El Municipio anulará las multas de tránsito emitidas el 9 de enero en Guayaquil

La medida que días atrás tomó Durán en relación a las multas generadas por la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD) el pasado 9 de enero, la ha replicado Guayaquil, según lo informó el alcalde Aquiles Álvarez a través de un comunicado publicado en sus redes oficiales.

"He dispuesto suspender las multas de tránsito del martes 9 de enero, considerando los eventos de violencia. Entendemos que muchos ciudadanos pudieron haber cometido infracciones en un intento por protegerse. En estos momentos, es fundamental unirnos y apoyarnos mutuamente para fortalecer nuestra ciudad", detalló en la red social X, acompañado del comunicado oficial emitido por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

En el documento, la ATM informa que condonará las sanciones por radares, invasión de carriles exclusivos y bloqueo de intersecciones.

"Cabe recalcar que no es necesario que la ciudadanía realice algún tipo de impugnación sobre las notificaciones generadas ante estas infracciones", señaló.

La avenida Carlos Julio Arosemena fue una de las tantas congestionadas el 9 de enero. Álex Lima

Para los guayaquileños, tal como sugirieron en Durán, es vital que la medida se extienda por unos días más, teniendo en cuenta que entre la ciudadanía se mantiene un miedo colectivo. "Si medimos el pulso de la ciudad, veremos que aún hay negocios vacíos o si están ya abiertos en algunos puntos, permanecen sin gente. Los buses siguen rodando con poca gente y en los semáforos, cada que luz está en rojo, todos tocamos la bocina sin parar para apresurar al resto. Hay miedo. En lo personal, estoy dispuesta a cometer las infracciones que sean, si siento que mi vida está en peligro", señaló María Eugenia Zandoval, guayaquileña.

Las personas hacen lo que pueden para trasladarse a sus casas en #EcuadorBajoAtaque

Llevo 2 horas y media en el tráfico de Guayaquil. #Ecuador pic.twitter.com/eDaUIXd58U — Roberto Palacios Suárez (@rpalaciossuarez) January 9, 2024

Tania Morantes, residente de Los Ceibos, opinó de forma similar. Para ella, al menos esta semana la ATM deberá ser más flexible con las infracciones. "Guayaquil no está libre de nada aún, estamos en riesgo. Espero, de verdad, que la situación no se complique y no haya más detonaciones, balaceras o balas perdidas... Pero mientras no sienta esa paz, cada que deba de salir de casa, iré alerta a todo y ante lo más mínimo, reaccionaré. ¿Cómo? Invadiendo carril, subiéndome parterres, teniendo solo cuidado de no atropellar a nadie. Si tengo que contaminar el ambiente tocando la bocina, lo haré. Por eso desde ya me disculpo y pido que, en lo posible, se piense en este comportamiento; que no responde a la idea de ser infractor e irrespetuoso, sino al horror de vivir en una ciudad violenta", sentenció.