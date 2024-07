Por trabajos en el Puente de la Unidad Nacional se anulan las multas en Durán

Hace apenas un día el Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció que, como pasó ya a inicios de esta semana, un tramo del Puente de la Unidad Nacional, en la ruta que conecta a Durán con La Puntilla, en Samborondón, permanecerá cerrado durante 56 horas por los trabajos que harán sobre la estructura.

La decisión, que generó una serie de cuestionamientos ciudadanos por los atascos que avizoran que se forme, dio paso a que la noche de este 12 de julio el alcalde de Durán, Luis Chonillo, se pronuncie asegurando que tomará una serie de medidas; entre ellas que haya más agentes de tránsito y que se anulen las fotomultas en la avenida Nicolás Lapentti, la arteria principal de la localidad, mientras duren las labores. La infracción que se anulará será una específica.

Según la publicación, colgada en las cuentas oficiales del MTOP, debido a los trabajos de colocación de nuevas juntas en el Complejo de Puentes de la Unidad Nacional, en el tramo que conecta a Durán con La Puntilla, en Samborondón, se cerrarán tres carriles del lado izquierdo desde las 21:00 de este viernes 12 de julio hasta las 5:00 del lunes 15 de julio. Durante ese horario, aplicarán las medidas tomadas.

#Comunicado | Debido a los trabajos de colocación de nuevas juntas en el Complejo de Puentes de la Unidad Nacional, tramo Durán - La Puntilla, se cerrarán tres carriles del lado izquierdo.



En la avenida Nicolás Lapentti, la principal de Durán, se aplicará la medida. CORTESÍA

"Debido a los arreglos en el Puente de la Unidad Nacional por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, he dispuesto a la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD) que realice una mesa técnica de trabajo con las instancias correspondientes para poder reducir cualquier tipo de malestar en los ciudadanos. Es así que he solicitado que se habiliten corredores seguros (...); y se anulen las fotomultas", señaló Chonillo a través de su cuenta oficial en X.

Que ha notificado ya a la empresa encargada de los radares que se anulen las multas por luz roja en la avenida principal de la Nicolás Lapentti durante el horario especificado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para evitar sanciones a los conductores, señaló. Acción que, a juicio de los habitantes, es idónea, puesto que así "podrá haber mayor fluidez en la zona".

Para el conductor Javier Ladino, quien trabaja en Durán y vive en Guayaquil, al anular esta infracción de pasarse la luz en rojo puede dar buenos resultados, siempre que haya personal de tránsito monitoreando que no se cometan tampoco otras infracciones.

"De nada servirá que venga un conductor y gire en u cuando no se pueda, frene como y cuando le dé la gana, o suba o deje pasajeros como guste. Espero que los agentes estén también al tanto de esto, de lo contrario el caos será el mismo, que es el que se quiere evitar", pensó.

Otras medidas que se implementarán para evitar los atascos

A decir del alcalde de Durán, para evitar precisamente este tipo de situaciones ha dispuesto además a la ATD tiene que implementar desvíos al Puente Alterno Norte (PAN) y colocar la señalización adecuada para guiar a los conductores.

Debido a los arreglos en el Puente de la Unidad Nacional por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, he dispuesto a la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD) que realice una mesa técnica de trabajo con las instancias correspondientes, para poder reducir cualquier tipo… — Luis Chonillo (@CHONILLOec) July 12, 2024

Además, se incrementará la presencia de Agentes Civiles de Tránsito para orientar y asistir a los conductores, garantizando así su seguridad y la eficiencia en la circulación.

La idea de nuevas vías de conexión, el pedido del ciudadano

El pasado 11 de julio, cuando el MTOP anunció del nuevo cierre, los ciudadanos exhortaron a que se piense ya en la posibilidad de habilitar una vía o puente alterno que pueda conectar a una localidad con otra.

Señor alcalde también haga partÍcipe de que limpien el Puente de la Unidad Nacional. Está lleno de tierra y restos del famoso reasfaltado

@ricval2, usuario de X

Karina Intriago, quien vive también en el cantón ferroviario, cuestionó qué pasaría si los daños se extienden o si se daña incluso el puente. "¿Y si pasara algo con el Puente de la Unidad Nacional, qué haríamos? ¿Nos quedaríamos incomunicados y ya? Creo que escenarios como estos nos invitan a pensar en la necesidad de tener otras opciones para movernos, el río por ejemplo. Me pregunto además si no resulta ya viable construir alguna otra vía o puente alterno? Y no vengan con que para eso tenemos la Aerovía, que sí, hoy es una opción, pero no es la salida. Hay que pensar ya a futuro", pensó.

"Si el Gobierno ahora ha puesto en la mira en Durán, aunque tarde desde mi punto de vista, valdría la pena plantearle esta idea. Si no es posible levantar una estructura, valdría la pena ya darle vida al río. Tenemos un río ahí, perfecto, que podría darnos vida en todo sentido. Ahí está la conectividad. Los grandes países del mundo priorizan este tipo de ecosistemas. Ha llegado la hora de que todos pensemos y nos fijemos en él", señaló Claudia Loayza, quien habita en Durán y trabaja en Guayaquil.

