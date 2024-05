Samborondón: El temor se apropió de la vida diaria de los residentes de La Puntilla

La tranquilidad se ha ido. Aunque el alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, solicitó hace apenas unos días a la Comandancia de la Policía de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) que incremente el número de agentes y el control en las zonas más vulnerables al delito en el lugar, entre ellos Ciudad Celeste, donde se han reportado intentos de secuestro en los exteriores de las urbanizaciones; los residentes no sienten paz.

Para ellos, el pedido no serán más que “palabras al viento” que no lograrán un cambio real o a largo tiempo.

“Por cerca de un año, si no son ya dos, hemos exigido seguridad y ni el Gobierno ni la Alcaldía nos la han dado. El alcalde se pasa diciendo que somos el territorio menos violento del Gran Guayaquil, pero a ver, no tiene sentido compararnos con el Puerto Principal o Durán, que son hoy las ciudades más violentas del país entero. Pagamos una tasa municipal por seguridad, el Cabildo entregó hace poco una UPC, tenemos guardianía privada en cada ciudadela y plaza comercial que en la zona se levanta; se supone que estamos monitoreados y, pese a ello, hay delitos y mucho miedo. ¿De qué sirve entonces todo? Yúnez cumplió esta semana el primer año de su segunda administración y los problemas son los mismos de siempre: tráfico y robos por agua y por tierra”, señaló la residente de Ciudad Celeste, Isabel Ycaza.

Luego de una semana de Yúnez haber hecho su petición a la Policía, la misma que -aseguró el alcalde- no ha sido respondida aún por la Comandancia-; los residentes aseguraron que hubo un operativo nocturno con las Fuerzas Armadas, pero nada más.

El día de ayer envié al General Víctor Herrera, Comandante de la Policía Nacional de la Zona 8, una carta solicitando apoyo y el fortalecimiento de las medidas de seguridad, así como el aumento de patrullajes y número de agentes policiales en áreas identificadas como de alto… pic.twitter.com/vIwFdf9Oxs — Juan José Yúnez (@juanjoseyunez) May 7, 2024

“El lunes por la noche vi a los militares inspeccionando el entorno y a los conductores, pero fue solo ese día. Los días siguientes se esfumaron. Y en el día, pues apenas se ve a uno que otro uniformado rondando. En La Puntilla, el tema se está abordando de una manera aún blanda, lamentablemente”, sentenció la residente y víctima de un robo en la zona de Entre Ríos, Lorena Guevara, quien atribuye a que haya aún más congestionamiento en La Puntilla a causa de la inseguridad.

“Estoy tan psicosiada que no permito que mis hijos tomen ya un taxi, aun si es de una cooperativa; y tampoco los envío ya en expreso escolar porque, por ejemplo, en Guayaquil estos son también el blanco del delito. Ahora me turno con mi esposo en llevarlos y como nosotros lo hacen muchos. Por eso, las horas pico están a reventar. Pero qué podemos hacer si no nos sentimos seguros. Este miedo es parte de la cotidianidad”, pensó.

En un recorrido que EXPRESO hizo en la mañana y al mediodía durante varios días esta semana, se constató que las hileras de carros eran interminables en los exteriores de los centros educativos, donde los bocinazos, al igual que los rostros de los padres ofuscados, eran parte de la escena.

En el sector de El Tornero es común ver a los padres yendo a dejar o a recoger a sus hijos a los centros educativos del lugar. Familias piden presencial policial. CARLOS KLINGER

En cada plantel se observó a un par de agentes metropolitanos y de la Comisión de Tránsito; mientras que a los policías se los vio rondando en una motocicleta únicamente a lo largo de la avenida a Ciudad Celeste; donde los residentes caminaban con cierto recelo alrededor de las 7:00 del pasado martes 14 de mayo.

Si hay algo que le pido al Gobierno y al Municipio para combatir el problema es educación sobre cómo vivir en tiempos difíciles. No hay que abandonar a la ciudadanía, son momentos difíciles.

Mónica Reynoso, residente y especialista en Ciencias de la Educación

“Por años he trotado en las noches, pero por la desconfianza que siento, desde hace unos 4 días lo hago en la mañana. La inseguridad ha cambiado mis rutinas. Y aunque estoy viendo uniformados, estos no son de la Policía, no tienen armas. Por lo que me siento igual de vulnerable. Samborondón requiere de más monitoreo y acciones, el control es insuficiente. Es inconcebible que, por el terror a un secuestro o a que te apunten, optemos por sacar el carro para desplazarnos a distancias realmente cortas. Muchos pueden decir que somos los causantes de los atascos, y puede ser cierto. Pero prefiero eso, así se me reviente la cabeza al estar en un atolladero, a que me den un balazo o a que mi familia esté en riesgo”, sentenció el residente César Mackliff.

En una entrevista anterior con EXPRESO, Yúnez reconoció que hay un déficit de agentes policiales. Aseguró que un total de 96 son los encargados de vigilar todo el cantón, siendo apenas 45, pero divididos en tres turnos, los que están destinados a que patrullen las calles, lo que resulta poco.

