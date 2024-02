Luis Chonillo: “Hacemos casi casi magia para hacer alcanzar el presupuesto...”

Tras una serie de reclamos de los habitantes de Durán que denuncian que el cantón, uno de los más violentos del país, está abandonado: sin obras ni proyectos que pretendan cubrir las necesidades que históricamente han afectado a la localidad; Chonillo dialoga con EXPRESO y responde a los cuestionamientos. Lo hace vía telefónica, por seguridad. El alcalde, quien en mayo de 2023 sufrió un atentado de camino a la primera sesión del Concejo Municipal, donde resultó ileso, pero murieron varias personas, se refiere también a la planificación. Un proceso que prometió poner en práctica para ordenar a Durán, pero que a juicio de los residentes no ha sido aplicado.

- En Durán los habitantes dicen sentirse inconformes. Denuncian que no hay obras, que hay abandono por parte de la Alcaldía; que el cambio prometido no se está cumpliendo. ¿Qué pasó?

- Llevamos casi nueve meses en esta administración y como lo dije desde que iniciamos esta gestión, nos topamos con un gran problema: un déficit presupuestario. El presupuesto no estaba sincerado. Se supone que recibimos poco más de $ 100 millones que no existían, de ahí tuvimos que ajustarnos. En caja lo que había no era más que $ 280.000. Además recibimos un parque automotor que en su capacidad estaba apenas al 25 % y teníamos maquinaria obsoleta para trabajar. Tuvimos asimismo que terminar algunos procesos de contratación pública de manera unilateral y otros por mutuo acuerdo porque hubo procesos que no estaban bien y que están incluso hoy en la vía judicial por las inconsistencias que presentaban. El de bacheo y recapeo, uno de ellos.

- Eso explica entonces el porqué de la falta de obras... Y es que, frente a los estragos de las lluvias y los huecos que se multiplican sobre el asfalto, hay quienes los están llenando hasta con material de construcción para aplacar las caídas...

- Se están haciendo obras. El departamento de Obras Públicas con los pocos recursos y maquinaria que tenemos estamos haciendo trabajos de bacheo, pero eso no abastece. Es la realidad. Para este año está planificado subir un proceso de bacheo integral, que lo vamos a ejecutar; pero no ahora por el invierno. Aun así, pese a que estas obras son sumamente importantes, me mantengo en que mi prioridad es el agua. Y en este punto me enfrento a otros problemas, porque Emapad está quebrada. Todos los meses tengo que inyectarle entre $ 100.000 o $ 300.000 para que pague nóminas, no me cierren las llaves; para pagarle a CNEL, al que no se le había pagado por dos años; y a Interagua, que nos vende agua, por ahora poco, pero al que tampoco se le había pagado en dos años. A esta se suma que Emapad se ve afectada porque la recaudación no es la apropiada y no alcanza ni para sostener el gasto corriente que tiene. Algunos me dicen que cambie la tarifa, pero por consciencia no lo puedo hacer. Se podría cuando quede demostrado que hay un mayor caudal.



Nuestro fin hoy es mejorar la producción del agua, porque hay que ser claros: nuestra situación es crítica y caótica. Luis Chonillo

​alcalde de Durán

- ¿Y cuál es el estado de los pozos? Históricamente han dado problemas.

- Esa es otra cosa. A estos en la administración pasada no se les dio mantenimiento nunca. A uno de ellos, al pozo 7, se lo hemos dado y la situación ha mejorado. El requerimiento hídrico de Durán es de 6.000 metros cúbicos (m3) y actualmente, entre los 7 pozos que tenemos, logramos producir 1.400 metros cúbicos. Si a cada uno los tenemos a la máxima capacidad de producción que son 380 m3, lograríamos tener una producción de 2.600 (m3). Hoy, uno de los pozos ya ha logrado llegar a su máxima capacidad. Esto, con un mantenimiento integral, y yo en un tiempo de 150 días se los daré a todos. Esta es la solución a corto plazo que dará resultados, junto a las mejoras que tendrá el acueducto que siempre tiene roturas. Estoy por elevar un proceso de contratación para comprar fajas, válvulas, accesorios para tapar de una vez por todas las fugas.

