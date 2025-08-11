Dónde ver Emelec vs Deportivo Cuenca: Alineaciones y detalles de juego | LigaPro 2025

Sin Christian Cueva, el Bombillo busca acercarse a la zona de clasificación este lunes 11 de agosto, por la fecha 24

Emelec enfrentará a Deportivo Cuenca en la fecha 24 de la LigaPro 2025.

Emelec tiene una cita crucial para mantener viva su ilusión en la LigaPro 2025. Este lunes 11 de agosto, el estadio George Capwell será testigo de un enfrentamiento vital contra Deportivo Cuenca por la fecha 24, un partido que podría cambiar el rumbo de su temporada.

A partir de las 16:00 (hora de Ecuador), el Bombillo saltará a la cancha con la única meta de sumar tres puntos que lo acerquen al tan anhelado hexagonal final.

Emelec busca el milagro: A recortar distancias

El equipo dirigido por Guillermo Duró llega a este compromiso en la novena posición de la tabla con 31 puntos, lejos de los puestos de clasificación.

Emelec pelea por clasificar al hexagonal final de la LigaPro 2025. MIGUEL CANALES

Sin embargo, la jornada le ha dado una luz de esperanza. Los empates de rivales directos como Universidad Católica (séptimo con 35 puntos) y la victoria de Libertad (sexto con 37 puntos) le abren una ventana para recortar distancias.

Si Emelec logra imponerse al Expreso Austral, ascendería a 34 puntos, poniéndose a solo tres unidades del sexto lugar, la última posición que otorga un cupo al hexagonal final.

La baja de Christian Cueva, una ausencia sensible

No todo son buenas noticias para el Bombillo. El estratega Guillermo Duró deberá afrontar este crucial encuentro sin una de sus piezas clave: el peruano Christian Cueva.

El talentoso volante continúa en proceso de recuperación por un desgarro muscular, lo que lo deja fuera de la convocatoria. En su lugar, el encargado de la creación en el ataque eléctrico será José Francisco Cevallos, quien tendrá la enorme responsabilidad de generar el fútbol ofensivo del equipo.

Christian Cueva se recupera de un desgarro muscular. Archivo

Deportivo Cuenca, un duro rival directo

Por su parte, Deportivo Cuenca no se lo pondrá fácil. El equipo morlaco llega a Guayaquil en un excelente momento, ocupando la octava posición con 35 puntos. Una victoria para los cuencanos no solo los afianzaría en la zona alta de la tabla, sino que también les permitiría alejar a un rival directo como Emelec, consolidando sus propias aspiraciones de clasificación.

Las alineaciones confirmadas de Emelec y Deportivo Cuenca

Dónde ver el partido: transmisión por TV y plataformas digitales



El partido será transmitido en señal abierta por Teleamazonas, además de estar disponible en El Canal del Fútbol y la plataforma digital Zapping Sports.

