Santa Elena: los transportistas se oponen a la colocación de los radares

Alrededor de quinientos conductores de taxis, buses y camionetas realizaron este 19 de octubre un plantón en las inmediaciones de las alcaldías de los cantones Salinas y Santa Elena, para protestar por las multas que generan los radares que han sido instalados en vías de ambos territorios.

Los conductores suspendieron por más de tres horas sus actividades para participar en la manifestación, que estuvo llena de carteles en señal de rechazo a los cobros.

La manifestación llegó hasta los predios de la Universidad Estatal, para allí pedir a las autoridades del centro de estudios que asignen a técnicos para que realicen un estudio que confirme dónde realmente deben estar instalados los equipos y cuáles tienen fallas. Y es que a juicio de la ciudadanía, tal como pasa en Guayaquil y Durán, están mal calibrados.

El taxista Jorge Mero, quien participó en la protesta, alegó tener ya dos multas que suman 270 dólares y que fueron registradas cerca del malecón de Salinas, donde asegura que conduce a máximo 40 kilómetros por hora.

Como Mero, son decenas los que han sido ya multados por estos dispositivos, que entraron a funcionar desde el 1 de octubre en las vías mediante un convenio que fue firmado por los alcaldes de las administraciones anteriores.

Los ciudadanos llegaron con pancartas para participar de la protesta pacífica. Joffre Lino

“Es un asalto a nuestros bolsillos, son una exageración estos cobros. Un compañero ya tiene que pagar más de mil dólares, es injusto. Pedimos que el contrato con los alcaldes anteriores, que es por 12 años, sea dado de baja”, reclamó el dirigente Carlos Ruiz.

En el Municipio de Salinas, los concejales y el alcalde Dennis Córdova se reunieron con los directivos de los transportistas para buscar una solución al problema. Mientras que el alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, se comprometió con los manifestantes a que en su ciudad no se instalarán los equipos.

Para la ciudadanía, sin embargo, que se coloquen los equipos no está mal, siempre que funcionen adecuadamente y no generen el daño que han causado ya en otras provincias.

“Es verdad que en la Península se maneja mal, que mucha gente es inconsciente. Pero claro, no son todos. Que haya dispositivos no es erróneo, siempre que estén bien calibrados. Si van a marcar 80 o 90 kilómetros por hora cuando uno conduce a no más de 50, pues que los retiren y las autoridades se hagan para atrás. Aquí lo que pido es que los alcaldes monitoreen el caso y estén a favor de la ciudad y no de los intereses de las entidades de tránsito”, señaló Mónica Albán, habitante de Chipipe.

