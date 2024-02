Durán, con calles convertidas en cultivo para enfermedades

Abel ya no sabe a qué santo encomendarse para la protección de él y sus cuatro hijos menores de edad. Afuera de su casa, en el bloque F1 de la cooperativa 5 de Junio, en el cantón Durán; los grandes huecos que existen en las calles ahora están llenos de agua lluvia, lo que ha originado no solo enormes lodazales, sino además el aumento de moscas y mosquitos.

Javier Bolaños: “Recibimos 100 millones de dólares que no existían”

“Esto es de todos los años, ya no sabemos a quién pedir ayuda... Vivimos por un milagro de Dios, porque los gobiernos locales nada que ver. Los tres alcaldes nada que ver”, dice el hombre, quien lavaba las botas que utiliza para caminar por el sitio, con esa agua lodosa, mientras sus pequeños hijos se rascaban los brazos por las picaduras de insectos.

Te invitamos a leer: La zona 8 registra el 50 % de casos menos de dengue en relación a 2023

Es la situación que se vive no solo en la 5 de Junio, sino en otros sectores del cantón ferroviario, donde el invierno y la falta de obra pública ha convertido sus calles en verdaderos caldos de cultivo para el aumento de enfermedades de la época.

“El problema es que esto nos traiga dengue, por los mosquitos... No ven a la 5 de Junio, solo ven las principales, pero no miran el fango, este lodo... los niños se enferman...”, reitera el padre, cuya queja es corroborada por Josué Espinoza, dirigente del sector, quien asegura que esa situación se vive en todos los bloques, desde la A hasta la H, donde habita.

“Durán debe declararse en emergencia, no tenemos respuesta de las autoridades, hemos tenido ‘soluciones parches’ y con la actual administración sigue lo mismo... En la administración de Alexandra Arce y Dalton Narváez se aprobó presupuesto para las obras principales, como aceras, bordillos, pavimentación de calles, solo lo hicieron con las avenidas principales y las calles alternas que es donde está el pueblo, las tenemos llenas de lodo en invierno y en verano puro polvo”, señala el dirigente.

Durán debe declararse en emergencia, no tenemos respuesta de las autoridades, hemos tenido “soluciones parches” y con la actual administración sigue lo mismo...

Es demasiado complicado andar por Durán, se me han ponchado las llantas como cuatro veces en poco tiempo y como tres veces me he quedado en los huecos...

Marlon Torres

conductor