Temblor en Ecuador este domingo 27 de julio: sismo se sintió en estas ciudades

En la madrugada del domingo 27 de julio, a las 02:36, un temblor de magnitud 3.4 en la escala local (MLv) se registró a una profundidad de 165 kilómetros. El epicentro fue localizado a 14.86 km de Puyo, en la provincia amazónica de Pastaza, según información confirmada por el Instituto Geofísico del Ecuador.

Aunque el movimiento no fue de gran intensidad ni dejó daños reportados, la hora en que ocurrió —cuando la mayoría de personas descansaban— provocó inquietud entre varios habitantes de la zona, quienes lo percibieron. En redes sociales, algunos usuarios compartieron su experiencia, mencionando una ligera vibración.

Ecuador, un país que tiembla con frecuencia

Este fenómeno no es aislado. Ecuador se ubica en una zona sísmica activa, debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. Los temblores son parte de la dinámica geológica natural del país, y aunque muchos de ellos no causan afectaciones, siempre es necesario estar preparados.

Evento: igepn2025ooue

Ocurrido: 2025-07-27 02:36:14

Mag.: 3.4MLv

Prof.: 165.0 km

Lat.: 1.621° S

Long.: 77.962° W

Localizado: a 14.86 km de Puyo, Pastaza

¿Qué hacer durante un temblor?

Mantener la calma: El pánico puede llevar a tomar decisiones equivocadas.

Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, como estanterías, cuadros o lámparas.

Ubicarse en una “zona segura”: debajo de mesas sólidas o junto a columnas estructurales (posición de triángulo de vida).

No usar ascensores y evitar salir corriendo si no es seguro hacerlo.

Después del sismo, revisar posibles fugas de gas o cortocircuitos eléctricos, y estar atentos a réplicas.

Si bien este último sismo no generó afectaciones, es un llamado a no bajar la guardia. La naturaleza nos recuerda constantemente que no podemos evitar los movimientos de la Tierra, pero sí podemos prepararnos para enfrentarlos con responsabilidad.

