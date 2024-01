Durán: La academia busca formar a líderes contra la criminalidad

En el estado de excepción por grave conmoción interna decretado por el Gobierno, que le declaró la guerra a 22 grupos calificados como terroristas, la academia, activistas políticos y exfuncionarios públicos buscan otros caminos para reducir los índices de criminalidad que vive el país, en particular el cantón Durán, uno de los más violentos de la Zona 8, seguido de Guayaquil.

Es lo que en múltiples ocasiones ha pedido la ciudadanía y que expertos y profesionales consultados por EXPRESO han señalado como uno de los caminos para la recuperación del tejido social y de los jóvenes, muchos de ellos seducidos por grupos delincuenciales.

Y para aportar con ese grano de arena, el catedrático y exconcejal Juan Jiménez Guartán y un grupo de profesionales, catedráticos y conocidas figuras públicas se han comprometido a capacitar a decenas de jóvenes, dentro de la Primera Escuela de Formación y Liderazgo Político ‘Durán en Marcha’, creada en el cantón ferroviario.

“La educación integral en valores es una forma de prevenir el delito. Es decir que esta disciplina de la educación en general, entendida como aquella que se imparte de manera institucionalizada y no institucionalizada, tanto en los centros educativos como fuera de ellos, en los hogares, cursos, fomenta los valores que permiten formar un ser humano íntegro, preparado para la vida social y para el respeto a sus semejantes en todos los ámbitos sociales. Por eso apostamos a la formación política de nuestra juventud duraneña”, explica el docente, quien dirige la nueva escuela.

El detalle Transmisión. Las clases se impartirán los sábados y domingos de manera híbrida (presencial y virtual) durante 9 meses, en 10 módulos.

En su concepto, el principal vínculo teórico entre educación y el comportamiento criminal es bastante directo. “La educación aumenta las oportunidades de acceder a trabajos legales e incrementa sus salarios, lo cual reduce el atractivo financiero de las actividades delictivas. Es importante señalar que la falta de educación no es la única causa por la cual se producen los delitos, pero sí es visible y susceptible de ser contrarrestada, mediante la educación integral en valores morales, intelectuales y afectivos”, aclara.

Durán es el segundo cantón de la Zona 8 más violento, seguido de Guayaquil (incluye también Samborondón). Alex Lima

Hasta el momento, existen más de 200 personas inscritas e interesadas en recibir el curso, que durará nueve meses. Como invitada especial estará Rosalía Arteaga Serrano, expresidenta de la República, quien participará en el evento de apertura hoy sábado con la ponencia ‘La educación, base fundamental para profundizar el combate al narcotráfico e inseguridad’.

“Yo me siento muy conmovida siempre cuando hay este tipo de iniciativas que tratan de mejorar la calidad de vida de la gente, con base en el desarrollo de la juventud”, dice la exmandataria, quien además es parte del Centro de Formación para el Futuro, donde se capacita también a jóvenes.

Para Pablo Ayala Calle, activista político y exconcejal de Durán, invertir en prevención de manera general y en educación de manera específica ayuda a reducir los índices de criminalidad. “El Estado debe invertir mayores cantidades en prevenir, antes que asignar más recursos para construir más cárceles y formar más policías. Es decir, se debe reducir el poder punitivo y aumentar la política social”, sostiene.

Por eso añade que es necesario también reformar las mallas académicas en todo el sistema de educación del Ecuador e incluir en ellas materias que formen al ser humano desde todos los ámbitos, humanos y éticos. “Por eso, dentro del pénsum de la Escuela existe el Módulo de Ética Política y lo veo con buenos ojos, ya que de esta manera se da un mensaje a nuestra comunidad de que se va a formar una nueva generación de líderes políticos en Durán”, asegura Ayala.

La cifra 48 muertes violentas registró el cantón Durán en apenas 12 días de transcurrir el año 2024

Entre los docentes constan también el exvicepresidente Otto Sonnenholzner y la exasambleísta Cristina Reyes, actual presidenta del Parlamento Andino.

“Queremos ser una solución a esta problemática”, indica el director, al enfatizar que lo que hacen no tiene afanes de lucro ni fines políticos. Destaca que “por primera vez en 38 años de vida como cantón, se va a cristalizar el sueño de miles de duraneños de contar con un centro de capacitación en formación política gratuita, cuya finalidad es contribuir a la solución de la actual situación de criminalidad que vive nuestra sociedad, apostando a la educación y formación de los jóvenes”.

Eugenia Avilés Cordero, jueza de la Unidad de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar, quien también es parte de los docentes, recuerda que la educación es la herramienta más eficaz frente a todo tipo de violencia.

Entre las principales causas de la violencia política contra las mujeres están el hostigamiento, los roles de género, la paridad formal y no real Eugenia Avilés

jueza de la Unidad de Violencia contra la Mujer

“El proyecto formativo político ‘Durán en Marcha’ es una contribución cívica útil para generar un cambio integral a través de la preparación de jóvenes para la política. Ecuador no es ajeno a la realidad social en la cual las mujeres se encuentran limitadas en el acceso a los espacios de liderazgo, toma de decisiones y representación. Entre las principales causas de la violencia política contra las mujeres están el hostigamiento, los roles de género, la paridad formal y no real, como por ejemplo cuando solo se conforman las listas y luego no se conceden los puestos correspondientes; o lo que es más grave todavía, cuando se limitan las funciones”, enfatiza la jueza.

La principal motivación para participar en este curso, concluye, es plantear estas problemáticas, analizar la normativa pertinente y generar un debate crítico que marque una línea horizontal en respeto a los derechos de mujeres y hombres, con miras a la eliminación de la discriminación en la política.

