Se entregaron 12.048 chalecos antibalas para la Policía Nacional

En Durán, provincia del Guayas se realizó la entrega de 12.048 chalecos para la Policía Nacional, estos elementos se protección son una de las principales carencias de los uniformados para ejecutar sus labores.

Los equipos son destinados para los servidores del "eje preventivo". Se hizo una entrega simbólica por parte del primer mandatario, Daniel Noboa; la ministra del Interior, Mónica Palencia; y, el subcomandante de la Policía Nacional, Fausto Buenaño.

"No vamos a permitir que Durán sea visto como un territorio de industrias y violencia sino de presente y del futuro. No solo estarán militares y policías sino otras instituciones... Los años se abandono han terminando. Vamos a tener un registro social, vamos a proteger... Estamos con las puestas abiertas para las denuncias de corrupción, vamos a trabajar todos juntos por este nuevo Durán", resaltó la titular del Interior.

De su lado el jefe de de Estado se limitó a emitir declaraciones sobre el respaldo de las acciones del equipo uniformados y no sobre temas de coyuntura como el accionar del Consejo de Participación Ciudadana y la designación del presidente del Consejo de la Judicatura.

La compra de los chalecos se realizó en la gestión anterior

Enfatizó que la entrega de los chalecos es una muestra de su trabajo para la ciudadanía. Sin embargo, la compra de esos insumos se realizó en el periodo anterior.

"Para que puedan desarrollar los operativos que han desbaratado estructuras de tráfico de drogas y otros delitos como extorsión, secuestro y sicariato hoy entregamos más de 11,000 chalecos antibalas que permitirán a nuestros policías seguir trabajando con mayor seguridad cumplimos con nuestro compromiso equipar a nuestras fuerzas de seguridad" resaltó Noboa.

Fausto Buenaño, delegado de la comandancia de la Policía Nacional agradeció la entrega de los chalecos e instó a los uniformados a trabajar por la seguridad y el bienestar de todos los ecuatorianos.

No se indicó cuánto falta para dotar a todos los uniformados al menos se la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón. Ni tampoco cuánto es el total de los chalecos entregados en su gestión de Gobierno.

En la cita no estuvo el alcalde de Durán, Luis Chonillo, quien en declaraciones anteriores ha resaltado que es autoridad de la ciudad más peligrosa del mundo según estándares internacionales. Él ha sido crítico de las medidas implementadas por el Gobierno Nacional porque sostiene que no son enfocadas en el territorio y así no son efectivas soluciones a la violencia criminal.

En 2023, Diario EXPRESO reveló que en el proceso de compra de estos insumos, hubo un intento de corrupción. El ministro del Interior de ese entonces, Juan Zapata expuso a este diario que había recibido una oferta de $2 millones para dirigir la compra a un productor nacional. La llegada de los chalecos provenientes de Estados Unidos iba a ser de forma parcial.

Luego de esta revelación, el gobierno de Guillermo Lasso no dio mayor atención al proceso de investigación a pesar de vivir uno de los años más violentos en la historia del país.

