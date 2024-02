Durán exige devolverle la vida al mercado César Yánez

El comercio se planta en los exteriores de un mercado vacío y en desuso. El abandono del mercado César Yánez, ubicado en el centro de Durán, ha generado indignación entre los habitantes y comerciantes, debido a los más de cinco años que ha pasado cerrado, acumulando daños y suciedad.

La ciudadanía ha exigido desde que se cerró el lugar, en 2018, que empezó a construirse el mercado Las Manuelas, hacia donde fueron trasladados los comerciantes que allí laboraban; que vuelva a ser utilizado como un centro de abastos. Que los tres galpones que forma la estructura, aseguran, necesitan volver a tener vida. Que se han cansado de ver cómo el lugar hoy sirve de refugio o de hotel de paso a consumidores de drogas que se han robado ya hasta el techo del tercer galpón.

“A mi edad (71 años), ya no me dan trabajo en ninguna empresa y debo seguir laborando para cuidar a los míos. Así como yo, más comerciantes están en la misma situación, trabajamos en la calle para sobrevivir, pero necesitamos con urgencia espacios seguros para trabajar. Lo ideal es que no den un lugar en el César Yánez, que fue el mercado de Durán por años y ahora está desplomándose”, solicita Segundo Morán, quien trabaja en el sector, sobre la acera, vendiendo ropa.

Pedido La comunidad desea que el punto deje de ser usado como basurero y guarida de antisociales, y los comerciantes buscan un espacio donde trabajar.



El resto de comerciantes que se instalan en el mismo lugar y exhiben sus productos hasta en las señalizaciones, concuerdan con el pedido y solicitan al Cabildo la regeneración de los tres galpones.

“Llevo en esta zona más de 12 años y comencé en ese mercado, cuando cerró me trasladaron a Las Manuelas, pero no estuve mucho tiempo porque por la muerte de mi madre no abrí el local cuatro días y cuando regresé todas mis pertenencias fueron vaciadas y perdí mi puesto. Ahora he estado en la informalidad y volver a otro mercado es complicado. No hay espacios, me dicen; o me ofrecen un puesto, pero por más de $ 2.000 y no puedo con eso”, denuncia Juan Mora, quien vender mariscos en la calle.

Informalidad. En los exteriores del mercado las aceras están llenas de vendedores. Christian Vinueza

Actualmente el Municipio de Durán le ha devuelto parcialmente la vida a este punto, pero no de forma comercial. Uno de los galpones está siendo usado desde diciembre pasado como un espacio de recreación física.

De acuerdo a Rebecca Torres, jefa de la Dirección de Espacios Públicos del Cabildo, en el galpón número 2 se dictan clases de crossfit, de kick boxing, de básquet y se realizan eventos culturales; y en el primero y el tercero, a futuro (no precisa fechas), se dictarán más actividades de este tipo a beneficio de la comunidad.

Administraciones pasadas quedaron en devolvernos el espacio, nunca lo hizo, y Chonillo no ha dicho nada. Ahora se ve que usan una pequeña parte. La mayoría se está perdiendo.

Juan Mora, comerciante



Torres, quien alega que el Municipio está trabajando en una reestructuración integral que ordene a los informales, descarta la posibilidad de que el mercado César Yánez vuelva a ser utilizado como centro de abastos.

Asegura que la reubicación que se está contemplando se hará en torno a los resultados que arroje el censo, que confirmará cuántos vendedores formales y ambulantes laboran en Durán; en qué sitios, sobre qué espacios y dónde podrían dar sus servicios.

Desechos. Dentro del tercer galpón hay basura, plástico quemado, ropa y restos de colchonetas. Christian Vinueza

Esta decisión, sin embargo, decepciona a los comerciantes que hoy están sobre el asfalto y creen oportuno que al menos, de forma temporal, pueden estar en el mercado.

Para la ciudadana Belén Bazurto, por ejemplo, el hecho de darle vida ahuyentaría a los consumidores.

Es difícil encontrar un espacio en los otros mercados, nos dicen que no hay o los intentan ‘reservar’ con precios altos. Con todo esto, no queda más opción que la calle.

Diana León, comerciante



“Prefiero, claro que prefiero, que vendan comida, que se haga un corredor gastronómico, que hagan ferias..., a que los consumidores hagan del lugar su guarida, cada vez más oscura. Me parece estupendo que el área quiera ser destinada al deporte, eso sana y puede alejar a nuestros jóvenes de tantos vicios. No obstante, si el proyecto no se lo hará de forma inmediata, pues que les den la oportunidad a los vendedores. Es lo justo”, piensa.

Catalina Ladines, también residente, opina de la misma manera; al hacer énfasis en que en Durán urge ordenar el espacio público. “Desde que uno cruza el puente de la Unidad Nacional solo ve desorden. Durán es sucio, hay basura regada en todos lados; hay huecos, ropas y fundas sobre las aceras; y adultos mayores, por la falta de espacio, compartiendo la ruta con camiones y buses. Aquí todo está al revés... Sin embargo, hay galpones abandonados que podrían ser la solución a muchos de estos problemas”, sentencia.

