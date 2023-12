Durán: dirigentes buscan unirse para llegar al Gobierno

Lo que había anunciado que pasaría, pasó. La lluvia que cayó la noche del pasado 6 de diciembre anegó varios sectores del cantón Durán, tal como lo vaticinó un día antes Pamela Mendieta, dirigente de la cooperativa El Ejército. Y no porque fuera adivina, sino porque ya lo ha vivido otros años, en época invernal. La polvorienta avenida que conocen como principal y las calles secundarias de ese sector se convirtieron en un río tras el aguacero, como lo advirtió la madre, quien está liderando la unión de todos los dirigentes barriales del cantón ferroviario, como lo están haciendo sus similares de Guayaquil.

Más allá de la inseguridad, por la que están sufriendo no solo ellos o el Puerto Principal, sino todo el país, su unión es para hacer un solo frente y dirigirse directamente al Gobierno. “Aquí ni con oficios funcionan las cosas. Por escrito hemos pedido que se nos arreglen las calles, como esa que es vía principal y continuación de la Amazonas... pero no vemos ni siquiera la intención de delegar para que solucionen...”, asegura Mendieta al mostrar -durante un recorrido realizado por EXPRESO- la falta de obras en las calles de las cooperativas Gregorio 1, Gregorio 2, Valparaíso, El Ejército, y la 28.

“Por aquí no se puede ni caminar, un medio aguacero y esto se inunda. Se forman huecos profundos, por lo que los carros quedan enterrados”, añadió un habitante de la cooperativa Gregorio 1, quien prefirió no identificarse ante el nivel de inseguridad en la que viven. “Uno no sabe si va a regresar o no a casa con vida. Se sale con el corazón en la mano, rezándole a Dios”.

Basura. La calle que divide a las manzanas 27 y 28 de la cooperativa Gregorio 2 fue rellenada por vecinos con escombros de construcciones. Freddy Rodriguez

Son esas las razones por las que Mendieta ha propuesto a líderes de otros sectores del cantón unirse para pedir directamente al gobierno de Daniel Noboa que asigne los recursos que necesita el cantón, para vivir con dignidad.

“Estamos tratando de unirnos la mayoría de los dirigentes para empezar a hacer mesas técnicas y elevarlas al presidente de la República, porque si no hay seguridad, no hay economía. Desde el Municipio nos indican que nos les han dado los recursos. Entonces, ¿cuál es el rumbo de Durán, a dónde vamos a parar?”, se pregunta Mendieta, quien espera, además, la participación de funcionarios de Desarrollo a la Comunidad y Riesgos, para plantear algo con la esperanza de que resuelvan.

Luis Estupiñán, dirigente de Los Helechos, menciona que tenían previsto realizar un plantón con la mayoría de líderes, pero ante el miedo por la inseguridad que viven lo suspendieron. “Pero estamos buscando la manera de hacernos escuchar, porque vemos que las autoridades no nos hacen caso, no nos escuchan, cuando uno lleva un oficio nos dicen no se puede, no hay plata. Aún no sabemos un plan de seguridad, un plan de contingencia para el cantón. Prácticamente no sabemos dónde está el alcalde, los concejales están amenazados...”, señala Estupiñán.

Y en eso concuerdan otros habitantes. “No hay nada por aquí... el alcalde Chonillo era la esperanza de mejoras, pero no se está dando, por lo que no nos queda más que buscar otra instancia que nos escuche y nos vengan a ayudar”, añadió Víctor Aguirre (72 años), quien vive desde hace 20 años en Valparaíso, donde no se ve nada de obra pública.

En vista de que no encuentran ninguna respuesta a sus necesidades y ante el invierno adelantado y la amenaza del evento climático El Niño, los moradores de las manzanas 27 y 28 de la cooperativa Hermano Gregorio 2 decidieron hacer “la vaca” para rellenar su calle con desechos. “Esta vía estaba bien baja, cada casa dio una cuota para poder rellenar con los escombros que botan de las construcciones en la basura y así no sufrir en el invierno, porque esto se inunda como no tiene idea”, cuenta un morador que tiene 50 años y comenta que llegó pequeño al sector, donde no ha visto ninguna mejora.

Monte. Alrededor de parques hay mucha maleza y charcos de agua que se forman con media lluvia Freddy Rodriguez

“Somos un pueblo abandonado...”, dice resignada otra vecina que pide con urgencia el arreglo de las calles, pues esa situación ha llevado a los buses urbanos a no avanzar hasta esos sectores. La única cooperativa que les queda ya les ha advertido que sus unidades no ingresarán a esos sitios porque roban mucho en los buses y se dañan por los grandes huecos que hay en la calzada. Y, tras el asesinato de cuatro conductores de tricimotos, tampoco cuentan con ese servicio, por lo que les toca caminar diez cuadras o más desde la avenida Oramas González hasta sus casas. “Ya estamos entrando en un colapso por la desesperación de no saber qué hacer, ¿quién resuelve?, ¿con quién contamos?”, pregunta Mendieta.

