Durán: el peligro sigue en ascenso

Los 16 crímenes que atemorizaron a los duraneños entre el 31 de diciembre y el 1 de enero provocaron dos cosas: que la población del cantón ferroviario pida acciones a las autoridades y, tristemente, pocas esperanzas de que la violencia criminal se reduzca.

Policía requisó 3.000 camaretas caseras en Guayaquil y Durán Leer más

En la ‘agonía’ del 2023, seis personas fueron asesinadas en la Primavera 1. Y la primera noche del 2024, cinco más fueron acribilladas en la ciudadela Abel Gilbert 1. Estos sucesos ‘fresquitos’ son los que quitan todo pensamiento positivo en la ciudadanía.

(Te invitamos a leer: Ecuador tuvo al menos diez masacres en lugares públicos )

Para Carlos Sánchez, un jubilado que habita en la cooperativa Elsa Bucaram, los crímenes no solo son entre pillos. También a veces son contra personas inocentes que no tienen que ver con las bandas. “Antes robaban por aquí, pero no mataban”, dice, lamentando que ahora los criminales se van contra quienes solo buscan defenderse de la delincuencia.

Y eso sin contar los casos en los que hay víctimas colaterales en balaceras ocurridas por disputas entre bandas. El adulto mayor opina que una de las formas de que la inseguridad y zozobra vaya disminuyendo en el cantón, es que los gendarmes realicen operativos en donde realmente las papas ‘queman’.

Que determinen cuáles son los territorios de dominio de los pandilleros y les ‘caigan’ contundentemente. En una rueda de prensa efectuada el martes 2 de enero, el coronel Marco Narváez, jefe policial subrogante de la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), indicó que en Durán “hay alguna motivación que está llevando a enfrentarse a dos grupos de delincuencia organizada”, pero no especificó a qué agrupaciones se refería.

Durán: Sujetos robaron una entidad bancaria Leer más

(Lea también: Nuevo ataque a una vivienda en Durán dejó seis víctimas)

El año anterior trascendió, a través de información policial, que Latin Kings y Chone Killers eran las bandas que estarían en disputa en la ciudad guayasense. Para un comerciante, quien labora en la quinta etapa de El Recreo vendiendo refrescos, también deben mejorar los controles que realizan tanto la Policía como las Fuerzas Armadas en la localidad. “Usted los ve haciendo detener carros y motos para revisar si tienen armas.

Eso está bien, pero asimismo deben hacer eso con quienes andan a pie. Es necesario que además los uniformados hagan rondas a pie, armados, no solo que pasen circulando por las calles en vehículos”, dijo. Y puso de ejemplo que en 2023 asesinaron a un joven en un supermercado de la ciudad. Adicionalmente, considera necesario hacer un trabajo con la juventud de los sectores.

CIFRAS Del 31 de diciembre al 1 de enero hubo 31 muertes violentas en la zona 8. De esa cifra, 16 se registraron en Durán

PRISIÓN PARA IMPLICADOS EN MASACRE

Los uniformados tienen que estar al tanto de dónde están los problemas y hacer los operativos”. Tres de los cuatro detenidos por los crímenes de cinco personas el lunes en la ciudadela Abel Gilbert 1, en Durán, fueron procesados por asesinato. El restante, al ser menor de edad, fue aislado.

La Policía confirma medio centenar de muertes violentas en el primer día del año Leer más

(Además: Durán recibió el 2024 en medio de lutos y asesinatos )

A los tres adultos sospechosos se les dictaminó prisión preventiva mientras duren las investigaciones. Los procesados son Andrés Darío Mendoza Gómez, Ángelo José Alvarado Vargas y Josué Eduardo Chalén Cano.

¿Quieres leer contenido de calidad? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!