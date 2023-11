Christian León: “Los radares funcionan porque no hay notificación formal, nada”

Una larga lista de quejas tiene la ciudadanía contra la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), que van desde lo que consideran un “abuso por cobros de multas injustas generadas por los fotorradares”, hasta la ausencia de agentes de tránsito en las calles después de las 18:00. La población pide respuestas de las autoridades.

Luego de más de diez días de solicitar una entrevista con un representante de la ATM, finalmente la entidad accedió y permitió que un equipo periodístico de EXPRESO dialogue con Christian León, director de Informática de la entidad. El funcionario se refirió a la situación actual de los radares, cuyo funcionamiento ha generado una infinidad de quejas entre la ciudadanía, y aclaró por qué estos dispositivos continúan multando, pese a la orden de suspender su uso. Además alertó sobre el aumento de vandalismo y robo de los fotorradares, entre otros temas.

- ¿Por qué la ATM no se ha acogido a lo dispuesto por el juez en Santo Domingo, pese a la notificación de la ANT a que se suspenda el uso de radares?

- No hay una notificación formal de la ANT con nosotros. Aquí no ha llegado ninguna notificación, nada. El comunicado tiene que venir dirigido a la ATM y eso no ha ocurrido.

- Pero la ANT publicó un comunicado oficial en redes sociales, ¿eso no es suficiente? ¿No le dan acaso validez?

- Ellos deben notificarnos a nosotros y eso no ha ocurrido. El comunicado va dirigido a ‘las partes’, pero no especifica cuáles. Todo está muy ambiguo. Nosotros revisamos el expediente y la sentencia hace referencia a que no se puede tener equipamientos que no cumplan con las especificaciones técnicas, las certificaciones, las homologaciones y los estudios de factibilidad de instalación de un radar, y nosotros todos los puntos los cubrimos. En todo caso, si se materializa la disposición, nosotros mostraremos todas las certificaciones, las homologaciones, los estudios técnicos... No habría forma entonces.

- ¿Qué pasaría si una persona impugna una citación de fotorradar tomando como argumento esta disposición del juez?

- Bajo el argumento de que un juez dijo eso, no es viable que se impugne ninguna citación. Podría impugnar, sí, pero es algo que no procedería porque no hemos sido notificados y además nosotros cumplimos con todos los requisitos.

- ¿Por qué la ATM, en lugar de dejar de usar radares, ahora hasta disminuye el rango de velocidad en vía a la costa? Eso podría ser perjudicial para los conductores porque habría más multas y para el tránsito, que será más lento. Las quejas son múltiples.

- En vía a la costa hay muchos accidentes de tránsito por exceso de velocidad. Lo que queremos es aplicar más controles, lo ideal es precautelar la vida humana. Si le preguntas a un familiar de una persona fallecida en esa vía, va a pedir que se baje a 50 kilómetros por hora. Nosotros detrás tenemos un gremio de ciclistas que nos exigen cosas. Debemos aplicar controles para evitar más accidentes de tránsito. Esta es una de las vías con mayor índice de accidentes.

León se ha especializado en Administración de Proyectos Tiene más de 22 años de experiencia en empresas públicas y privadas. Freddy Rodriguez

- También hay la denuncia de vandalismo y hasta robo de radares. ¿Eso no refleja ya que se enfrentan a una sociedad muy molesta con el accionar de la ATM y sus dispositivos?

- En los últimos 60 días han aumentado esta clase de sucesos. Nosotros hemos tenido reportes de 11 radares que han sido afectados. Exactamente tres robos y ocho (radares) vandalizados. El robo se debe a que abren el equipo y se extraen más que nada las baterías de los equipos. Creemos que hay mal manejo de la información y la gente piensa que los radares están llenos de cobre y no es cierto. Y en cuanto al vandalismo, son ciudadanos con desconocimiento y lo hacen, capaz, porque fueron objetos de alguna multa, sí, pero están afectando a la ciudadanía.

- Y si son tan importantes, ¿por qué no son repuestos? En el caso del radar del kilómetro 13,5 de la vía a Daule, ya lleva más de 10 días.

- Como tiempo promedio para reponer los aparatos nos tomamos 15 días si el daño es leve y hasta dos meses si es un daño severo que nos hace prácticamente reemplazar el equipo. Dependerá de si tenemos disponibilidad de repuesto o si nos toca importar.

- Y en el tema de semáforos, otra queja hoy recurrente, ¿por qué hay dispositivos que no funcionan tras los apagones?

- Tenemos cerca de 900 semáforos en la ciudad y 758 tienen una autonomía de 70 a 90 minutos para que sigan operando sin luz, pero tenemos 111 equipos que se apagan por falta de batería. Con este listado se ha recibido ayuda de la CTE para poder cubrir todo y dar mayor fluidez en el tránsito. Por esa razón es que hay agentes de CTE en Guayaquil y no por lo ocurrido el 31 de octubre con la llamada ‘rodada del terror’. Eso fue un evento aislado.

- Muchas personas se han quejado de la falta de agentes de la ATM por las noches, cuando los atascos son interminables. Reclaman que su presencia es nula y que se ven obligados a rodar como pueden en medio de interminables atolladeros. ¿Por qué el personal de esta entidad no labora pasadas las 18:00?

- Sí trabajamos y sí hay agentes de la ATM en la noche, tenemos 24/7, ellos no paran. Tenemos una planificación en ese horario. En cuanto a las cifras, eso lo maneja el departamento de la Unidad de Tránsito, ellos tienen el detalle de operativos por sector y distrito. Pero sí trabajamos y sí controlamos.

