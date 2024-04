Guayaquil: El problema de los radares se replica en los parquímetros

Crece la desconfianza. La confesión del fallo de uno de los parquímetros de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) puso en evidencia los errores que estos aparatos pueden tener, y con eso la desconfianza y molestia ciudadana se hizo notar.

Tal como lo ha contado EXPRESO en una serie de reportajes, la instalación de parquímetros ubicados en varias partes del norte de Guayaquil ha causado incomodidad, ya que constantemente reciben reclamos por parte de los usuarios que los han calificado como: obsoletos, imprecisos y hasta ladrones.

Durante el fin de semana, la ATM reconoció un error del parquímetro #41 ubicado en la Alborada (Rodolfo Baquerizo Nazur entre José María Egas y Demetrio Aguilera).

“Ante la denuncia de un ciudadano sobre el mal funcionamiento de un parquímetro, hemos optado por anular la sanción INJUSTA impuesta al usuario afectado”, indicó el mensaje publicado por la autoridad en la red social X, lo que desencadenó en una serie de quejas.

EXPRESO realizó un recorrido por algunas zonas de Guayaquil y pudo comprobar que la inconformidad ciudadana es múltiple.

“Primero los radares y ahora los parquímetros. Estos aparatos parece que solo sirven para sacar dinero al pueblo. Debería existir alguien que los regule, alguien que se percate si valen o no porque muchos de estos solo pasan averiados”, dijo David Mantuano, un comerciante que tiene un negocio en la Víctor Emilio Estrada y Ficus (Urdesa), y confiesa que ha tenido más de un problema con estos artefactos.

32,20 dólares



Es el valor de la multa por el incumplimiento en el uso del parquímetro en Guayaquil.



“Al menos yo he tenido unas 5 multas en lo que va del 2024 y todas injustas. Creo que las lluvias y el sol hacen que se descalibren. A veces funcionan y a veces no. Son aparatos tecnológicos y no se puede fiar de ello, pero lo que más hacen es multar”, reclamó Mantuano.

Para la ciudadana Yadira Menéndez hace falta sinceridad por parte de la ATM a la hora de realizar las multas. “Por fin admitieron un error, yo muchas veces me he topado con parquímetros dañados que hasta se me tragan monedas y cuando vuelvo ya tengo la multa. Los agentes deben ser conscientes y ver que si está dañado no sancionar, pero igual lo hacen”, dijo la joven de 25 años, quien precisa que esto le ha pasado en Puerto Santa Ana y en la Alborada.

Mientras que el taxista Danilo Rodríguez relató que en una ocasión se percató que el parquímetro no funcionaba, se lo dijo a un agente y el mismo uniformado le dijo que vaya, pero al regresar después de 20 minutos encontró la multa. “Ya no se puede confiar en nadie. Ahora opto por jamás dejar en el parquímetro. Lo dejo en otra zona, así me toque caminar más”, dijo indignado el profesional del volante.

Sería muy bueno que le den mantenimiento, son varios que se encuentran en mal estado e indicarles a las personas encargadas de multar que primero revisen el funcionamiento del parquímetro. @RicardoRend0n usuario de X

Otro de los problemas que reclaman los conductores es que ahora deben pagar dos veces por parqueo. “De nada sirve pagar el parquímetro porque siempre están los cuidadores de carros que te piden que les pagues también”, dijo Rodríguez.

La empresa que se encarga de administrar estos parquímetros es Parque Positivo. EXPRESO solicitó una entrevista con un representante para conocer con qué frecuencia se les da mantenimiento a los aparatos y cómo responden a las denuncias de los ciudadanos, pero hasta el cierre de esta edición la solicitud no fue contestada. Por su parte, la ATM tampoco respondió al pedido de entrevista y de cifras sobre cuántas multas se han emitido en 2024 y cuántas de estas han sido anuladas.

Sin embargo, un agente de control contó a EXPRESO que ellos tienen la orden de verificar que todos los carros parqueados tengan realizado el pago, ya sea en el parquímetro o con la aplicación digital por la que también se puede pagar. Además, detalló que si alguien tiene alguna queja por una sanción que considera injusta, puede acercarse a impugnar la sanción a las oficinas de la ATM en el centro comercial Albán Borja, pero deberán llevar las pruebas pertinentes para iniciar el trámite, tal como se procede con las multas por fotorradares.

Por su parte, la ciudadanía pide a las autoridades más control en los parquímetros y en quienes realizan las multas. “Se necesita que alguien audite el funcionamiento y se les dé el correcto mantenimiento porque sino solo servirá para sacar plata. Que el problema de radares no se repitan en los parquímetros por favor”, suplicó el ciudadano Kevin Moreno.

