Aquiles Álvarez y Ana Chóez ponen fin a sus diferencias con disculpas públicas

Tras un constante intercambio de palabras durante las sesiones del Concejo Cantonal y mensajes públicos en sus redes sociales, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, le pidió disculpas públicas a la edil socialcristiana Ana Chóez, quien semanas atrás lo denunció por presunta violencia política de género. Esta denuncia fue desestimada por el Tribunal Contencioso Electoral, que señaló que, en ninguna de las imputaciones, se logró demostrar que las actuaciones del alcalde se hayan basado en condiciones de género de la presunta víctima.

Las disculpas se dieron en el momento en que los ediles se desearon Feliz Navidad, tras rendir homenaje a la exconcejal y directora municipal de Inclusión Social, Lídice Aldás, quien falleció hace unos días.

"Un abrazo a toda la familia de Lídice, pude despedirme el viernes. En lo personal, sigo en shock, me parece mentira. Ella lideró de gran manera su trabajo, la vamos a extrañar. Un abrazo a sus hijos y a los concejales. Aprovecho para desearles también Feliz Navidad. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Y, en lo personal, Ana, de forma pública, le pido disculpas por cualquier situación que haya pasado entre nosotros. Para mí no es personal, le extiendo mi mano para tener una relación llevadera más allá de cualquier debate que podamos tener. Créame que le deseo lo mejor a usted y a su familia. Y esto lo hago público porque las diferencias que hemos tenido, y lo que decidió el TCE, a mí no me interesa. Más allá de que no haya prosperado su denuncia, por convicción, le pido disculpas ante cualquier situación", dijo Álvarez. A lo que Chóez respondió: "Amén".

Antecedentes del caso

El pasado 26 de agosto, Chóez denunció ante el órgano electoral al alcalde de Guayaquil por presunta infracción electoral muy grave, según lo establecido en el numeral 14 del artículo 279 del Código de la Democracia, y los numerales 3, 10 y 12 del artículo 280 del mismo cuerpo normativo.

Para interponer la denuncia, la edil se basó en dos sesiones del Concejo Cantonal de Guayaquil. En la primera, registrada el 11 de diciembre de 2023, Chóez se refería a la transportación pública en la ciudad, cuando fue increpada por el alcalde, quien la tildó de "cara dura". Álvarez también le dijo que solicitaría a la Fiscalía que la llamen para rendir su versión en una investigación sobre la entrega de tabletas digitales durante la administración de Cynthia Viteri.

En la segunda sesión, celebrada el 9 de mayo de 2024, Chóez se refería a una licencia solicitada por el alcalde luego de haberse ausentado del país por varias semanas sin convocar a sesiones del Concejo. Álvarez respondió que, por perfiles como el de ella, "el país está en la m".

Decisiones y repercusiones legales

Para el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que analizó el caso, la denuncia de Chóez no procedió. El organismo indicó que "las expresiones vertidas por el denunciado en las sesiones del Concejo Municipal de Guayaquil, el 11 de diciembre de 2023 y el 9 de mayo de 2024, no contienen estereotipos de género". Asimismo, señaló que "no se aprecia que las mismas contengan un trato denigrante solo por el hecho de que la denunciante sea mujer".

En desacuerdo con la sentencia de Fernando Muñoz, emitida el 28 de noviembre pasado, la concejal Ana Chóez adelantó que pediría una ampliación de la explicación del juez sobre la sentencia y que presentaría un recurso de apelación, lo que ya fue admitido a trámite.

"Es público y notorio el trato que yo he recibido por parte de Aquiles, nada ha sido inventado. Cada una de las cosas que dije son verdad. Yo sigo el trámite en derecho, veamos qué pasa en la otra instancia", señaló entonces Chóez.

