Clima extremo en la Sierra: madrugadas bajo cero y alto índice de radiación UV

Las condiciones más frías se concentrarán principalmente los días 19, 20 y 22 de marzo

Entre el 19 y el 22 de marzo, se prevé un marcado descenso de la temperatura nocturna en la Sierra y zonas de alta montaña.

Entre el 19 y el 22 de marzo, se prevé un marcado descenso de la temperatura nocturna en la Sierra y zonas de alta montaña, con mayor impacto durante la madrugada, entre las 03:00 y 06:00, según la advertencia meteorológica vigente.

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Las condiciones más frías se concentrarán principalmente los días 19, 20 y 22 de marzo, cuando se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 3 °C en amplios sectores de la región interandina, e incluso valores por debajo de los 0 °C en zonas de mayor altitud.

El fenómeno no será uniforme durante el día. De acuerdo con el pronóstico, tras las madrugadas frías se presentarán jornadas con temperaturas elevadas y niveles muy altos de radiación ultravioleta, lo que generará un contraste térmico pronunciado entre la noche y el día.

Este tipo de variación puede afectar principalmente a poblaciones que habitan en áreas rurales y de montaña, Cortesía

Población en áreas rurales correrían riesgos

Este tipo de variación puede afectar principalmente a poblaciones que habitan en áreas rurales y de montaña, así como a actividades agrícolas y ganaderas, donde las heladas suelen tener impacto directo. También representa un riesgo para personas expuestas a la radiación solar prolongada durante el día, debido a la intensidad del índice UV.

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El escenario climático se mantendría dentro del período señalado, con especial vigilancia en las provincias atravesadas por la franja interandina, donde el descenso térmico nocturno es más recurrente en esta época del año.

En la región Costa se anticipa una mañana con cielo despejado, mientras que por la tarde aumentará la nubosidad con lluvias en sectores como Santo Domingo, Quevedo y Guayaquil. Las temperaturas oscilarán entre 22 °C como mínima y 33 °C como máxima, y se esperan índices de radiación UV altos y muy altos.

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