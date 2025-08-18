¿Marcela Aguiñaga quiere ser presidenta? Las 3 claves de su futuro político

En entrevista con EXPRESO, la prefecta del Guayas habló de reelección y criticó lo que no le gusta de la RC5

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, se encuentra en un dilema. En medio de una de las crisis políticas más severas de su carrera por el conflicto con el alcalde Aquiles Álvarez, su futuro político se debate entre la lealtad al movimiento que la vio nacer y la construcción de un camino propio

En una entrevista exclusiva con Diario EXPRESO, dio las señales más claras hasta ahora sobre sus planes.

Clave 1: La reelección, su plan A (con una advertencia)

Ante la incertidumbre, Aguiñaga tiene un objetivo claro a mediano plazo: mantenerse en la Prefectura del Guayas. A la pregunta sobre sus aspiraciones, fue directa. "Si me preguntas a mí, me gustaría la reelección", confesó, argumentando que necesita más tiempo para que sus proyectos continúen.

La prefecta conversó sobre coyuntura y futuro político con EXPRESO. JOFFRE FLORES

Sin embargo, matizó que la decisión final "dependerá de condiciones". Lo que sí descartó de plano fue una eventual candidatura a la Alcaldía de Guayaquil, un rumor recurrente en el ámbito político. "No lo tengo planteado, para los fanáticos que están un poco preocupados", sentenció.

Clave 2: ¿Hay vida fuera de la Revolución Ciudadana?

Su futuro en la RC5 parece ser su mayor dilema. Aguiñaga marcó una distancia histórica con el líder del movimiento, Rafael Correa. "Hoy, el Ecuador de Correa no existe más", declaró, explicando que los problemas actuales de violencia y pobreza son diferentes a los del pasado.

Su crítica no se detuvo ahí. Apuntó directamente a facciones internas del partido. "Hay cosas que me molestan en la Revolución Ciudadana, son ciertos personajes al interior de la organización que creo que están un poco desconectados con lo que vive el Ecuador". Este malestar la llevó a una confesión reveladora. A la pregunta de si existe una Marcela Aguiñaga fuera de la RC5, su respuesta fue un dubitativo: "¿Sabes qué? No lo sé".

Clave 3: La Presidencia, una puerta sin cerrojo

Sobre la aspiración máxima, la Presidencia de la República, Aguiñaga fue evasiva pero no la descartó. "Yo no soy la que elige a los candidatos", respondió inicialmente. Insistió en que no es un plan inmediato: "No me lo han planteado y no me lo he planteado últimamente".

Mientras su presente se enfoca en la reelección provincial, las declaraciones a EXPRESO definieron que una aspiración tan grande, será dependiendo de las "condiciones". Podría dar el paso en el futuro, con o sin el apoyo de los "personajes desconectados" de su organización.

"Yo no soy una improvisada en la Revolución Ciudadana, tengo muchos años, he estado en las duras y en las maduras, como se dice, y creo que tengo la calidad ética y moral para opinar lo que hace bien o lo que hace mal mi organización", sentenció la prefecta.

La entrevista podrá leerla completa en EXPRESO este 19 de agosto de 2025, versión impresa y digital.

