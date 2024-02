Javier Bolaños: “Recibimos 100 millones de dólares que no existían”

El cantón Durán arrastra una serie de problemas, que las anteriores administraciones no han podido solucionar, justificados en el bajo presupuesto que manejan y recaudaciones. EXPRESO conversó con el ingeniero Javier Bolaños, director financiero del Municipio de Durán, para conocer qué están haciendo para revertir esa situación.

En Durán el gris llega a unas calles; mientras a otras, desechos Leer más

- ¿Qué situaciones está enfrentando la actual administración para poder llevar adelante el proyecto que, como Gobierno local, buscan implementar en Durán?

- Viene de varias aristas el problema... tomando en cuenta que recibimos un presupuesto sobreestimado, eso hacía entender que había grandes capacidades para acogerse al presupuesto, que en un principio lo recibimos con 100 millones de dólares que no existían; y que, de ahí viene el otro problema que es el tema del flujo del efectivo. El momento que asumimos funciones, encontramos 280.000 dólares en caja para atender todas las necesidades municipales... cada mes hemos hecho una revisión de lo que necesitamos para salir de los impactos básicos... pagar sueldos, deudas que ya vinieron con el Banco de Desarrollo y cumplir con los bancos... lo que suma aproximadamente 2,5 millones de dólares. A eso se suma el desequilibrio que en ese momento encontramos en caja... el dinero que se habría recaudado del año 2023 se lo habían gastado. Para el 2024, lo primero que hicimos es poner un poco en revisión el presupuesto... hicimos una disminución total de casi 25 millones de dólares... hicimos algunas reformas. No recibimos asignación del Estado... que es 2,2 millones que deberíamos recibirlo cada mes, pero desde septiembre (de 2023) no recibimos... sin embargo, hemos sido muy austeros como Municipio, hemos tratado de solventar un poco las finanzas con los ingresos propios...

Estamos planteando una reforma para dar un alivio financiero al sector industrial. Están dos reformas que son de alivios e incentivos... Javier Bolaños

- ¿Y cuáles son esos ingresos?

- Básicamente son por tasas de habilitación, patentes, predios como tal, permisos de funcionamiento, de inspecciones técnicas como avalúos y catastros. Eso nos ha mantenido un poco... hay un problema que es importantísimo, al tener un acuerdo de la recaudación, CNEL, por ejemplo, nos recarga la tasa de la basura, sin embargo, esta tasa está desequilibrada. El valor que pagamos por la recolección es más alto que la tasa como tal...

Iniciamos la instalación de 31 cámaras de videovigilancia en los mercados municipales.



Estás cámaras cuentan con capacidad de grabación de 1 mes, tecnología de reconocimiento facial y acceso en tiempo real a través de móviles🤳🏻. Más adelante, estos dispositivos estarán,… pic.twitter.com/s7bInMa5k3 — Luis Chonillo (@CHONILLOec) February 1, 2024

Reactivar la feria, un sueño que se esfuma de Durán Leer más

- Hace unos meses tuvieron un conflicto por eso.

- Eso no fue un tema con nosotros como financiero, sino un poco más legal, por unas deudas que estaban atrasadas, juicios comprometidos... hemos llegado a un acuerdo, por lo menos tener pagos a tiempo.

- ¿Es más lo que sale del Municipio que lo que se recauda?

- Básicamente, las recaudaciones han funcionado como una manera de respaldar un poco el tema de lo que es urgente y necesario nada más, porque de ahí la recaudación todavía no llega a un punto de equilibrio... no es que cobramos altas cantidades por cualquier tema que realice el Municipio.

El dinero que se habría recaudado de 2023 se lo habían gastado... en caja encontramos $ 280.000 para atender todas las necesidades... Javier Bolaños

Durán: dirigentes buscan unirse para llegar al Gobierno Leer más

- Pero la ciudadanía sí se queja por los prediales... hay quienes señalan que cada año aumentan, pero no ven obras en ciertos sectores.

- Esta es la primera recaudación que realiza esta administración... la recaudación se la ve definida en el presupuesto porque hemos invertido, pese a no tener las asignaciones que por ley nos pertenece y debería ya llegar para visibilizar un poco más nuestras obras. Hemos venido haciendo obras de infraestructura vial, la recuperación de los pozos... nuestro presupuesto está basado en tratar de solventar este tema del agua... desarrollo social, planes de transformación de vida, alimentación, seguridad, estamos invirtiendo en cámaras para que se conecte con el 911 y tengamos mayor vigilancia... hemos hecho un plan de austeridad a nivel del gobierno autónomo, reducido gastos administrativos, el tema del personal está siendo reducido para tener lo justo y necesario para poder mantener y no tener una carga excesiva de personal... ahora estamos destinando el 80 % del presupuesto como tal...

- En algunos sectores se indica que ha aumentado el valor de prediales, ¿en el mes de enero que existe mayor contribución, cuánto se recaudó?

Durán, el peor entorno para el desarrollo de la industria Leer más

- Ahí hay que hacer una aclaración, nosotros no subimos este año la tasa predial... lo que se hizo es una regularización... ha tenido una gran apertura, porque muchos han cancelado por grupos de la tercera edad, grupos prioritarios que se acogían al tema del descuento... se vio repercutido en los ingresos en el GAD. Ahora estamos planteando una reforma a esta misma tasa del bienio para poder dar un alivio financiero al sector industrial...

- Ellos se quejaron por la falta de atención del Municipio.

- Lo que hemos planteado es darle un alivio en el tema financiero...

- ¿Y a través de coactivas han logrado recaudar dinero...?

- Hemos tenido algunos problemas porque básicamente ahora tenemos que plantear una reforma por la Ley Tributaria Urgente... tenemos que hacer remisión de intereses y multas y eso nos para un poco el tema de presionar con la coactiva; sino más bien, trabajar en la condonación... para que puedan tener un incentivo y cancelar al menos con estos temas de remisiones, que también está próximo a presentarse al Concejo Municipal.

- Y es que la ciudadanía pide eso, no solamente cobros, sino además incentivos.

- Sí, por eso hemos trabajado y en estas semanas están dos reformas que son de alivios e incentivos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!