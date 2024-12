El Concejo de Guayaquil rinde homenaje a Lídice Aldás tras su fallecimiento

En la sesión del Concejo Cantonal de este 23 de diciembre, los ediles, liderados por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se unieron para hacer un minuto de silencio por la exconcejal y directora municipal de Guayaquil, Lídice Aldás, quien falleció el pasado fin de semana.

Aldás fue concejal en la última administración del alcalde Jaime Nebot, luego en la gestión de Cynthia Viteri, y actualmente en la de Álvarez, quien dio a conocer la noticia de su fallecimiento la tarde del 22 de diciembre, se desempeñaba como titular de la Dirección de Inclusión Social del Municipio.

"Se nos fue Lídice, qué tristeza, sin palabras. Te vamos a extrañar, querida Lídice. Te entregaste al 100 % por Guayaquil durante muchísimos años, gracias por todo. Te querremos siempre. Que Dios te tenga en su gloria", escribió entonces Álvarez, quien este 23 de diciembre solicitó que se incluyera en la orden del día el punto número cinco, en el cual se deploró el deceso de Aldás.

En una publicación de la Municipalidad, también se rindió homenaje a su memoria: "Como concejal y directora de Inclusión Social, Lídice Aldás lideró una transformación significativa, impulsando políticas públicas que promovieron la dignidad y participación de las personas con discapacidad", se leyó en la publicación.

Memoria y legado de Lídice Aldás

Este 23 de diciembre, durante la sesión de Concejo, las ediles Nelly Pullas y Blanca López también se refirieron a ella y enviaron un mensaje de fortaleza a su familia.

"Yo la respetaba no solo por ocupar un puesto en el Concejo, sino como ciudadana y ser humano. Ella deja un legado enorme. Sin duda, hay un antes y un después en la Dirección Municipal de Inclusión Social. Ella mejoró la calidad de vida de muchos niños y personas. Lídice fue una de las primeras promotoras del Comité de los Derechos Humanos de Guayaquil. Ella nunca se calló y luchó contra las injusticias. Por eso, ahora que hay cuatro niños desaparecidos de forma forzada, no podemos dejar de sentirnos indignados, ella no se quedaría callada En Ecuador se están vulnerando los derechos. Y frente a ello, el silencio no puede ser una opción. Es por eso que no podemos permanecer impávidos. Lídice tampoco estaría de acuerdo con eso. A pretexto de la pelea entre bandas, no podemos permitir que se golpee a niños y que estos desaparezcan. Las familias no quieren que se los nombre héroes, las familias quieren que regresen a sus casas: vivos", señaló López, quien durante su discurso en honor a Aldás se refirió a lo ocurrido con los menores de Las Malvinas, desaparecidos ya desde hace 15 días.

Disculpas públicas durante la sesión

"Un abrazo a toda la familia de Lídice. Pude despedirme de ella. Sigo en shock. La quise mucho, de verdad mucho. Ella hizo su trabajo y lo hizo en voz baja, sin ser figureti. Un abrazo a sus hijos...", sentenció Álvarez, quien en este punto le deseó además una Feliz Navidad a los ediles y le pidió disculpas públicas a la concejal socialcristiana Ana Choez, quien denunció meses atrás a Álvarez por infracción electoral muy grave, debido a presuntos actos de violencia política de género.

La denuncia fue desestimada por el Tribunal Contencioso Electoral, que señaló que, en ninguna de las imputaciones, se logró demostrar que las actuaciones del primer edil se hayan basado en condiciones de género de la presunta víctima.

