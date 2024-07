Cierran tres carriles del Puente de la Unidad Nacional por 56 horas por trabajos

A través de un comunicado emitido la noche de este 11 de julio, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anunció que, como pasó ya a inicios de esta semana, tres carriles del Puente de la Unidad Nacional se cerrarán para ejecutar una serie de trabajos.

Según la publicación, colgada en las cuentas oficiales del MTOP, debido a los trabajos de colocación de nuevas juntas en el Complejo de Puentes de la Unidad Nacional, en el tramo que conecta a Durán con La Puntilla, en Samborondón, se cerrarán tres carriles del lado izquierdo.

El puente de la Unidad Nacional será cerrado por tramos Leer más

Desde las 21:00 del viernes 12 de julio hasta las 05:00 del lunes 15 de julio se realizará el bloqueo, un total de 56 horas; razón por la que la entidad recomendó que la circulación de vehículos pesados, sea por el Puente Alterno Norte (PAN), para evitar inconvenientes y dar fluidez. Un escenario que desde ya no lo creen posible los conductores, que exigen medidas para reducir los atascos.

#Comunicado | Debido a los trabajos de colocación de nuevas juntas en el Complejo de Puentes de la Unidad Nacional, tramo Durán - La Puntilla, se cerrarán tres carriles del lado izquierdo.



🗓️Desde las 21:00 del viernes 12 de julio hasta las 05:00 del lunes 15 de julio. pic.twitter.com/mLGyY6jlJW — Ministerio de Transporte y Obras Públicas 🇪🇨 (@ObrasPublicasEc) July 12, 2024

Las quejas ciudadanas en torno a la duración de los trabajos se multiplican

"Tres días, ¿es en serio? Será una locura movilizarse desde Guayaquil a Durán, o desde Durán a La Puntilla o Guayaquil. Entiendo que entre semana hay atascos hist´óricos que nos vuelan la cabeza, pero los fines de semana la circulación por el Puente de la Unidad Nacional también es notoria. Solo espero que haya la cantidad suficientes de agentes para no morir en el intento y pasar todo un fin de semana atascados en la estructura. Es increíble", señaló el conductor y habitante de Durán, Roberto Cajamarca; quien trabaja en la Bahía y lo hace todos los días.

Karina Intriago, quien vive también en el cantón ferroviario, comparte la opinión y frente a ello cuestiona que no exista otras vías para situaciones como estas o peores. "¿Y si pasara algo con el puente, qué haríamos? ¿Nos quedaríamos incomunicados y ya? Creo que escenarios como estos nos invitan a pensar en la necesidad de tener otras opciones para movernos, el río por ejemplo. Me pregunto además si no resulta ya viable construir alguna otra vía o puente alterno? Y no vengan con que para eso tenemos la Aerovía, que sí, hoy es una opción, pero no es la salida. Hay que pensar ya a futuro", pensó.

La inseguridad congestiona el tráfico cerca a las unidades educativas en La Puntilla Leer más

Según el comunicado, para evitar precisamente los tan temidos atascos, la CTE y la Policía Nacional prestará el apoyo humanitario y logístico para garantizar la fluidez del tráfico y medidas de control efectivas.

(Lo invitamos a leer: La Puntilla puede demandar si paga la tasa de seguridad y no recibe el servicio)

Romina Gaytán, guayaquileña que trabaja en Durán, espera que sea así. "Yo salgo del trabajo a las 18:00 y llego a Guayaquil tipo 19:00. ¿Ahora estaré de regreso a las 21:00 entonces? Ojalá que los agentes de tránsito hagan un trabajo real y no se vayan pasadas las 18:00, como pasa en Guayaquil, con los ATM. Esta es una queja real", sentenció.

(Le puede interesar leer: Samborondón: El temor se apropió de la vida diaria de los residentes de La Puntilla)

La falta de agentes de la ATM, la queja de los guayaquileños

Tras una serie de denuncias ciudadanas, en repetidas ocasiones los guayaquileños han denunciado que los agentes de tránsito de la ATM se esfuman pasadas las 18:30. Que por eso las vías se tornan caóticas y que incluso en época de lluvia es imposible verlos, lo que obliga a los conductores a salir del atolladero entre bocinazos, insultos y hasta cometiendo infracciones.

Guayaquileños: “Los vigilantes de la ATM tienen horario de oficina” Leer más

“El tráfico es un caos”, “no se puede circular con tranquilidad por las noches en Guayaquil”, “tardo demasiado en recorrer pocos kilómetros”, “estoy harto de vivir esto en mi ciudad”, han sido algunas de las frases que más se escuchan en las noches guayaquileñas, entre ciudadanos que intentan desplazarse por avenidas como la Francisco de Orellana, Domingo Comín, la Machala, Los Ríos, Juan Tanca Marengo, entre otros puntos críticos.

“Los agentes de la ATM (Agencia de Tránsito y Movilidad) tienen horario de oficinistas, en las noches nunca se los ve. En el día trabajan a medias, pero luego de las 18:30 son invisibles”, denunció en un reportaje anterior el conductor Lucas Monroy; que hoy como muchos se pregunta por qué la entidad no destina a que más agentes salgan a las calles por las noches.

Francisco de Orellana. De lunes a viernes, entre las 18:00 y las 20:00, al menos, este es el panorama en la arteria del norte. Archivo

"Solo en estas últimas dos semanas, en el tramo que conecta a Urdesa con Samanes, circulando por la Francisco de Orellana, puedo jurar que he visto a dos agentes solo en la Víctor Emilio Estrada y en la zona de la avenida Las Aguas. En la Orellana, que es crítica además por los robos, no hay nadie. Toca ir con el corazón en la boca porque en cada semáforo siento que me roban. Pide una vez más, públicamente, que haya más vigilantes. Y si no son ellos, entonces policías o militares. Pero necesitamos más ojos en las vías", reclamó Carmen Solano, habitante de Samanes 4.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!