de los estudiantes se mezclan con trabajadores que también ‘aterrizan’ a diferentes establecimientos de La Puntilla.

Al consultar a los padres de familia por qué no envían a sus hijos en un expreso escolar, se destapó otro problema social que vive Samborondón desde hace al menos dos años: la delincuencia.

¿Qué dicen las autoridades sobre la inseguridad y el tráfico?

Tal como lo dijo el alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, en una entrevista a EXPRESO, actualmente menos del 20 % de padres de familias confían en los expresos para que sus hijos lleguen hasta las escuelas. Eso provoca que se incremente la cantidad de autos en las calles en horarios escolares.

“Antes los estudiantes de los centros educativos de La Puntilla se movilizaban en un 55 % en expresos escolares. Ahora ese número no llega ni al 20 %. Son los padres quienes los movilizan. ¿Por qué? Por la inseguridad”, reconoció anteriormente el primer edil.

¿Pero qué hacer ante esta situación y cómo combatirla?, es la pregunta que EXPRESO tenía para el burgomaestre y para un representante de la Empresa Pública de Tránsito y Vigilancia Ciudadana de Samborondón (ATV), por lo que solicitó una entrevista. Sin embargo, desde esta última entidad se indicó que es la CTE quien regula el tránsito en Samborondón. Esta institución tampoco respondió.

CIFRA 10 escuelas hay en La Puntilla, además

de dos universidades, de acuerdo con el Cabildo.

El caos vehicular se repite fuera de planteles como el Colegio Menor, Providencia e incluso en la urbanización Tornero, donde se juntan la Universidad Espíritu Santo, La Moderna, varios comercios y urbanizaciones concurridas.

“Si el tráfico antes era un desastre, ahora es el doble. Se necesita un plan de contingencia. Esta ciudad necesita más seguridad y más control en el tránsito. En este caso, todo va de la mano”, manifestó el universitario Mauricio Trejo.

