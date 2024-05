Durán: Dos kilómetros, 90 baches y el reclamo ciudadano en aumento

Antonio Guevara se ha convertido en un ‘semiconductor profesional’ de moto. El gran número de baches que se observa en el tramo del puente de la Unidad Nacional, en el tramo que conecta a La Puntilla, en Samborondón, con Durán, lo ha obligado a practicar en tiempo real ‘acrobacias’, con tal de esquivar el sinfín de socavones que se marcan sobre el asfalto.

En esta ruta de casi dos kilómetros, un equipo de EXPRESO contó 90 baches, de diversos tamaños, pero casi un cuarto eran enormes y profundos. Entre septiembre y octubre de 2023 el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), que tiene la competencia de la estructura, intervino el tramo que va desde Durán hacia La Puntilla, pero los trabajos quedaron pendientes en el otro sentido, el ahora crítico.

Para el conductor Gonzalo Valdivieso, quien de forma recurrente se desplaza por esta ruta, no hay fin a este problema. “Es eterno. Reparan, llueve y vuelve a ser el mismo panorama de siempre. Nunca podemos pasar más de tres meses sin cráteres. Venir a Durán es como viajar a la luna por todos los baches que hay aquí y eso es agotante”, critica.

Queja La comunidad denuncian falta de intervención eficaz para arreglar esta vía.

A este deterioro se suma el de sus camineras para peatones, donde los pisos han quedado destruidos, la maleza y basura está por doquier, y las baldosas de cemento han sido removidas para extraer el cableado que está dentro del puente. “Ni caminar por aquí se puede. Es tan denigrante tener que pasar prácticamente por ruinas”, asiente la ciudadana Carmen Oyala.

Esto parece que es una historia sin fin. Hay accidentes, gente que se va de cabeza porque se metió en un hueco, yo lo he visto, y nadie hace nada por dar una vía digna al pueblo.

Boris Reyes

ciudadano

Para la mayoría, sin embargo, el estado en el que se encuentra la ruta es el mayor de cabeza y el tema que debe ser resuelto con prioridad. No solo por los daños en la carrocería que sufren las unidades, sino por los repetidos incidentes registrados.

Como es el caso de Guevara, que sale en moto todas las mañanas desde su hogar en Samanes 1, hasta Durán. Él relata que desde que ingresa al puente por el lado de Guayaquil se percata de las diferencias en trato para mantener la vía en buen estado.

Problema La ciudadanía reclama que los trabajos de reasfaltado se deshacen en menos de tres meses, y lo atribuyen al material usado.



“De Guayaquil a La Puntilla, hay huecos, pero no en gran cantidad. En el tramo hacia Durán zigzagueó prácticamente todo el tramo. Es una locura”, denuncia.

Asimismo, Steven Villamar, quien ayer circulaba por este sitio, ya había experimentado varios percances y este día sufrió otro, pero de menor fuerza.

Consecuencias. Conductores que circulan por la zona y caen en baches reportan daños en sus vehículos, como el desprendimiento de las piezas. Amelia Andrade

Camino a su trabajo, no se topó con un socavón sino con uno de estos baches que fue ‘sellado’, pero de mala manera, dejando ahora un pequeño montículo que lo hizo saltar, lo que generó que parte de su moto se desprenda, obligándolo a orillarse, exponiéndose a que un carro lo pueda impactar con tal de buscar la carcaza de la batería de su vehículo.

“No usan buen material y se deshace rápido o dejan unos bultos gigantes, como pasa en Guayaquil. Las autoridades no dejan nada bien hecho y eso deja a los ciudadanos con otro problema. Yo no puedo andar costeando a cada rato arreglos a mi moto, me toca llevar cinta conmigo para sujetar las partes que se caen por el impacto de caer en los agujeros”, se queja.

A esta denuncia se suman las de decenas de trabajadores de la zona. “Ni cuando soy pasajero tengo calma, me voy de un lado a otro porque el que me lleva está que esquiva los daños de esta vía”, comenta Leonardo Matute, quien trabaja en La Primavera 1, en Durán

Ante esta situación y el hecho de que el MTOP haya hecho una pausa a los trabajos, EXPRESO se contactó con esta cartera de estado para solicitar una entrevista y conocer, además de esa respuesta, qué acciones se están tomando para arreglar este sentido de la vía y el cruce peatonal; pero hasta la publicación de esta edición no hubo respuesta.

Vengo desde Guayaquil, y en el tramo a Durán esquivé 15 huecos enormes, y casi choqué con otros. Esta es la molestia y peligro diario, de dañar mi carro o a alguien más.

Gonzalo Valdivieso

ciudadano

Hasta eso, la ciudadanía sigue exigiendo que las intervenciones sean eficaces y no solo para ‘calmar a la gente’ y ‘ganar votos’.

“Todos los días reviso mi moto junto a un amigo mecánico, y cada semana veo como el sistema de suspensión se desgasta más. Hasta me he chocado con tal de esquivar los huecos”, asevera el ciudadano.

“No sé qué tan normal sea que haya desniveles, pero se siente como bajas y luego subes, como si estuviera escalando cerros o subes y bajas. Y honestamente, ya no sé qué tan seguro es pasar por este punto”, cuestiona el automovilista Ismael Patiño, quien, asimismo, ha gastado en repetidas ocasiones dinero para reparar los daños que los agujeros le causan.

