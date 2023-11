Álvarez: "Si ya nos piden que no tengamos radares, tampoco tengamos vigilantes"

La polémica por la presencia de los radares en Guayaquil continúa. La mañana de este miércoles 29 de noviembre el alcalde Aquiles Álvarez se refirió a esta situación.

Durante el enlace radial semanal, el burgomaestre respondió ante la consulta por la resolución del juez de Santo Domingo. "Nosotros no hemos sido notificados, se ha satanizado el tema de los radares. Yo en radares dije que había que regularlos, no sacarlos y en eso hemos venido trabajando", respondió Álvarez.

El alcalde, que lleva 6 meses en el cargo, argumentó que cumplió una de sus promesas de campañas que tenía que ver con las multas. "Nosotros cuando llegamos cumplimos y bajamos las multas. En solo 6 meses la reducción de multas para la ATM han sido más de $20 millones, pero no nos pidan que no controlemos. Si ya nos pidan que no tengamos radares, tampoco tengamos vigilantes en las calles", ironizó..

Recientemente el juez Emerson Curipallo, aceptó nuevamente la acción de protección que derivaba en la medida cautelar que disponía la suspensión del uso de radares en el Ecuador, sin embargo, en Guayaquil no ocurre.

Los transportistas impidieron la instalación en Playas

La tarde de ayer la Autoridad de Tránsito de Durán también anunció que sus radares continuarán funcionando, alegando lo mismo: no han sido notificados.

Álvarez fue enfático en mencionar que no está de acuerdo en llenar la ciudad de radares. "No estoy de acuerdo con poner radares en todos lados más que árboles, pero tenemos que tener un orden", explicó.

Las multas por exceso de velocidad en Guayaquil tiene un costo de $135, sin embargo si se paga en los primeros días se cancela solo el 50%

