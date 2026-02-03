Sicariato en Playas: Presidente de compañía de mototaxis fue asesinado en el centro

Los conductores de tricimotos son extorsionados hasta por dos bandas criminales en General Villamil Playas

La Policía Nacional inspeccionó una cámara de seguridad del sector donde se cometió el sicariato.

El presidente de la compañía de mototaxis Playas del Pacífico, Carlos Cayetano, fue asesinado este lunes 2 de febrero en pleno centro de General Villamil Playas.

Eran las 16:00 cuando la víctima se encontraba estacionada con su tricimoto, en la calle Mario Pazmiño, junto a un hotel, a pocos metros del malecón de Playas.

Entonces, dos hombres llegaron en una moto, lo obligaron a bajarse del vehículo, le robaron el celular y le dispararon ocho veces, según indicó Gen Villacís, jefe del Distrito Playas, de la Policía Nacional.

Los sicarios huyeron hacia Posorja, mientras los turistas, dueños de locales y ciudadanos entraron en pánico por la escena violenta.

Personal de la Dinased (Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión) realizó el levantamiento del cadáver.

Además, el personal policial obtuvo una tarjeta de memoria, de una cámara de videovigilancia que estaba en el sector. Se espera que el material sirva para las investigaciones.

En este sector de Playas se cometió el crimen del dirigente

Extorsiones golpean a choferes en Playas

Asalto en vivo en Guayaquil: En video quedó el atraco a conductores en vía Perimetral Leer más

Para el gremio de los mototaxistas, este crimen no es un hecho aislado. “Es uno más”, dicen con resignación y temor.

Dirigentes del sector, que prefieren mantener el anonimato por seguridad, aseguran que, desde el año pasado, al menos una docena de conductores han sido asesinados por Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), que los mantienen bajo un sistema de extorsión permanente.

Aseguran que son obligados a pagar extorsiones mensuales, no a una sino a dos bandas criminales, con montos que oscilan entre un dólar y un dólar y medio diarios.

Quienes se niegan a pagar, enfrentan represalias: viviendas baleadas, motocicletas incendiadas y amenazas constantes.

El temor ha provocado incluso el desplazamiento forzado de varios dirigentes y gerentes de compañías, a quienes los GDO buscan convertirlos en “recaudadores” del dinero extorsivo.

“Entre agremiados e independientes somos unas 400 unidades en Playas, y nos sentimos totalmente en la indefensión”. Conductores de tricimotos Víctimas de extorsiones en Playas

Pese al miedo, el gremio asegura estar dispuesto a colaborar con la Policía Nacional, con la esperanza de que se refuercen los controles y se devuelva la seguridad a un cantón golpeado por la violencia.

La Policía ejecutaba operativos este martes 3 de febrero, en la vía a Posorja, en un intento por dar con los responsables del crimen.

El asesinato de Cayetano se suma a una preocupante escalada de violencia en Playas.

Solo en enero del 2026 se registraron 20 homicidios, una cifra que refleja el deterioro de la seguridad y el avance imparable del crimen organizado en este balneario costero.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!