2 UPC hay en La Puntilla. El Municipio dice que habilitará otro punto, pero no precisa cuándo.

Que necesitan de un promedio de 400 uniformados, dijo Yúnez, que reconoció estar al tanto de que, por ese mismo temor colectivo que se percibe en La Puntilla, donde se levantan 160 urbanizaciones, 12 plazas comerciales y 5 centros comerciales; pocos se atreven a movilizarse caminando, en bicicleta o en el servicio de transporte público.

“Antes los estudiantes de los centros educativos de La Puntilla se movilizaban en un 55 % en expresos escolares, ahora ese número no llega ni al 20 %. Son los padres quienes los movilizan. ¿Por qué? Por la inseguridad”, argumentó el primer edil.

La residente Paulina Narváez, quien suspendió el contrato de transporte escolar particular de sus niños, ha dejado también en pausa la práctica de patinar a diario. “Supe lo de los intentos de secuestro a unas jóvenes la semana anterior y ya no quiero salir. El hecho de que tengamos 15 policías (por turno) para todo Samborondón es desalentador. ¿Cuántos de esos estarán en La Puntilla? ¿5? ¿2? No es nada. Nosotros, el Gran Guayaquil, necesitamos de los militares y de más vida en la calle, porque están apagadas”, pensó, coincidiendo con una gran mayoría (ver subnota).

La ciudadanía no observa una estrategia permanente que proteja a barrios y ciudadelas. El Gobierno asesta golpes aislados, pero hace falta patrullaje, presencia militar y el accionar del Municipio.

Alberto Montalvo, residente y abogado

Para el residente y abogado Alberto Montalvo, ese temor que experimentan las familias se ha apropiado ya de sus vidas; y frente a ello, más allá de ver a los militares en las vías, medida que cree indispensable; considera vital que el Gobierno trabaje en la educación desde los niveles iniciales para dotar de valores morales a los niños “que tienen derecho a vivir en un país de oportunidades”.

“El Gobierno debe implementar ya un plan integral que por ahora nos los queda debiendo. Además, se está esperando de la Asamblea el incremento de penas para los delitos que mantienen en zozobra a la población. Eso no debe postergarse”, sentenció.

Proyecto Yúnez asegura que ha tenido reuniones con la Gobernación y que de hecho, hace unos días, logró firmar un convenio que les permita reparar las UPC en mal estado que tiene el cantón. “Muchas no tienen luz ni puertas”, alegó.

Para el residente Byron Sanmiguel, quien hace un llamado a que se incremente el patrullaje por los ríos Daule y Babahoyo, exhorta a que haya trabajo de Inteligencia por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Lo que nos falta son más policías y más medios materiales y eso depende del Gobierno. Las urbanizaciones nos unimos, contratamos seguridad, pero no es suficiente.

Byron Sanmiguel, residente y experto en seguridad

“Los habitantes nos sentimos inseguros porque cuando acudimos a centros comerciales, restaurantes..., nos encontramos con personajes que conocemos, pertenecen al crimen organizado y andan campantes demostrando su poder. Es indispensable que las Fuerzas Armadas apoyen con medios en Inteligencia para arrestar a estos delincuentes. Hacen falta medios para actuar y ahí debe actuar pero ya el Gobierno”, precisó.

EXPRESO solicitó una entrevista a la Policía para conocer por qué no han respondido aún a la solicitud de la Alcaldía; si desplegarán a más uniformados al lugar y de ser así cuando, y qué se prevé hacer a corto y mediano plazo para reducir el riesgo a los asaltos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Hecho. Vecinos de Ciudad Celeste quieren más iluminación en sus vías. CARLOS KLINGER

Más vida en la calle para volverla segura

Para la ciudadanía, además de mayor presencia policial y militar en las calles de La Puntilla, urge que el espacio público tenga vida para que así las familias se apoderen de él y se combata no solo la desolación, sino la inseguridad. Así lo confirmaron los lectores de EXPRESO, a través de una encuesta que lanzó este Diario para conocer cómo se podría combatir el problema en ese cantón.

Y si bien un 39,6 % contestó que se lo podría hacer a través de controles; en segundo lugar, con un 24,8 %, la ciudadanía votó por tener veredas, parterres, redondeles y vías iluminadas, con aceras anchas y espacios verdes públicos que faciliten el reencuentro.

“A las vías internas de La Puntilla, por ejemplo, les hace falta arte y tener mobiliario urbano. ¿Por qué no hay parques o sitios donde puedan realizarse conciertos, ferias, actos culturales? ¿Por qué no hay nada que nos permita apoderarnos del espacio que nos pertenece? Y no digan que ya tenemos al Parque Histórico, porque sí, ese es un solo sitio. Apenas uno para las familias de más de 160 urbanizaciones”, pensó Doménica Rueda, residente de Ciudad Celeste.

A este punto, la residente Mónica Reynoso suma la idea de que la ciudadanía, a través del Municipio, reciba capacitaciones para aprender a defenderse y a reconocer un instante de riesgo. “Debemos combatir el miedo que sentimos, que es grande. Si lo mantenemos, la gente se encerrará todavía más y con ello se verán afectados hasta los negocios. Hoy urge actuar por todos los frentes”, aseguró la también educadora.

