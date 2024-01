En Durán pagan impuestos sin ver mayores obras y en zozobra

Carlos Maldonado esperaba este lunes 8 de enero su turno para pagar el impuesto predial de su inmueble. Eran las 11:00 y el ciudadano aguardaba sentado bajo una carpa junto a otros ciudadanos en los exteriores del Municipio de Durán. A esa hora, el flujo de personas se había reducido en comparación a horas antes.

“224” vociferó un trabajador del Cabildo. Enseguida, Maldonado se levantó de su asiento para acudir a la ventanilla y realizar el pago por este concepto.

Él vive en la segunda etapa de la ciudadela El Recreo. Este año canceló un rubro de 98 dólares. Días atrás, al revisar el valor a pagar, se sorprendió porque le tocaba pagar 45 dólares más que el año pasado.

Decenas de usuarios lamentaron el incremento en los valores correspondientes a los impuestos prediales en Durán, cantón que sufre una ola de violencia incontenible y cuya cifra de asesinatos se supera cada año.

Además, las obras no llegan a diversos sectores. El histórico problema de falta de agua potable aún no ha sido subsanado. Y varias vías siguen dañadas.

“La única respuesta que nos dan es por las obras que se hicieron años antes. Pero, ¿qué obras? Si prácticamente tenemos más de 10 años en la misma situación, no tenemos agua, no tenemos seguridad, no podemos ni salir”, dijo Maldonado.

Glenda Ballesteros salía de una de las ventanillas municipales tras cancelar sus impuestos. Revisaba una y otra vez su planilla. Ella vive en la ciudadela Abel Gilbert 3. De los 84 dólares que canceló en total, 35 eran por contribuciones especiales de mejoras por obras realizadas.

“El año pasado pagué 36 dólares en total, no entiendo cómo siguen cobrando esto cuando no toda la obra llega a nuestro sector”, reclamó la ciudadana.

Y dijo estar “cansada” de no poder salir a caminar en paz debido a la delincuencia. “Ni al parque puedo ir porque hay pandilleros. A la calle es muy peligroso salir. Si ni las autoridades están tranquilas, imagínese nosotros. Y encima nos suben los prediales. Está mal”, se quejó.

El Municipio de Durán ha indicado en sus redes sociales que durante la primera quincena de enero, quienes cancelen los impuestos prediales obtendrán un descuento del 10 %. Hasta el próximo mes de junio, ese porcentaje irá descendiendo.

Rubros A partir del mes de julio, los usuarios que no hayan cancelado el impuesto predial tendrán un recargo del 10 %.



Como es costumbre en esta época del año, decenas de adultos mayores acuden hacia las dependencias municipales para realizar este pago. Si bien ellos reciben una exoneración a la cancelación de este valor, si deben pagar otras tasas como la contribución especial por mejoras, bomberos y para seguridad.

Ángel Toapanta vive en la cooperativa Carlos Carrera, frente a la urbanización San Gabriel. Prevé realizar el pago de prediales en el transcurso de la presente semana.

A pocos metros de su vivienda, la calle está a medio terminar. Después del asfalto, una extensa vía de polvo y piedra marca el camino para los conductores. El pago que realizará es de 78 dólares.

Intervención. En la cooperativa Carlos Carrera hay vías llenas de polvo y piedras. Que el pago de tributos se vea reflejado en obras para la ciudad, manifiestan los ciudadanos. FREDDY RODRÍGUEZ

“Ojalá que esto que estamos cancelando se vea reflejado en más obras. Es lo que siempre pedimos. Si suben el valor, actúen. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir ‘comiendo’ polvo?, a que nos sigan robando en las calles y nadie haga nada”, lamentó el ciudadano.

La polvareda en ese tramo invade el ambiente, ingresa a las viviendas y molesta también a quienes caminan por el sitio todos los días.

“No hemos visto obras en más de cinco años y aún así pagamos. ¿Es justo?”, sentenció Toapanta.

Este Diario solicitó una entrevista con funcionarios municipales para tratar sobre el proceso de pago de impuestos prediales. Aunque preliminarmente accedieron, luego se excusaron.

Enseguida se envió un cuestionario para tratar sobre el incremento del valor a usuarios, así como lo que se prevé recaudar en el año por este concepto y la cantidad de personas que ya han cancelado este rubro. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

En las inmediaciones de las oficinas municipales, la mañana de este lunes se evidenció la presencia de policías, así como de guardias privados. También a una agente de tránsito en la vía principal.

Un aniversario entre violencia

Este miércoles 10 de enero, Durán cumple 38 años de cantonización en un contexto poco alentador. Es una de las localidades más violentas del Ecuador y el escenario no parece mejorar.

Durante el 2023 en este cantón se registraron más de 400 muertes violentas. Y a diario, en barrios hay luchas entre bandas narcodelictivas por territorio para sus actividades ilícitas.

Juliana Vélez vive en el sector Los Helechos, donde el fin de semana se registró otra masacre. Tras salir de las ventanillas municipales, dijo sentirse “abandonada por las autoridades”.

“Es horrible lo que estamos viviendo. Da miedo salir o estar en casa”, manifestó Vélez.

A pesar de los violentos hechos que sacuden todas las semanas a Durán, el Municipio ha programado un evento para conmemorar el aniversario de cantonización.

Este miércoles, a las 09:00, se desarrollará un desfile estudiantil que se iniciará en el parque Guillermo Davis y culminará en las calles Quito y Cuenca.

