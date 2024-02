Durán: El Municipio reacciona ante la crítica por falta de obras

Dicen que el que no llora, no mama. Es la frase con la que vecinos de la cooperativa El Ejército, zona pericentral del cantón Durán que alberga alrededor de 700 familias, se identificaron tras los continuos reclamos que han realizado para lograr la atención del Municipio en sus calles, en su mayoría, llenas de agua lluvia, monte y lodo, lo que ha sido publicado en reiteradas ocasiones por EXPRESO.

La mañana del martes 6 de febrero, el director de Obras Públicas, Fernando Castro Chiriboga, palpó en sitio los problemas que enfrentan los moradores para movilizarse a sus trabajos u otras actividades fuera de sus casas. “Esto es de todos los años... aquí no tenemos ningún tipo de obra básica, no hay agua, alcantarillado... y con estas calles dañadas se estropean los carros”, reclamó Julio Loor, quien vive 14 años en el sitio y a bordo de su vehículo salía por una calle inundada tras las lluvias de esa semana.

A pocos metros, tanto de ese lado de la calle como al frente, dos personas intentaban salir indistintamente, a empujones con sus triciclos, ante las pocas opciones de encontrar vías secas y sin huecos, para llegar a la avenida Amazonas, la principal del sector, que en un largo tramo está llena de baches y polvo.

Movilidad. En otros casos, los comerciantes no les queda otra que transitar por calles anegadas. miguel canales

Con Loor coincidió Mario Vélez, quien, tras padecer hace poco de dengue, recalcó que “todos los años”, sufren esa situación, por lo que debe cargar a los niños para que no se contaminen ni se enfermen con esa agua empozada. Lamentó que por esa situación, una escuela del sector cierre en ocasiones sus puertas. “Todo esto es puro hueco, porque pasan tanqueros, vehículos y se hacen huecos profundos, tenemos que poner piedras para pasar a la vía principal”, detalló Juan Carlos Sasqui, quien caminaba desde Paraíso hacia la esquina que conecta con El Ejército, cuyos habitantes empezaron a salir de sus casas para pedirle al funcionario municipal el arreglo de sus calles.

Una situación que incluso llevó a Pamela Mendieta, dirigente del sector, a presentar el año pasado una queja ante la Defensoría del Pueblo, para que el Municipio reconforme las vías y rellene el bloque A, pero le respondieron que no tenían recursos. Sin embargo, fue esa insistencia la que logró la presencia del mismo director municipal en el sitio, para dar respuestas a la comunidad.

Es traumático para los que vivimos aquí, somos de escasos recursos, pero no siempre tenemos que vivir así. Yo he tenido que rellenar para que mis hijos puedan salir, jugar

Jorge Candelario, morador de El Ejército

“Estamos frente a un cantón con muchísimas necesidades, un cantón que ha estado desprotegido, al que no le han brindado los recursos suficientes para poder intervenir, inclusive en estos momentos nosotros contamos con un problema financiero... no tenemos los recursos, pero eso es algo que nosotros no nos va a parar”, aseguró Castro al detallar que están interviniendo en tres frentes: reconformación, relleno y compactación vial en las zonas donde no hay asfaltado, como en la cooperativa El Ejército.

Canales Entre los canales que recibieron limpieza están: Ficus 1, estero San Enrique, Recreo 1,2 y 3; la 5 de Julio, estero La Matanza.

“Es una medida emergente para poder enfrentar estos momentos, esperemos que no se venga un fenómeno de El Niño, pero estamos con esta medicina preventiva para que el impacto no sea tan fuerte”, expuso al detallar que ya cuentan con 13 kilómetros de bacheo y cambio de la capa asfáltica.

Pero existen quince sectores que se están priorizando para evitar el estancamiento de aguas lluvias como: la 5 de Junio, 288 Hectáreas, Una Sola Fuerza, Gregorio 1, El Ejército, entre otros. También se han intervenido 9 kilómetros de canales en diferentes sectores.

En grandes tramos de la avenida Amazonas existen grandes baches, aunque es una de las vías a la que se le ha brindado rehabilitación, según Obras Públicas. miguel canales

“Lo que estamos haciendo es con maquinaria propia, la ciudadanía y algunas empresas nos están ayudando. El material que estamos consiguiendo es con un plan que tenemos con las canteras del cantón... sin tener que entrar a un proceso de compra, porque no tenemos los recursos necesarios por el momento, pero estamos tratando de ver cómo se implementan algunos procesos más”, manifestó el funcionario.

El mayor problema es la falta de recursos, añade. Actualmente, “la capacidad de ejecución presupuestaria es de aproximadamente 28 millones de dólares para temas de obras, teniendo en cuenta los que están ejecutándose, los compromisos heredados y deben terminar ahora, así como los que se iniciarán este año”.

Hay bastante mosquitos, cucarachas, lo que más hay son ratas grandes. Una vez vinieron del Municipio a echarles un polvito a los tanques de agua, pero nada más...

David Enríquez, morador de Durán

Según expone, están tratando de llegar a sectores “muy críticos”, aunque reconoce que Durán es crítico en general, para paliar en algo el problema invernal. Eso, independientemente si pagan o no impuestos prediales. “No podemos pensar que si un sector no paga impuesto predial no los vamos a atender porque bajo ese concepto tendríamos desatendidos muchos sectores de Durán, con los ingresos que existen y las pocas aportaciones que nos ha ingresado por el Estado, estamos tratando de suplir las necesidades de los sectores más vulnerables”.

La Alcaldía tiene ya el compromiso con casi todas estas zonas de aquí que es Gregorio 1 y 2, Valparaíso, El Ejército, por lo que Mendieta espera se cumpla. No obstante, en una gran mayoría queda la duda de que todo, una vez más, quede solo en palabras.