Chonillo también fue asesor legislativo en la Asamblea Nacional. Es licenciado en comercio y finanzas, y máster en administración de empresas. Activista social y empresario ecuatoriano, relacionado con la industria gráfica. EXPRESO

- Pero no será la solución final. Y Durán merece ya tener agua, como todos o una gran mayoría en este siglo.

- En efecto, no será la solución y nunca he dicho que lo será. Siempre he dicho que trabajamos con proyectos a corto, mediano y largo plazo. Y a mediano plazo estamos en conversaciones con el Municipio de Guayaquil para que nos vendan 1.500 m3 adicionales de agua, si los estudios confirman que es posible hacerlo. Voluntad política existe. Si lo logramos, tendríamos cubierto un 60 % de producción. Luego habrá que mejorar la distribución. Y es que tenemos medidores y cajas de las válvulas que dejaron incluso tapadas bajo el concreto. La situación es compleja. Hoy lo que buscamos es conseguir más y más agua..

- Pero la crisis que enfrenta Emapad de una u otro forma evita trabajar más rápido. El dinero que le inyectan podría ir destinado a otras áreas. ¿Hasta cuándo van a dar el salvataje?

- Es verdad, pero lo haremos hasta que superen la crisis. Es lo que nos toca, pues si bien Emapad tiene la competencia, por responsabilidad tenemos que ayudarlos hasta que se vuelva eficiente. Tenemos que disminuir la nómina para alinear el gasto corriente e ir mejorando la recaudación para aplicar un plan comercial, pero para lograr eso, repito, debe mejorar la producción.

Sigo anhelando un Durán verde y con sombra, y con su centro vivo; y lo tendremos. Pero repito, hoy faltan recursos. Luis Chonillo

- Está claro que del presupuesto anual ( $ 75 millones), la mayor parte va destinado a solucionar el problema del agua, ¿pero cuánto va destinado a obras públicas? La ciudadanía ha llegado a pensar que nada.

- De ese total, a la dirección de Obras Públicas se le ha destinado $ 28 millones, pero $ 16 millones están considerados para las obras del agua. Los $ 12 millones que nos quedan son destinados a pagar los arrastres de obras que ya tenemos y a las nuevas por ejecutar. La Alcaldía está trabajando. Seguimos en pie pese a las amenazas y a lo que nos adeuda el Gobierno desde la administración anterior, que son cuatro asignaciones, más de $ 8 millones y pese a ello estamos trabajando y tenemos todas las nóminas al día. Pero yo necesito ese dinero para arrancar con las obras, con muchos contratos. Y hoy, claro, no tengo cómo hacerlo. Las necesidades de Durán son muchísimas y el presupuesto es sumamente bajo. Aquí nos toca casi casi que hacer magia para hacerlo alcanzar y poder trabajar. Y no es queja. Trabajo con lo que tengo, de forma planificada. Claro que esta planificación sería más fácil de llevar si tuviéramos todos los recursos y herramientas.

- El atentado que sufrió y los actos criminales en contra de algunos funcionarios ¿trastocó su planificación?

- Por supuesto. Todo cambió, pero nos hemos ido adaptando.

- -Hay quienes alegan que Durán se ha quedado estancado por esa misma falta de garantías en materias de seguridad. Que al alcalde no lo ven nunca, aseguran. ¿La violencia y el hecho de que no esté del todo en el territorio ha puesto trabas a su gestión?

- Sí han sido un obstáculo estos atentados, que son la razón por la que algunos funcionarios renunciaron, pero no hemos parado nunca. Es verdad que no estoy en el territorio como quisiera, pero sí estoy más de lo que debería debido a las circunstancias que enfrentamos. Yo no publico ni digo dónde estoy, pero lo estoy. Siempre estoy. Y sigo anhelando lo que anhelaba: un cantón verde, con sombra, con un centro vivo que tiene que recuperarse. Pero repito, faltan recursos, ese es el principal obstáculo, pero lo vamos a superar.

