La anulación de multas no evitó los atascos en el Puente de la Unidad Nacional

Ni una de las medidas previstas para reducir los atascos que la ciudadanía predijo que experimentarían en el Puente de la Unidad Nacional, donde desde la noche del pasado 12 julio se realizan una serie de trabajos, lograron su objetivo. Este 13 de julio, la estructura permaneció colapsada y las críticas por el tiempo que tomó desplazarse desde Durán hacia La Puntilla, el tramo intervenido, se multiplicaron con el pasar de las horas.

La queja, otra vez, apuntó a la falta de planificación. “Las autoridades actúan como les da la gana. Y digo esto porque serán tres días los que viviremos este infierno. Es increíble que nadie piense en otra solución, en cerrar menos carriles o por menos días, o en ejecutar solo los trabajos en la madrugada. ¡Bravo!. Nos volvieron a dañar el día”, se quejó Aurelio Morantes, guayaquileño que trabaja en Durán y este 13 de julio tuvo que ir y venir de un territorio a otro al menos tres veces. Su día, dijo, se desarrollaría sobre el puente.

Cerca del mediodía, en su segundo viaje, llevaba ya sobre la estructura estancado hora y media.

Debido a que los trabajos (cambio de las juntas del puente), ejecutados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se realizarán hasta las 5:00 del lunes 15 de julio en los tres carriles (sentido Durán-La Puntilla) que permanecerán, por lo tanto, cerrados; la noche del pasado 12 de julio el alcalde de Durán, Luis Chonillo, aseguró que a fin de reducir los estragos viales había destinado que más agentes controlen el tránsito y que se anulen además las fotomultas en la avenida Nicolás Lapentti, la arteria principal de Durán, para generar fluidez mientras duren las labores. Pero no se lo logró.

Días atrás en el Puente de la Unidad Nacional se realizaron ya trabajos similares. Cortesía

Que notificó a la empresa encargada de los radares que se anulen las multas por pasarse la luz roja en la avenida para evitar sanciones a los conductores, señaló. Y aunque la acción fue recibida con gusto, a juicio de los conductores, de poco o nada sirvió.

Entiendo que los trabajos causan molestias, pero lo que estamos viviendo es inconcebible. Estar hasta el lunes así es un delito. ¿Cómo podemos pasar más tiempos estancados en la vía que en casa? No lo entiendo, es horrible la situación, además de absurda. Washington Villao, conductor guayaquileño

“No generó fluidez simplemente porque estamos estancados, parados 20, 30 minutos en el mismo lugar como si fuéramos una piedra. Así no se puede estar. Tengo una ferretería en Durán, son de Guayaquil. He decidido este fin de semana no trabajar. Es invivible. ¿Por qué si el ciudadano común anticipó este caótico escenario, las autoridades no lo hacen? ¿Qué les pasa? ¿Por qué siempre lo mismo?”, se preguntó de camino al Puerto Principal.

Las quejas se multiplicaron sobre el puente y en las redes sociales

Vía X, donde las quejas transcendieron, los conductores se quejaron de vivir en un estado de abandono frente a los temas que deberían ser prioritarios. “El tráfico es un problema que históricamente ha afectado al Gran Guayaquil. ¿Hasta cuándo nadie lo atiende? Vivimos en un abandono total, en un escenario deplorable donde vivimos apenas el día a día y las autoridades improvisan. Sé que toda obra tiene sus efectos y molestias. Pero vivir esto durante tres días es un abuso”; sentenció Lauro Castillo, conductor guayaquileño.

"Puente de la Unidad Nacional: llevo dos horas aquí sin poder salir. Que lindo país", dijo irónicamente el usuario @irlanda003, que acompaño su publicación de una foto.

Que no ingresen a Durán, que todo es un caos y que mejor se queden en Guayaquil o La Puntilla, y aplacen cualquier actividad que tenían en el cantón ferroviario, fue otra de las sugerencias.

"Como buen ecuatoriano, escúchenme. Fui a Durán a visitar a mis padres porque viven allá. Los visité por tres horas y, sorpresivamente, llevo casi el mismo tiempo en el puente. No estoy ni en la mitad de él. Quiero llorar. Es indignante la situación. Así que si quieren evitarla, hasta el lunes, agarren otro destino, el que sea, pero no vengan a Durán", señaló el guayaquileño Mateo Aguirre.

Los trabajos que se realizan sobre el Puente de la Unidad Nacional desde el pasado 12 de julio han atascado las vías de Durán y el viaducto. Cortesía

Otras medidas que se implementarán para evitar los atascos



Según anunció el alcalde de Durán, para evitar precisamente este tipo de situaciones dispuso además a la ATD que implemente desvíos al Puente Alterno Norte (PAN) y coloque la señalización adecuada para guiar a los conductores.

Además, dijo que se incrementaría la presencia de Agentes Civiles de Tránsito para orientar y asistir a los conductores, garantizando así su seguridad y la eficiencia en la circulación.

Para Anny Calderón, efectivamente, se vio más agentes, pero no hicieron "mayor diferencia". "Cuando ya está todo fregado, como está el tráfico en estos momentos, difícilmente se puede descongestionar el sitio como queremos. El problema surgió desde el inicio. Desde el instante en el que se decidió cerrar la ruta por tantos días...", pensó.

