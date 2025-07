Playas enfrenta su peor crisis turística tras la matanza

Tras la masacre que cobró la vida de 11 personas en una sala de billar el pasado 19 de julio, el turismo en General Villamil Playas se ha desplomado. Los hoteles apenas alcanzaron el 10 % de ocupación y los negocios del malecón están vacíos, en plena temporada alta de la Sierra y feriado local por las fiestas de Guayaquil.

El malecón de Playas, que en esta época del año suele rebosar de turistas buscando descanso, hoy presenta un panorama desolador. Las mesas de los comedores están casi vacías, los parasoles tienen pocos ocupantes sobre la arena y los hoteles, lejos de colgar el cartel de “completo”, exhiben cifras alarmantes: ocupaciones del 5 % al 10 %.

El miedo gana en Playas: negocios vacíos y hoteles sin turistas



Para Norman Jaramillo, propietario de uno de los locales en los Techitos Azules, la causa está clara: el miedo.

“Ya lo esperábamos. Sabíamos que el visitante no iba a llegar después de lo que pasó”, dijo, refiriéndose a la masacre ocurrida el 19 de julio en el barrio Santa Isabel, donde 11 jóvenes fueron asesinados mientras jugaban billar.

En otros comedores del malecón la historia se repitió: platos sin servir y dueños preocupados. “Comparado con otros feriados de julio, apenas ha llegado un 30 % de los turistas. En esta fecha los guayaquileños suelen estar aquí, muchísimos, pero ahora no”, indicó Wilmer Salvatierra, dirigente del sector turístico. Él aún guarda la esperanza de que este domingo 27 de julio lleguen más visitantes y traigan algo de alivio.

Policías realizaron resguardos en velorios y patrullaron zonas de la localidad, tras la masacre en Playas. CHRISTIAN VINUEZA

La situación es aún más crítica en el sector hotelero. Algunos propietarios, que prefirieron mantener el anonimato, señalaron que las reservaciones han sido mínimas. “En años anteriores, para estas fechas, ya teníamos hasta el 80 % de las habitaciones ocupadas por los turistas de la Sierra. Hoy, apenas llegamos al 10 %, y eso con suerte”, confesó uno de ellos.

En el hotel Arena Caliente, de 38 habitaciones, solo 10 estaban ocupadas este 26 de julio. En el Nevada, con 30 cuartos disponibles, apenas 4 tenían huéspedes. Esta situación golpea con especial fuerza al comercio y al empleo local, que depende mayoritariamente del turismo.

“Estamos aterrados y necesitamos ayuda”, el pedido colectivo



“Estamos tratando de mantenernos a flote, pero necesitamos apoyo urgente del Gobierno Nacional. Playas está olvidada en temas de seguridad. Pasó una masacre que le dolió al país, pero nadie ha hecho nada. Aquí estamos aterrados”, reclamaron varios prestadores de servicios turísticos, quienes temen que esta caída se prolongue si no se toman medidas inmediatas.

Adriana Mejía, guayaquileña que tiene una casa en el balneario, es una de las visitantes que prefirió no salir del Puerto Principal por miedo. “La semana pasada en Playas murieron 11 personas, gente buena, sin antecedentes. Y tras ese horroroso crimen, ni una sola autoridad ha hecho más que mandar unos cuantos policías más. Eso no es suficiente. En Playas corremos el riesgo de que nos maten. Por eso no iré más. Al menos no hasta que sienta que la vida de mi familia y la mía no corre peligro”, señaló.

De igual forma opinó el también guayaquileño Óliver Mendoza, quien tiene una casa en General Villamil. “Desde el año pasado vi a Playas entrar en decadencia; con los recientes asesinatos se confirmó que está en abandono total y que todos somos un blanco fácil del crimen. Lo siento, amo esa tierra, pero me alejaré de ella hasta que sienta seguridad. Ojalá sea pronto. De lo contrario, tengo hasta planes de vender mi residencia. Estar en un sitio donde no hay paz no tiene sentido”, reconoció.

