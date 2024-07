Chonillo: "Durán es la punta del iceberg, necesitamos políticas públicas claras"

Que espera que las decisiones del Gobierno vengan acompañadas no solo de acciones que sean mostradas en los medios y redes sociales, sino que también de políticas públicas claras que permitan aplacar la violencia desde la raíz no solo en Durán sino que en el país, aseguró la noche de este 11 de julio el alcalde de Durán, Luis Chonillo, a través de una publicación en su cuenta de X.

Ministro de Salud promete dar 1.152 sesiones de diálisis en el Hospital de Durán Leer más

Su ´pronunciamiento se da precisamente horas después de que el primer mandatario, Daniel Noboa; la ministra del Interior, Mónica Palencia; y, el subcomandante de la Policía Nacional, Fausto Buenaño, hayan entregado 12.048 chalecos a la Policía Nacional, elementos de protección que, como lo ha publicado EXPRESO, son una de las principales carencias de los uniformados para ejecutar sus labores. La entrega la hicieron en horas de la mañana.

(Lo invitamos a leer: Se entregaron 12.048 chalecos antibalas para la Policía Nacional)

"No vamos a permitir que Durán sea visto como un territorio de industrias y violencia sino de presente y del futuro. No solo estarán militares y policías sino otras instituciones... Los años de abandono han terminando. Vamos a tener un registro social, vamos a proteger... Estamos con las puestas abiertas para las denuncias de corrupción, vamos a trabajar todos juntos por este nuevo Durán", resaltó entonces la titular del Interior

De su lado el jefe de de Estado se limitó a emitir declaraciones sobre el respaldo de las acciones del equipo uniformados y no sobre temas de coyuntura como el accionar del Consejo de Participación Ciudadana y la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. Que la entrega de los chalecos son una muestra de su trabajo para la ciudadanía, dijo, para desarrollar los operativos que han desbaratado estructuras de tráfico de drogas y otros delitos como extorsión, secuestro y sicariato.

(Le puede interesar leer: Luis Chonillo: “Hacemos casi casi magia para hacer alcanzar el presupuesto...”)

En Durán acogemos las intenciones mostradas por el Gobierno Central.



Ante la noticia de que el día de hoy ha visitado el presidente Noboa la ciudad de Durán para llevar a cabo una agenda de eventos como: la entrega de equipos (chalecos) a la Policía Nacional y la apertura de la… — Luis Chonillo (@CHONILLOec) July 12, 2024

Esta intervención que, en el territorio generó una serie de comentarios entre la ciudadanía que solicita que las acciones no se limiten solo a una promesa, dio cabida a que Chonillo se refiera al tema en horas de la noche.

La Alcaldía de Durán se trasladará a otra sede Leer más

"Acogemos las intenciones mostradas por el Gobierno Central, pero quiero mencionar que todo esfuerzo y cada acción en beneficio de nuestra ciudad (ya sea en materia social o de seguridad) es más que bienvenida, aunque considere imprescindible que deban venir siempre articuladas para una mayor efectividad. Por ello, ante el anuncio del presidente de que la próxima semana estará casi toda la semana en el cantón, pongo a disposición el espacio que adecuamos y recuperamos en la Estación del Tren Durán para que despache y se instalen las distintas comandancias; y en caso de contemplarse un aumento de servidores policiales, como de las Fuerzas Armadas, ponemos a disposición distintos espacios que tengamos o podamos acondicionar", aseguró.

Chonillo hace un llamado a trabajar de forma articulada

Según aseguró Chonillo, ha llegado el momento de que las autoridades trabajen de forma estratégica para causar un mayor impacto y tener mayores resultados en los trabajos preventivos y de inteligencia que puedan hacer en conjunto.

Chonillo a secretario de Noboa: "No banalicemos la inseguridad" Leer más

"He dicho en reiteradas ocasiones que debemos trabajar estratégicamente con el factor sorpresa si queremos ver resultados. Evidentemente es un factor que no se lo está considerando en la toma de decisiones; además, debe garantizarse la sostenibilidad para no quedarnos en acciones aisladas y reactivas de la coyuntura", agregó en el comunicado en el que hizo énfasis en que la inseguridad y niveles de violencia que experimente Durán son apenas la punta de un iceberg de un problema mayor.

"Durán es apenas la punta del iceberg y es por eso que espero que estas decisiones vengan acompañadas no solo de acciones para mostrar a medios y redes, sino también de políticas públicas claras que vean al problema desde la raíz y busquen recuperar el tejido social con las distintas coordinaciones que son parte del ejecutivo desconcentrado. Se necesitan políticas preventivas y estructurales, que modifiquen los elementos generadores de inseguridad", sentenció; como ya lo ha hecho en una serie de entrevistas publicadas con EXPRESO, en la que ha reconocido que tanto él, como el resto de funcionarios, personal municipal y la población en general vive con miedo por la situación que día a día enfrentan. Que pese a ello, ese miedo tratan de vencerlo a como dé lugar, ha dicho.

Personal de la Policía llegó hasta el Municipio de Durán para recabar evidencias tras los ataques registrados en mayo pasado en los exteriores del Cabildo. CARLOS KLINGER

El alcalde y los funcionarios municipales lidian con las amenazas desde el día 1

En una entrevista anterior publicada por este Diario, Chonillo precisamente se refirió a este tema y alertó que tanto él como su personal continúan siendo amenazados, como el primer día.

(Le puede interesar leer: Entre disparos y explosivos viven las familias en Durán)

Luis Chonillo: "Que se hagan valer las 9 preguntas de la consulta popular" Leer más

"Las amenazas son el pan de cada día. Cuando recién asumí el cargo, anuncié que el 100 % de nuestros directores y el personal municipal estaba siendo amenazado, y eso sigue siendo recurrente. Frente a ello, tomamos precauciones, nos cuidamos entre sí. Nos cuidamos todos. Es lo que nos toca hasta que ese trabajo articulado se de. Y que se de no solo con el Gobierno Central, sino con todas las entidades, con la Prefectura, con la Gobernación, con los entes públicos..., absolutamente con todos", precisó entonces al confesar que tiene miedo y reconocer, sin embargo, que "es de humanos tenerlo".

"Más allá de la situación en la que vivo, tengo miedo y no solo por mí sino por todo mi equipo que pone también en riesgo su integridad. Por eso nos ha tocado reinventarnos y, en lo personal, ir venciendo el miedo cada día, sabiendo que es un sacrificio no tener a tu familia aquí. Como alcalde, siento impotencia porque cada vez que parece que vamos avanzando aparece un obstáculo. No obstante, en el marco de lo legal hemos aprendido a hallar la salida. Pero no es fácil", alegó; al señalar que esa falta articulación y trabajo en conjunto para reconstruir el tejido social y contener el problema, jugaba en contra a la hora de reducir los índices de violencia en la ciudad.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!