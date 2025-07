Tragedia en el estero: hallan sin vida pescador desaparecido en Puerto El Morro

La esperanza se fue ahogando con las horas. Cuatro días después de que los hermanos Flores Montalván desaparecieran tras salir a pescar, este domingo 27 de julio fue hallado el cuerpo sin vida de uno de ellos entre los manglares del estero de Puerto El Morro. El hallazgo puso fin a la angustiosa espera de una familia que ahora se sumerge en el duelo.

El hallazgo tras cuatro días de angustia



El cadáver corresponde a Tulio Alexander Flores Montalván, de quien no se sabía nada desde la mañana del 24 de julio, cuando zarpó junto a su hermano Edwin Sebastián rumbo al mar. Solo uno regresó, pero sin vida.

El cuerpo de Tulio, encontrado en avanzado estado de descomposición, sugiere que habría fallecido el mismo día del naufragio. Personal de la Armada y pescadores locales participaron en la búsqueda, que se mantiene activa en el área.

Familiares, amigos y pobladores se congregaron en el muelle para recibir el féretro, en medio de escenas de dolor. “Ellos conocían el mar como la palma de su mano, no sabemos qué les ocurrió”, expresó un pariente.

“Ellos salían a pescar todos los días, conocían el mar como la palma de su mano, no sabemos qué les pudo haber ocurrido”, relató entre sollozos un familiar. La comunidad aún no comprende cómo sucedió. Pese a los esfuerzos de búsqueda organizados por pescadores locales desde la noche del jueves, Edwin Sebastián aún no ha sido encontrado.

Un pueblo que cambia redes por oraciones



Las autoridades investigan las causas del hecho, mientras Puerto El Morro, una comunidad dedicada a la pesca, espera noticias del segundo hermano.

El caso ha generado preocupación en la zona, donde pescadores piden reforzar las medidas de seguridad en altamar y mejorar los sistemas de comunicación para evitar tragedias similares

