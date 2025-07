Masacre en Playas: se conocen nuevos datos del violento ataque armado

Ocho de los once fallecidos ya fueron sepultados, mientras Playas exige justicia y acciones a las autoridades

Entre lágrimas, gritos de impotencia y ataúdes cubiertos de flores, Playas despidió este domingo y lunes 21 de julio a ocho de las once víctimas de la masacre ocurrida la tarde del sábado 19 de julio en el barrio Santa Isabel. Una tragedia que ha conmocionado al cantón entero y que mantiene bajo presión a las autoridades, mientras el país entero exige justicia.

El jefe del distrito Playas, coronel Gen Villacís, confirmó que el caso está siendo investigado por unidades especializadas de la Policía Nacional y que el proceso se maneja con total reserva para no entorpecer las diligencias.

“Todo está en manos de la DINACED y la Fiscalía. Se ha conformado un equipo con agentes de Guayaquil, Milagro y Quito. Por ahora no puedo dar más información”, señaló brevemente.

Su pronunciamiento ha sido uno de los pocos emitidos por autoridades locales. Mientras tanto, el dolor y la indignación crecen entre los habitantes, que sienten que el Estado y la Alcaldía de Playas les ha dado la espalda.

"Aquí nadie hace nada por devolvernos la seguridad. Llevamos más de un año clamando por seguridad, suplicando por protección. Pero aquí ni el alcalde, ni los concejales dicen ni hacen nada. Solo un par de ediles lucha por su pueblo, pero lo hace contra la corriente. Nos tienen en el olvido, mientras la gente se desangra. Hoy perdimos a chicos buenos, gente buena de Playas. Tenemos víctimas colaterales de forma permanente, pero a nadie le importa.

La tarde del domingo 20 de julio, el cementerio local fue escenario de un desgarrador desfile de féretros. Los entierros se dieron en medio de gritos de justicia, dolor y desconcierto. “Son once muertos de familias honorables. Esto no puede quedar en la impunidad”, reclamaban los dolientes, acompañados por decenas de ciudadanos que aún no logran comprender la magnitud de la tragedia.

Familiares de una de las víctimas de la masacre en Playas trasladando su féretro hacia un camposanto del cantón. NÉSTOR MENDOZA

Tres de los fallecidos eran funcionarios municipales, y uno era hijo del concejal Carlos Yagual Reinoso. Como medida de luto institucional, las banderas en las entidades públicas ondean a media asta y el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) resolvió suspender clases presenciales durante 60 días, además de cancelar todos los actos oficiales por la cantonización de Playas.

El Municipio informó además que un delegado ya se encuentra en Quito realizando gestiones ante el Ministerio del Interior para exigir medidas de seguridad urgentes en el cantón.

¿Qué se sabe hasta ahora del ataque?



El hecho ocurrió alrededor de las 15:00 del sábado 19 de julio, en una sala de billar ubicada en una vivienda del barrio Santa Isabel. Según los informes preliminares, un grupo de amigos se había reunido allí para jugar y planificar el cumpleaños de uno de ellos, Lucas Salinas Moreira. Muchos de los jóvenes se conocían desde la escuela.

Carlos Yagual Carrillo, una de las víctimas, era estudiante de Comunicación Social y ayudaba en la emisora de su padre, Radio Costa Playas. Fue velado en ese mismo medio, junto a cuatro de sus amigos, en un homenaje que reunió a decenas de personas.

Entre las víctimas también están Ángel Montaguano Mejía, Bryan Cayancela Mayorga y Johao Pompeya Martínez Alejandro, entrenador de fútbol de la Prefectura del Guayas.

De acuerdo con el coronel Villacís, la escena del crimen fue alterada antes de que llegue la Policía, lo que ha dificultado la recolección de evidencias. “Cuando llegamos, los cuerpos ya habían sido retirados por los familiares. Solo se pudo levantar uno en el sitio”, explicó también el comandante de la Zona 5, Jhanon Varela.

Ese hecho, según dijo la Policía, ha obligado a los investigadores a reconstruir el caso con base en testimonios, informes forenses y datos balístico Christian Vinueza

Ese hecho ha obligado a los investigadores a reconstruir el caso con base en testimonios, informes forenses y datos balísticos. La Fiscalía aún no ha emitido un pronunciamiento oficial, pero se espera que en los próximos días se conozcan avances sobre el móvil del ataque y la identificación de los responsables.

Dios mío, se van los chicos sanos”



El domingo, como publicó EXPRESO, en distintos puntos del cantón se realizaron velorios simultáneos. En la emisora radial del concejal Yagual, se convirtió en un espacio de despedida múltiple. Sobre el féretro de su hijo colocaron su tabla de surf, deporte que amaba. “Dios mío, se van los chicos sanos, gente buena, amable, emprendedora, el futuro de Playas”, expresó la emisora en un mensaje de despedida.

