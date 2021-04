Lídice Aldás: “Ser una concejal crítica en Guayaquil es una labor ardua y compleja”

Con el silencio de Terry Álvarez y de Héctor Vanegas, sobre los recientes escándalos de la Alcaldía de Guayaquil, en torno a los contratos de murales y otros acuerdos financieros, y con la alineación socialcristiana a preferir no opinar o callar sobre el tema, la única edil que respondió ampliamente a EXPRESO fue Lídice Aldás, de la línea correísta.

$ 19,7 millones gasta Cynthia Viteri para trapear a Guayaquil Leer más

Aldás cursa su segundo periodo como concejala y hoy, bajo el escenario en el que está inmerso el Concejo, es la única voz que ha expuesto, en medios, algunas realidades complejas del Cabildo.

A diferencia de Quito, donde el alcalde el accionar del alcalde es llevado a las sesiones. En Guayaquil, alineados con Viteri, prefieren no hablar.https://t.co/fH1a4WMICh — Diario Expreso (@Expresoec) April 25, 2021

Fue quien dijo, por ejemplo, que acceder a la alcaldesa Cynthia Viteri para hablar de cosas de la ciudad es mucho más difícil que con Nebot y quien reconoció y reconoce aún que muchos de sus oficios no tienen respuesta.

Guayaquil: Alcaldesa pide licencia sin sueldo hasta el 30 de abril Leer más

Aun así, aclara que “ser crítico desde el rol legislativo y fiscalizador de un concejal no significa hacer oposición a una persona o a una línea política, sino buscar lo que es mejor para los ciudadanos”.

La crítica, explica, se realiza con fundamentos y propuestas de alternativas basadas en una revisión detallada de la documentación, de experiencias similares nacionales e internacionales, de las leyes superiores sobre la temática y, lo más relevante, desde un conocimiento de las necesidades de la ciudadanía, que se obtiene desde el trabajo en territorio.

En este periodo, reconoce Aldás, el trabajo ha sido más exigente. No solo no tiene bloque, sino que no puede tratar temas en comisiones, “porque no todas sesionan ni se las articula con los temas a discutir, que son de su competencia”.

Reconoce, sin embargo, que se realizó un trabajo en conjunto en pandemia, para atender la emergencia, tanto de carácter mortuorio como psicológico.

Municipio: “Las frases son un componente mínimo en base al cuadro de precios” Leer más

Entre otros puntos tratados, ha insistido en que se le facilite el Plan Operativo Anual y el Plan Anual de Contratación, tanto del Cabildo como de las empresas públicas, para conocer las acciones, obras con sus respectivos objetivos y alcances. No ha tenido respuesta ni en 2020 ni en 2021.

En esta nueva gestión, criticó la creación de nuevas empresas públicas municipales. “Estas requieren tener un análisis de la situación y necesidades que la población tiene sobre la temática. Una proyección posible que haga visible la diferencia con la dirección ya existente, de manera que pueda ser medible su efectividad, pero, no se ha tomado en cuenta”, señala.

“Puede que exista una idea de que aceptar las criticas de quienes no son parte del bloque mayoritario sea asumido como una pérdida. En ello juegan un rol los medios. Enfrentar las posturas como una batalla campal, cuando la verdadera intención es servir”, concluye la única edil de Guayaquil que pidió, en oficio y tras los escándalos, explicaciones sobre el proyecto integral de Letras Vivas estos días.