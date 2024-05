La Perimetral se cierra parcialmente por tramos a partir de este 13 de mayo

En la vía Perimetral, una de las más transitadas de Guayaquil, la dirección municipal de Obras Públicas ha iniciado los trabajos de mantenimiento que, por meses, exigieron los conductores; y mientras estos duren, agentes de la ATM se instalarán en el sitio para intentar dar fluidez. Para los ciudadanos, sin embargo, más allá del acompañamiento por parte de los agentes; urge que mientras se intervienen los 28 kilómetros de ruta previstos, hasta llegar al intercambiador de vía a la costa; se coloque luminaria permanente o portátil que facilite la movilidad

La ATM anuncia investigación tras caso de supuesta coima que implica a sus agentes Leer más

Y es que este 13 de mayo, según testigos del lugar, un motociclista se chocó contra un muro separador de carril en el sitio; lo que levantó las alarmas y generó preocupación entre los habitantes.

(Lo invitamos a leer: Las luces y los agentes son la rémora del volante en Guayaquil y Quito)

"Estos han sido colocados para iniciar precisamente los trabajos, pero el conductor de la moto no logró verlo. No se veía nada. Por suerte hubo gente en la madrugada ya en el sitio. Fuimos quienes lo auxiliamos. El lugar necesita pintura reflectiva, lámparas portátiles. Algo. Lo que sea que reduzca en algo la oscuridad", advirtió el comerciante José Robles, presente en el lugar.

La Vía Perimetral registra una circulación promedio de 5.800 vehículos por

hora, incluyendo 28 líneas de autobuses y transporte pesado, siendo parte de

la red estatal E40.

Los trabajos se realizarán hasta agosto, según el contrato municipal, informó la ATM. Cortería

Guayaquil: El problema de los radares se replica en los parquímetros Leer más

Frente a esta situación y al hecho de que la arteria se congestionará hasta que culminen los trabajos, cuya fecha prevista es agosto, según relató la ATM, esta entidad ha dispuesto que un contingente de 10 agentes civiles coordinen la fluidez vehicular, mientras se ejecuta el mantenimiento con micro pavimento.

"Desde este lunes 13 de mayo la intervención inició a la altura de la Entrada de 8 en sentido de circulación norte – sur y por ello se realizan cierres parciales temporales, mientras avancen las maquinarias y los obreros a lo largo de la vía. Se prevé que esta fase se realice hasta el intercambiador en la vía a la costa. El objetivo de los trabajos municipales es procurar una movilidad segura con una vía en buen estado, con lo que además se reduce la probabilidad de siniestros de tránsito", señaló.

Según informó la ATM quienes requieran trasladarse en sentido norte sur podrán también tomar la vía a Daule o la avenida Francisco de Orellana como rutas alternas, y también congestionadas, aseguran los ciudadanos.

(Lo invitamos a leer: Guayaquileños: “Los vigilantes de la ATM tienen horario de oficina”)

Álvarez ante el tráfico: "Toca aguantar un año más hasta contratar más agentes" Leer más

"El mantenimiento se realiza en los 28 kilómetros de la vía Perimetral, la misma que requería una intervención desde hace al menos 3 años, ya que presentaba serias resquebrajaduras, ondulaciones, baches, entre otras irregularidades, que afectaban la circulación y provocaban daños en los vehículos", reza el informe.

Para Gia Cascajo, habitante de Sauces 8, en el norte de Guayaquil, urge que se trabaje también en la fluidez que deberá tener la Francisco de Orellana. "La idea es que todas las vías estén desatascadas. No porque se realicen trabajos en la Perimetral, que en efecto son necesarios, nos vamos a asfixiar todavía más en el norte. Que los equipos sean enviados a todos los puntos. Y que lo hagan en la noche, que los agentes no desaparezcan a las seis de la tarde, por favor. Ahora no", sentenció.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ"