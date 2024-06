Ciudad Celeste rechaza vivir acorralada de vías de polvo y tierra

La inauguración de un nuevo parque público en la zona de Ciudad Celeste, en La Puntilla (Samborondón), contrasta con la realidad de algunas otras áreas vecinas a la ciudadela. Un panorama desolado y lleno de polvo es lo que se ve incluso a pocos metros de la obra recién estrenada.

El pasado domingo 9 de junio, en medio de un rimbombante evento, se realizó la inauguración oficial del parque Bicentenario, un área verde que era reclamada por los moradores desde hace varios años. Sin embargo, en la misma vía y a pocos pasos de esa zona está la calle Ronald Sonne Kusijanovic, una de las vías más cuestionadas por la ciudadanía.

Que el camino que conduce a la nueva urbanización Punta Barranca está completamente descuidado, es lo que reclaman algunos moradores que solicitan que esta parte sea atendida, sobre todo si más proyectos inmobiliarios se van sumando.

2. Carreteras. Algunas están en tierra y llena de huecos. Miguel Canales Leon

“No es justo que recién inauguren un parque y metros más adelante esté la vía en tierra y con muchos huecos. En esta zona se prometió que se construiría el Nuevo Samborondón. El alcalde Juan José Yúnez lo anunció prácticamente desde su primera administración, pero pasa el tiempo y todo va lento. Extremadamente lento”, comentó una residente de la urbanización Jardines de Parque Magno, quien pidió no se revele su identidad por miedo a represalias municipales.

EXPRESO realizó un recorrido por el lugar y pudo constatar que la vía luce destruida. De hecho, los carros deben disminuir su velocidad bruscamente para poder circular un tramo de unos 500 metros, desde la finalización del parque hasta el inicio de la ciudadela Punta Barranca, que se encuentra en construcción.

A lo largo de la vía, también se observa un terreno en el que vehículos pesados y maquinarias están construyendo lo que sería un nuevo edificio comercial. Esto provoca que el polvo se levante constantemente, lo que afecta a los peatones, que deben cubrirse el rostro para no verse afectados.

Que haya un parque me parece maravilloso, ya era hora. Pero la atención a las vías debe ser, a la par, prioritario. Noelia Sarmiento residente del sector

Este panorama contrasta con lo anunciado en varias ocasiones por el alcalde de Samborondón, quien ha promocionado que en esta zona se levantaría el ‘Nuevo Samborondón’.

“A veces pienso que nos dieron el parque para dejarnos tranquilos, pero realmente hay mucho que hacer por acá. Estos parecen caminos vecinales”, reclamó la residente anónima.

Doménica Montesdeoca, quien habita en Ciudad Celeste, comparte la opinión. Para ella, las rutas que las rodean están en tan mal estado que a veces da la apariencia que vivieran en un “potrillo”.

“No pido que Yúnez haga todo de la noche a la mañana, pero pasa el tiempo y no veo una gestión de verdad. De hecho, no veo planificación, que es lo más urgente. ¿No deberían estar primero listas las vías, las aceras, los parterres, para luego empezar a llenar de casas el entorno? En La Puntilla, Daule y Guayaquil todo lo hacen al revés. Las autoridades se han acostumbrado a eso, pero no está bien. Simplemente no lo está”, se quejó.

Durante el recorrido realizado por EXPRESO también se evidenciaron otros lugares que se encuentran en mal estado. Por ejemplo, cerca del Club Parque, de Ciudad Celeste, ingresando por la urbanización La Costa, la vía también es de tierra, no tiene veredas y está llena de monte. En este punto, los moradores exigen atención municipal.

3. Veredas. Cerca de la etapa La Costa, hay espacios sin pavimento y llenos de monte en vez de veredas. Miguel Canales Leon

“Se paga tanto por las casas, en predios e impuestos y la calle luce en tan mal estado. Los arreglos deben ser integrales, no solo donde ellos consideran”, comentó el morador Luis Miguel Mancero, quien también pide que se cuiden las áreas verdes. “Se debe dar mantenimiento. En esta calle el monte está crecido y la maleza hasta se enreda en las estructuras”, comentó el ciudadano.

Al reclamo también se sumó Luis Bustamante, residente de Isla Celeste, quien reclamó que la falta de iluminación provoca el incremento de la delincuencia, como lo ha relatado antes este Diario.

“Ya no es un secreto que los robos han aumentado y que en Samborondón casi nunca hay vigilancia, pero el alcalde solo se excusa diciendo que eso es competencia del Gobierno, pero lo que no es competencia es la falta de iluminación y eso da cabida también al robo”, dijo el ciudadano, quien alertó que cerca de su ciudadela todo luce prácticamente en tinieblas.

EXPRESO solicitó una entrevista al Cabildo de Samborondón para tratar con el alcalde estos temas y conocer en qué fase va el proyecto del Nuevo Samborondón, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Por su parte, la ciudadanía espera que las mejoras lleguen. “No pueden prometer un Nuevo Samborondón con calles todavía de tierra. Pedimos mejoras pronto porque ya hay habitantes que están siendo afectados”, finalizó el residente Jaime Játiva.

