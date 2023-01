“Los radares le roban el dinero al pueblo”; “Hay que derribarlos”; “La ATM tiene una fábrica de multas y de equipos para robarnos la plata descaradamente”; “La Alcaldía y los concejales miran hacia otro lado, son los cómplices de este robo”, han sido apenas algunas de las frases con la que los guayaquileños han denunciado los problemas que causan estos aparatos; y que como lo ha venido publicando EXPRESO, están mal calibrados o simplemente no funcionan.

Qué harán entonces los candidatos a la Alcaldía de llegar a ocupar el Sillón de Olmedo, fue la pregunta que este Diario les hizo. De los 11 aspirantes 8 respondieron y barajaron la posibilidad de que no esté más a cargo de la administración del sistema de multas Alcolisti; la empresa que ha firmado contratos millonarios con la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) ya por varios años, pese a los reclamos ciudadanos; y con otras siete instituciones públicas, incluida la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil.

Cynthia Viteri, del Partido Social Cristiano; Antonio Orbe, de Avanza, e Iván Tutillo, de Renovación, fueron quienes se acogieron al silencio y no precisaron qué harán o si entre sus planes, al menos, consta darle solución a esta problemática.

No es la primera vez que Viteri no habla. Para la serie de reportajes que sobre el tema este Diario sacó, la primera edil tampoco respondió por qué se permitieron tantas falencias, a qué tipo de control sometieron a la empresa y cuál era la sanción que tanto a ellos como a la ATM impondrían.

Entre el resto, la oferta se mantuvo en sacar a la empresa, eliminar las multas ya emitidas o desechar las ordenanzas aprobadas en torno al tema.

“Anularemos las 500.000 multas por exceso de velocidad que estos pésimos fotorradares han impuesto a los ciudadanos”, aseguró el candidato por la alianza Unidad Popular-Pachakutik, Ecuador Montenegro. “Desde el primer día de mi gestión romperé cualquier vínculo con Alcolisti y llamaré a concurso de ofertas a empresas nacionales y extranjeras para que sean las nuevas proveedoras de fotorradares”, dijo.

Un criterio similar maneja Pedro Pablo Duart, del partido político SUMA, quien asegura que tirará “al tacho de la basura todas las ordenanzas” ligadas al tema de los fotorradares y eliminarán las deudas existentes. “Voy a implementar un nuevo sistema de sanciones para los infractores, basado en educación vial y trabajo comunitario”, recalcó; al hacer hincapié en que las multas de este tipo deben ir acorde a la situación económica de los guayaquileños.

“El Municipio de Guayaquil no debe ser una entidad recaudadora, eso nunca. Debe ser una institución que se dedique a servir”, detalló.

El candidato por Mover, Jonathan Parra, cuenta su experiencia asegurando que ha sido testigo de los valores que “injustamente ha debido pagar el ciudadano”. “He participado de impugnaciones para mis defendidos, como abogado, y he visto que a las impugnaciones le dan la utilidad de papel higiénico. No se ha revisado bien el procedimiento, solo le meten la mano al bolsillo al guayaquileño. Cambiaré ese monopolio. Con Alcolisti ya no más”, sentenció.

Sobre esta idea de que la entidad no opere más en la ciudad, la comunidad dice sentirse satisfecha. “Hemos pagado y hemos sido víctima de decenas de multas fantasmas, nadie ha controlado nada. Todos llevan ahí, desde las empresas y el Municipio hasta los agentes. Deben parar este robo descarado”, exhortó el conductor Harold Villagómez a EXPRESO.

Ante esto, el aspirante del partido Izquierda Democrática, John Garaycoa, busca poner a prueba a los contratadores y contratistas que, a su criterio, han salido beneficiados. “Hay que cancelar ese contrato, esperemos que el argumento legal exista. Vamos a auditar con el uso de polígrafo para saber de los beneficios ilícitos que hayan cometido determinadas personas. Queremos saber toda la verdad”, planteó el experto en seguridad.

Mientras tanto, Jaime Páez, de Democracia Sí, prometió que revisará minuciosamente todas las multas emitidas. “Caso por caso las revisaré. Estos radares no cumplen la función adecuada, deben ser disuasorios y no multadores”, cuestionó al responsabilizar además a los concejales por la falta de fiscalización del caso.

La apuesta del Partido Sociedad Patriótica, Rocío Serrano, como el resto, enfoca su mirada en la empresa. Sin embargo, aseguró que primero la auditará a fondo para determinar dónde están los vacíos y los actos de corrupción. “No voy a mantener los contratos vigentes, si bajo la auditoría se detectan actos de corrupción”, opinó; al coincidir con Jimmy Jairala, de la alianza Centro Democrático-Partido Socialista; quien exigirá a la Contraloría General del Estado que someta a una auditoría a Alcolisti.

“Además, en los próximos requerimientos de contratación se harán con total transparencia los concursos, sean estos de adquisición de radares como para darle mantenimiento a los equipos”, alegó.

Pese a esta postura en contra de Alcolisti y el funcionamiento de los radares, los candidatos consideran que la presencia de los equipos sí es necesaria, siempre que su funcionamiento sea el adecuado.

Por ejemplo, el mismo Jairala propone que se mantengan para que ayuden a la disminución del índice de accidentes de tránsito. “El tema está en que hay que hacer el seguimiento correspondiente cuantas veces sea necesario”, propuso.

Garaycoa, por su parte, aseguró que antes de emitir una sanción generará avisos. “Debe haber tres llamados de atención y luego de eso, si hay reincidencia, vendrá la multa”, argumentó.

Aquiles Álvarez, candidato por la Revolución Ciudadana, enfatizó que, en caso de llegar a la Alcaldía, reducirá el número de radares. “La ATM se ha convertido en una caja chica del Municipio. En nuestra mesa técnica hemos decidido quitar el exceso. Además los regularemos y les daremos el mantenimiento correcto”, explicó.

Aunque entre los candidatos prevaleció además la idea de generar un cambio a través de la educación vial, que fue otro de los ejes de la apuesta de Montenegro (a fin de reducir todas las infracciones); la ciudadanía cree que por sí sola la acción no dará resultado. “No se trata de que los candidatos o ya el alcalde elegido haga campañas, de casa viene la educación sobre qué hacer o no detrás del volante o como peatón en la calle. Para este tema, lo fuerte será detener a esa empresa contratista que ha hecho y deshecho con el permiso de la Alcaldía y toda su gente. Alcolisti, el ‘eterno’ proveedor de la ATM, nos ha robado de frente, ¿y alguien ha hecho algo? Nada. Siguen afectándonos”, se quejó el conductor Richard Vélez.